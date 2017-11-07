Пін’яго повернули історичну велич

Пін’яго відреставровано, і тепер це найкраще збережене місто-фортеця в Китаї.

Пін’яго – місто в китайській провінції Шанксі, яке було нещодавно відреставроване в рамках інноваційного проекту. Прогулянка вулицями цього міста нагадує занурення в капсулу часу.

Вік Пін’яго налічує близько 2 700 років, а саме місто відоме тим, що вважалося банківською столицею й символом Стародавнього Китаю, як тепер Волл Стріт в Америці. З часом, коли фінансова значущість міста впала, архітектура стала теж занепадати, але цікавим є те, що більшість будинків, вулиць та, найголовніше, мурована стіна навколо міста збереглися в надзвичайно гарному стані. До речі, Пін’яго, яке було внесене 1997 року до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зберегло близько 400 традиційних двориків, які датуються 14-16 ст.

Один з китайських інноваційних проектів наразі продовжує реставрування міста й відновлення його історичної величі для прийдешніх поколінь.

Анастасія Токар