Пити чи не пити? Кава, що не тільки в чашці

Є речі, які варті того, щоб їм зберігали вірність. Наприклад, кава. – Джон Голсуорсі

Не напій, а ціла культура

Існує багато культур та традицій. Кожен народ має свої особливості, що передаються з покоління в покоління. Особливості етносу, до якого ми належимо, роблять кожного з нас унікальним і водночас вказують на нашу приналежність до чогось великого та неосяжного. Проте в сучасному світі з’являються нові культурні течії, здатні поєднувати людей різних народів та вірувань в одне ціле.

Такою і є культура кави. Сьогодні вона, здається, заполонила цілий світ. Вулиці повні людей, що поспішають хто куди, з фірмовим стаканчиком кави в руці. Або тих, хто вистоює довгі черги біля кав’ярень в очікуванні порції запашного напою. Розчинна чи натуральна, з льодом або ж з вершками, міцна чи без кофеїну, солона, гірка, солодка чи кисла – кожен знайде свій улюблений смак кави. Палітра її ароматів та способів приготування підштовхує до експериментів.

Зараз кава стає дуже популярною. Адже її асортимент збільшується, тому кожен може знайти для себе смак, який стане улюбленим, – розповідає Станіслав, бармен та консультант з кавових напоїв, та додає: Звичайно, існує особлива культура кави. Іноді приходять клієнти, які не просто п’ють каву, а проводять цілу церемонію. Але таких гурманів – одиниці. Про загальну культуру споживання кави в Україні говорити, я думаю, ще рано. Хоча в нас кава дуже популярна, поки що вона не стала національним напоєм. Люди ще не вміють насолоджуватися кавою, її ароматом. Частіше за чашечкою кави просто розмовляють. Чи п’ють її, щоб збадьоритися, не звертаючи особливої уваги на сорт, ступінь просмаженості та інше. Головне – щоб була гарячою та міцною.

За легендою, тонізуючу властивість кави відкрив пастух з Ефіопії. Він помітив, що його кози, наївшись листя та плодів кавового дерева, вночі були дуже активними і майже не спали. Пастух розповів про дивне явище настоятелю місцевого монастиря. Священик спробував напій із кавового зерня і був здивований ефектом. Згодом він радив напій монахам, що засинали під час нічних молебнів. З часом ченці навчилися обсмажувати та молоти зерна. Напій, який вони готували, додавав сил та знімав відчуття втоми.

Відкриття кави датується 850 роком нашої ери. Проте світового визнання напій набув багато віків потому. Коли першовідкривачів кави, ефіопів, остаточно вигнали з Аравійського півострова в одинадцятому столітті – звичай пити каву перейняли араби. Звісно, тодішній спосіб приготування кави цілком відрізнявся від сучасного. Араби товкли кавові зерна, змішуючи їх із тваринним жиром та молоком – а з отриманої маси ліпили кульки, які й споживали.

Лише у дванадцятому столітті з сирих кавових зерен почали готувати ароматний напій. Ще сто років потому плоди кавового дерева почали сушити, обсмажувати та молоти, а отриману масу – заливати окропом. Традицію додавати до кави різні прянощі, наприклад, корицю та імбир, започаткували саме араби.

Сьогодні в Україні попит на каву зростає. Українці за останні роки істотно збіль­шили витрати на каву, і свою ринкову частку найпопулярніший після води напій вже починає відвойовувати у чаю та пива.

Корисний напій чи справжній наркотик: як кава впливає на наш організм?

Основний та найбільш активний елемент кави, який і справляє відомий усім ефект енергетика – кофеїн. Саме він є хімічним стимулятором центральної нервової системи. Кофеїн містить не лише кава – він є у какао, різних сортах чаю, шоколаді. Тонізуючу речовину виробляє близько 60 видів рослин. Також кофеїн використовують при виготовленні таких популярних напоїв, як Кока-кола та Пепсі. Кофеїн є і в складі багатьох лікарських препаратів, що застосовуються для підвищення апетиту та тонусу під час застуди та бронхіальної астми.

Кофеїн здатний швидко «розбудити» організм уранці після сну, наповнити енергією, прискорити розумові та фізичні реакції – саме він втручається у ряд процесів, що відбуваються в головному мозку.

Англійські вчені дійшли висновку, що кава здатна знеболювати – але такий ефект виявили лише в жіночому організмі.

Німецькі ж учені говорять, що використання великої кількості кофеїну може запобігти облисінню. Утім, це проявляється лише за зовнішнього застосування.

Канадські дослідники кажуть, що кофеїн підвищує витривалість людини.

Науковцями також встановлено, що кофеїн позитивно впливає на зір. Він підвищує чутливість сітківки – таким чином, вона починає інтенсивніше реагувати на подразники. У результаті предмети навколишнього світу стають яскравішими, а їх відтінки – більш насиченими.

Існує небезпідставне переконання, що при регулярному вживанні кави зуби втрачають білизну. Однак учені переконують: саме кава допомагає захищати ротову порожнину від шкідливих бактерій, позитивно впливає на зуби і оберігає їх від карієсу.

А ще кофеїн допомагає організмові накопичувати серотонін – гормон щастя.

Однак, крім плюсів, існують і мінуси кави – залежно від того, хто її п’є, коли і в яких кількостях.

Сильний головний біль, запаморочення, тривожні стани, напруженість, нервозність – це невелика кількість того, що відчуватиме людина внаслідок передозування кофеїном. Дія кави прирівнюється до наркотичних ефектів: якщо розвинеться залежність, у разі нестачі кофеїну може початися сильна депресія.

Як правильно пити каву, щоб отримувати тільки користь?

Але ж так багато охочих випити чашечку ароматної кави! То як усе-таки правильно вживати каву, щоб не нанести непоправної шкоди власному організму?

«У нас часто замовляють каву без кофеїну. Так, існує й така. Багатьом просто не можна пити каву через кофеїн, який є у її складі. Але люди хочуть відчути її смак. Загалом кава «Декофінато» не відрізняється від інших. Трішки слабша, але також смачна. На її основі можна зробити і кавові напої: лате, капучіно та інші», – каже Станіслав.

Кава в поєднанні з алкоголем – згубна суміш. Така комбінація посилює впливу останнього на організм людини. А разом з курінням кава підвищує ризик розвитку гіпертонії на 35-60%.

Не можна пити каву та кавові напої в комплексі з заспокійливими або снодійними препаратами.

Не слід вживати каву натщесерце. Після занадто щільного обіду також варто утриматися від смакування кави.

Щодо поєднання кави з молоком, вершками та іншими молочними інгредієнтами – думки дослідників кардинально різняться. Одні вважають, що кавово-молочна суміш абсолютно неприпустима, адже стимулює синтез деяких шкідливих ферментів і згубно впливає шкіру. Інші дотримуються думки, що додавання молока або вершків значно зменшує негативний вплив кави на слизову оболонку шлунка.

Тільки пити – нецікаво!

Культура кави не закінчується на чашечці ароматного напою. Іноді здається, що кавові зерна успішно полонили світ! Маски для обличчя та волосся, креми та гелі для душу, декоративні свічки, картини, підсвічники, рамки для фотографій та записники і, звичайно, парфуми. Сьогодні кава остаточно перелилася через вінця чашечки для еспресо.

Кофеїн у цілому та каву зокрема широко використовують у косметології. Адже пінолева кислота, яка міститься в каві, поновлює пружність та еластичність шкіри, сповільнює процеси старіння, діє як протизапальний засіб та захищає шкіру від негативного впливу сонячного проміння. Багато відомих косметичних брендів використовують пінолеву кислоту як основу кремів для обличчя.

Безліч засобів проти целюліту також містять кофеїн. Учені стверджують, що навіть запах кави сприяє схудненню на психологічному рівні.

Кава – прекрасний матеріал для різного роду декорування. Прикраси з кавових зерен виглядають особливо оригінально і стильно. Самі зерна мають незвичайну фактуру, яскраво виражений насичений колір і приємний аромат. До того ж, для декорування не потрібні особливі вміння і навички, тому цілком реально оновити інтер’єр вашої кімнати власноруч. Для цього знадобиться лише основа, клей та власне кавові зерна, які можна завчасно пофарбувати в обраний колір.

Давши волю фантазії, можна цікаво задекорувати звичайні баночки та вазочки. Посилити враження від будь-якої фотографії допоможуть рамки, прикрашені кавовими зернами. Можна створити ароматичну свічку, кавове дерево чи картину із зерен.

Так, у нас купують зерна для виготовлення різних прикрас. Зазвичай просять найдешевший сорт, але щоб був запашним. Для аромату я раджу використовувати мелену каву в поєднанні з цільно-зерновою. Так запах кави протримається значно довше. Мені подобається кава в інтер’єрі. Це досить цікаво та оригінально. Бачите, у нас також є кавове дерево, – ділиться працівник кав’ярні.

Використовуючи такий простий та доступний матеріал, як кавові зерна, можна створити безліч різних декоративних аксесуарів, що доповнять дизайн та оновлять стиль будь-якої оселі.

Ніна Ярошенко