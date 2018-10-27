Підводні камені дієт, або Для чого нам дієтологи

Сьогодні інтернетом гуляє анекдот: «Чомусь худі вважають себе повнуватими, повнуваті – товстими, а товсті вважають, що можуть сміливо носити лосини». У цьому жарті, як у всіх інших, є своя частка правди, оскільки дійсно існує категорія жінок, які давно змирилися зі своєю надлишковою вагою і відкинули будь-які комплекси. Але все ж більшість леді різного віку і різних комплекцій одержимі бажанням схуднути. Найпростіший і найпопулярніший спосіб це зробити – дієта.

Все, з завтрашнього дня не їм

Здається, що знайти дієту – це просто. Неймовірна кількість їх розміщена на сторінках глянцевих журналів, газет, на спеціальних сайтах. Про варіанти здорового харчування написано безліч книг (справжніми спеціалістами, звичайно, а не просто тими, хто любить роздавати поради), зірки також спішать поділитися власними рецептами. Та й самі ми чудово знаємо, що вороги ідеальної фігури – солодощі, випічка, жирні, копчені страви, тобто все найсмачніше, а друзі – яблука, кефір і куряче філе без солі. Знаємо, що їсти після шести не можна, та й узагалі протягом дня краще харчуватися мініатюрними порціями. Прості рецепти, перевірені не одним поколінням жінок, які допомогли Наталі Могилевській і Валентині Михайлівні із сусіднього під’їзду, то чому вони не повинні спрацювати зі мною? Так вирішують більшість жінок і починають практично голодувати, не задумуючись, що замість бажаної стрункості вони, скоріше за все, отримають проблеми зі здоров’ям. Зайва вага (особливо, коли її надлишок вимірюється десятками кілограмів) – хвороба. Коли нас турбує зубний біль, ми йдемо до стоматолога, падає зір – до окуліста, то чому ж ми так впевнені, що зможемо подолати зайву вагу самостійно, а не питаємо поради у спеціаліста, тобто дієтолога.

П’ять кілограмів за тиждень? Легко!

Якщо ваша подруга сиділа на екзотичній дієті (наприклад, ананасовій) і змогла за тиждень позбутися п’яти зайвих кілограмів, це зовсім не означає, що вам треба негайно запасатися ананасами та очікувати такого ж приголомшливого результату. Організм кожної людини індивідуальний і людям, які мають проблемі зі здоров’ям не можна зловживати жорсткими або екзотичними дієтами без попередньої консультації у дієтолога.

Лікарі б’ють на сполох, оскільки дедалі більшої популярності набувають екстремальні дієти, покликані у короткі терміни суттєво зменшити вагу. У жодному разі не можна погоджуватися на авантюру із вживанням протягом тривалого часу лише одного продукту (наприклад, яйця, сир) або узагалі відмовлятися від вживання будь-якої твердої їжі, обмежуючись лише питтям. Наслідками будуть гормональні збої, хвороби кишково-шлункового тракту та інші неприємності. Швидка втрата ваги, за яку жінки й люблять жорсткі дієти – величезний стрес для організму. До того ж кілограми, з якими ви поспішили попрощатися, знову повернуться, як тільки ви припините свою дієту.

Де мої вітаміни та мікроелементи?

Якщо ви сидите на дієті, яка занадто обмежує ваш раціон, понад п’ять днів, то ваш організм обов’язково відчує брак вітамінів і мікроелементів. Однотипна їжа з низьким відсотком жирності та цукру не може забезпечити нормальне функціонування всіх органів.

У період дотримання жорсткої дієти організм особливо сильно відчуває брак таких мікроелементів, як залізо, кальцій, калій і натрій. Головний постачальник заліза до нашого організму – м’ясо, на вживання якого накладає табу більшість дієт. Недоодержуючи достатню кількість заліза разом із продуктами, організм починає використовувати накопичені до дієти запаси, яких, звичайно ж, виявляється недостатньо. Тому не варто дивуватися, якщо наслідком непродуманої дієти стануть не лише втрачені кілограми, а й слабкість, нездорова блідість шкіри, ламкі нігті, хвора шкіра і тьмяне волосся.

Нестача кальцію відбувається у зв’язку з обмеженням вживання під час дієти жирних молочних продуктів. Так, у більшості рецептів із дієтичного харчування присутні кефір, сир та інші молочні продукти, але знежирені. В них теж, звичайно, є кальцій, от тільки проблема в тому, що він засвоюється організмом лише разом із вітаміном D, який міститься тільки у жирах. От і подумайте, чи варті кілька нашвидкуруч втрачених кілограмів здорових кісток і нігтів.

Дефіцит натрію і калію в організмі відбувається внаслідок надмірного виведення рідини. Якщо вірити готовим рецептам жорстких дієт, то води потрібно вживати мало не вдвічі більше норми, але ж тоді й виведення рідини з організму відбувається пришвидшеними темпами. А разом з нею випливають життєво необхідні для людини солі натрію і калію. Додайте до цього обмеження на вживання солі – і проблеми з роботою серця та судин вам гарантовані.

Добрий лікар-дієтолог

Якщо до регулярних відвідувань стоматолога і гінеколога жителі України поволі звикають, то особистий дієтолог, на думку більшості, – прерогатива зірок і багатіїв. Хоч на щастя є ті, хто перед вибором дієти запитує себе: «Може, варто записатися до лікаря?». Скажемо одразу, варто. По-перше, витрачені кошти вам обов’язково компенсуються у вигляді чудової фігури та гарного самопочуття. По-друге, сидячи на дієті, яка рекомендована дипломованим спеціалістом, ви точно не завдасте шкоди своєму організму. І останнє, тільки фахівець здатен підібрати для вас найбільш ефективну індивідуальну систему харчування.

Якщо ви таки наважилися відвідати дієтолога, то не варто з порога заявляти йому про своє бажання досягти ваги 45 кг і набридливих параметрів 90-60-90. У кожної людини своя вага, з якою вона почуває себе комфортно, і визначення її – це перше завдання лікаря. Перш за все, спеціаліст має встановити: легкі чи важкі у вас кістки, відсоткове співвідношення жиру з м’язами та наявність/відсутність зайвої рідини в організмі. Не бійтеся чесно відповідати на запитання про свої харчові звички. Коли вечеряєте? Чи полюбляєте солодощі? Як часто вживаєте алкоголь? Нормальний лікар точно не стане читати вам нотації, але ця інформація допоможе йому призначити вам дієту без нанесення не лише фізіологічної, а й моральної шкоди для організму.

І лише після детального обстеження ви отримаєте спеціальні рекомендації з правильного харчування. Зазвичай, подібні поради замають не менше 3-4 сторінок друкованого тексту. З них ви дізнаєтеся про ідеальну для вашого зросту і комплекції вагу, які продукти вам слід вживати у першу чергу, а про які слід згадувати вкрай рідко, скільки їжі на день вам потрібно і якими мають бути об’єми кожної порції. У цих рекомендаціях навіть будуть поради, які препарати вживати під час святкових застіль (адже повністю відмовитися від них не вийде), щоб полегшити процеси травлення. Погодьтеся, самостійно ви не зможете розробити настільки професійну інструкцію, навіть якщо перечитаєте достатньо спеціальної літератури.

А я хочу зробити це самостійно

Якщо ви все-таки вирішили проігнорувати візит до дієтолога, то прислухайтеся до наступних рекомендацій, які допоможуть вам досягти ідеальної форми без шкоди для здоров’я.

1. Для того, щоб скинути зайву вагу раз і назавжди, вам не просто потрібно сісти на короткотривалу жорстку дієту, а повністю змінити свій спосіб життя і харчування. Особливо це стосується людей із дуже надлишковою вагою. Якщо ви набрали кілька зайвих кілограмів за новорічні свята, то досить легко позбудетеся цієї нехарактерної для вас ваги, обмеживши вживання шкідливих продуктів. А от тим, хто страждає на ожиріння, доведеться докласти набагато більше зусиль.

2. Не варто зациклюватися на підрахунку калорій продуктів. По-перше, неспеціалісту це зробити складно. По-друге, кількість споживаних калорій залежить від вашої щоденної активності, що повертає нас до «по-перше». Щоб харчуватися збалансовано, пам’ятайте просту формулу: ваш щоденний раціон повинен складатися на 1/3 із тваринної їжі, на 2/3 – із рослинної.

3. Не можна виключати зі своєї системи харчування продукти, без яких ви не уявляєте свого життя, бо це призведе до стресу. Наприклад, тим, хто любить м’ясо, не варто повністю відмовлятися від його споживання, просто слід полюбити курку і кролика. Проте все одно є продукти, вживання яких під час дієти неприпустимо: солодощі, випічка, копченості.

4. Пийте достатню кількість чистої води. Ідеальна формула щоденного вживання: 30 мл помножити на 1 кг власної ваги.

5. Перегляньте ваш раціон харчування. У вас мають бути сніданок, обід і вечеря, а також 2-3 легких перекуси в перервах між ними. Порції – невеликі, але й жити з постійним відчуттям голоду не можна. Ніколи не відмовляйтеся від повноцінного сніданку. А от вечеря має бути легкою і планувати її слід не пізніше, ніж за 4 години до сну.

Анна Фрадкіна