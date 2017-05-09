Побачити світ і вижити. Як подорожувати, коли подорож не є самоціллю

Їй двадцять, і рік тому вона вперше побувала за кордоном. Тепер її закордонний паспорт аж пістрявіє від штампів, а на скретч-карті, що висить над ліжком, чітко вимальовуються пройдені маршрути. За кожну з цих подорожей вона не заплатила ні копійки, у кожній – здобула новий, неповторний досвід і зустріла друзів з усіх куточків світу, окрім Антарктиди.

«Ага, кинула все заради подорожей, знаємо таких!» – зневажливо пхекне необізнана людина.

Ні.

Міжнародні програми обміну

«Я хочу поїхати за кордон, та у мене нема на це грошей!» – скаржиться одна студентка.

«Кляті мажори! Їздять собі та й їздять, ще й фоточки постять в Інстаграмі!» – піддакує інша.

Якщо метою твоїх подорожей є власне туризм заради туризму, то єдине, що ми можемо тобі запропонувати – виграти тревел-грант. Або вдало одружитися чи вийти заміж, причому останнє є значно легшим.

Але якщо ти відкритий до нових викликів, не боїшся розширення кола знайомств і стрімкого вильоту з зони комфорту – програми обміну саме для тебе.

7-10 днів неформального навчання та сумісного дозвілля для представників декількох країн, міжкультурні вечірки, екскурсії… За тиждень в тебе з’являється кілька десятків нових друзів з різних країн, емоції зашкалюють, натхнення ллється з вух і ти просто на сьомому небі від щастя, що таки набрався сміливості й поїхав.

Таких проектів безліч, і ти можеш обрати саме той, який припаде тобі до душі. Варіюється все: тема, місце проведення, країни-учасники, навіть дати проекту. Хочеш – зустрінеш Різдво в Італії, обговорюючи проблеми біженців. Хочеш – проведеш травневі свята на узбережжі Балтійського моря з гітарою, готуючи двогодинну концертну програму. Хочеш – займатимешся спортом у Греції або вчитимеш історію в Угорщині.

Для української молоді основним джерелом таких обмінів є програма Erasmus+, фінансована Євросоюзом. Та податися на ці проекти можна тільки через партнерські громадські організації. В Україні таких ГО, мабуть, кілька десятків (наприкінці матеріалу буде наведено частину з них).

Зазвичай вони розміщують оголошення про відбір учасників на молодіжний обмін на своїх сторінках у соцмережах та на офіційних сайтах.

Відібраних учасників забезпечують проживанням і харчуванням, а ще – оплачують транспортні витрати.

Головним критерієм відбору є мотивація взяти участь саме у цьому проекті. І, звісно, знання англійської мови хоча б на рівні B1 – куди ж без неї?

Міжнародні студентські фестивалі

Такого роду проекти є дуже близькими за своїм духом і процесом відбору до молодіжних обмінів… але з одним величезним АЛЕ: більше учасників. Набагато більше. Наприклад, норвезький фестиваль ISFiT (International Student Festival in Trondheim), найбільший у світі студентський фестиваль, щороку залучає до участі 450 студентів, а волонтерить на ньому ще 400.

Потрапити на такий фестиваль непросто – треба дуже цього хотіти. Треба, щоби волонтер, читаючи мотиваційного листа, відчув твої флюїди за сотні кілометрів і, скочивши від захвату на стіл і розкидавши всі папери, вигукнув: «Так! Це саме той учасник, без якого наш фестиваль буде пустим і безглуздим!» Після цього волонтер має кинути все, купити квитка на найближчий рейс та прилетіти до тебе додому, аби якнайшвидше зустрітися з майбутньою легендою фестивалю…

Це, звісно, жарти. Цього може бути недостатньо.

Подібних студентських фестивалів шість:

ISFiT – м. Тронгейм, Норвегія;

– м. Тронгейм, Норвегія; ISWI – м. Ільменау, Німеччина;

– м. Ільменау, Німеччина; GrIStuF – м. Гріфсвальд, Німеччина;

– м. Гріфсвальд, Німеччина; SCIM – м. Марібор, Словенія;

– м. Марібор, Словенія; ISWiB – м. Бєлград, Сербія;

м. Бєлград, Сербія; ISWinT – м. Тімішоара, Румунія.

Різняться ці фестивалі не лише місцем та часом їх проведення, але й умовами, в які потрапляють учасники. Наприклад, щасливці, що прилетять до Тронгейму, житимуть у норвезьких сім’ях, в той час як у столиці Сербії фестивальники ночуватимуть у затишному гімназійному гуртожитку на вулиці Краля Пєтра. У норвезькому фестивалі беруть участь майже півтисячі учасників, тоді як до Словенії приїжджають менше сотні.

Поєднує ці фестивалі дух. Молодий дух прагнення до нових звершень, самореалізації і – чого вже приховувати – вічний рок-концерт у душах.

На відміну від програм молодіжних обмінів, фестивалі зазвичай не покривають транспортних витрат, хоча за достатньої мотивації учасника можуть частково компенсувати їх. А ще – жах який! – якщо ти хочеш взяти участь у сербському або румунському фестивалі, доведеться сплатити організаційний внесок, близько 100 євро.

Але воно того варте.

Волонтерство

Не плутати з Work&Travel! На W&T ти займаєшся бездушною діяльністю, направленою винятково на збагачення себе, коханого, а волонтерство… це волонтерство.

Можливостей, знову ж таки, безліч: від двотижневого волонтерського кемпу з прибирання закинутих парків до річного ЄВС-проекту в якості вихователя дитячого садочка (ЄВС – Європейська волонтерська служба).

Волонтерам, зазвичай, оплачується переїзд, проживання та харчування, і видаються кишенькові гроші. Найбільші відчайдухи з числа волонтерів у свій вихідний кидають все та їдуть «дивитися Європу». Іноді грошей вистачає.

Але здогадайтеся, який головний критерій відбору волонтерів? Правильно, мотивація! Якщо ти хочеш – ти поїдеш, хай навіть твоя англійська шкутильгає на всі 27 літер англійського алфавіту.

Між іншим, для волонтерів Європейської волонтерської служби проводять курси мови країни, в якій вони працюють. Тож навіть якщо ви не знаєте, що таке «Ich liebe dich» і чому Рамштайн співає «Du hast mich», наприкінці волонтерства в Німеччині або Австрії ви вже зможете вести елементарні побутові розмови мовою Гете і Кафки.

А хто ж не хоче подивитися «Knockin’ On Heaven’s Door» в оригіналі?

Освіта за кордоном

Здавалося би, взяв участь у молодіжному обміні, з’їздив на фестиваль, поволонтерив кілька місяців – усе, світ подивився, досить! Та ні. Подорожі, які не є самоціллю, затягують незгірше від цигарок. І є, між іншим, набагато кориснішими.

І одного дня ти розумієш, що навчатися теж хочеш за кордоном. І відкриваєш сайти, і шукаєш, шукаєш, шукаєш… Обираєш країну, обираєш спеціальність, обираєш університет, обираєш програму.

Можна спочатку знайти програму і податися цілеспрямовано на неї. Можна спершу вступити до університету, а тоді – подати заявку на стипендію.

Варіантів безліч. Проте одне залишається незмінним: мотивація.

Як би не парадоксально це не звучало, але це факт: якщо ти недостатньо хочеш, ти цього не отримаєш. Ти маєш переконати в тому, що саме цей проект тобі життєво необхідний, не лише самого себе, але й того, хто читатиме твого мотиваційного листа.

А, тим часом, можливостей безліч – просто простягни руку.

Віктор Домбовецький, студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасник чотирьох проектів міжнародного обміну, координатор тренінгів з написання мотиваційних листів Motivation&Covering Club:

– Молодь зазвичай починає користуватися такими можливостями після того, як хтось із друзів взяв участь у подібному проекті. До цього всі думають, що потрапити на безкоштовний обмін нереально, і що це – лише «для своїх».

Подаватися потрібно завжди, навіть коли здається, що ви не зовсім підходите для цієї конкретної тематики чи умов відбору.

Часто люди намагаються обрати з неймовірної кількості можливостей саме те, що підходить їх звичним інтересам або професійним планам на майбутнє. Такий підхід до участі у проектах не зовсім правильний. Так, він дає змогу стати більш обізнаним у своїй сфері, проте цей шлях може закривати інші аспекти міжнародних обмінів, а саме – поглиблення розуміння інших проблем, розширення твоїх горизонтів. Страх перед виходом із зони комфорту є однією з найбільших проблем майбутніх учасників обмінів.

Найважче – звикнути отримувати відмови і продовжувати подаватися. Якщо після 10 мотиваційного листа відмови досі приходять, це не означає, що потрібно зупинитися. Можливо, якщо не виходить бути учасником, то варто самому створити свій міжнародний проект?

Міжнародні студентські фестивалі:

ISFiT (Норвегія)

(Норвегія) ISWI (Німеччина)

(Німеччина) GrIStuF (Німеччина)

(Німеччина) SCIM (Словенія)

(Словенія) ISWiB (Сербія)

(Сербія) ISWinT (Румунія)

Громадські організації, що займаються молодіжними обмінами та волонтерськими програмами:

Alternative-V_Альтернатива-В

ERASMUS+ European Voluntary Service (EVS)

EYC | European Youth Community

My_UA

NGO Parallel 50

NGO Stella

NGO Unit

Youth NGO Iskra

ГО Вільний Форум

ГО Розвиток та Ініціатива

ІТТА

МИКС – Молодіжні ініціативи крокують світом!

СВИТ-Украина

Центр международных обменов BREAKSTER

Клуб з написання мотиваційних листів: