Подорожі для ледачих: найкращі онлайн-музеї світу

Звичайно, важко перевершити особисте знайомство з картинами та важливими археологічними артефактами. Для цього люди роками подорожують по всьому світу. На щастя, сучасні технології подарували можливість легко насолодитися виставками найпопулярніших музеїв та галерей світу.

Лурв не тільки один із найвідоміших музеїв світу, а також важлива частина паризької історії. Він надає усім охочим скористатися віртуальним туром найцікавіших виставок, наприклад, залою єгипетських старожитностей. Користувачі можуть ознайомитись з пам’ятками у форматі 360° та за потреби натискати на артефакти для додаткової інформації.

Хоча музей Гуггенхайма є не тільки галерею, а й архітектурним дивом, Вам не потрібно подорожувати до Нью-Йорка, щоб насолодитися виставкою. Музей надає онлайн-доступ до частини своєї колекції для студентів та людей, які хочуть відчути на собі усі надзвичайні витвори мистецтва. Музей пропонує насолодитися картинами Франца Марка, Піта Мондріана, Пабло Пікассо та Джеффа Кунса.

Галерею заснували у 1937 році, з того часу вона відкрита для усіх відвідувачів. Для тих, хто не може потрапити до американської столиці, музей пропонує віртуальні тури галереями та виставками, де можна насолодитись картинами пензля Ван Гога, скульптурами зі стародавнього міста Ангор та авторства племен території нинішньої Камбоджи.

Ця виставка налічує понад 8 млн об’єктів стародавнього та сучасного мистецтва. Саме тому Британський музей користується шаленою популярністю серед туристів. Завдяки співпраці з Культурним інститутом Google кожен ледачий може “пройтись” коридорами музею та власними очима роздивитися експонати усіх виставок: від “Канги: текстиль з Африки” до “Артефакти римських міст Помпеї та Геркуланеум”.

Вашингтонський музей природознавства — один із найбільш відвідуваних у світі. Гості можуть потинятись будівлею-Ронтантою (кругла споруда, зазвичай увінчана куполом), одночасно оглядаючи експонати у форматі 360°. Музей пропонує ознайомитись з різними залами, зокрема, залою ссавців, комах, динозаврів та палеобіології.

Музей відображає життя та творчість одного з найвідоміших геніїв XXI ст. — митця Сальвадора Далі. Він складається з безлічі кімнат та виставок, які описують кожний період кар’єри творця. Тут також розміщено найбільше зібрання картин цього відомого художника-сюрреаліста. До речі, самого Далі поховали біля музею. Музей пропонує туристам усього світу розібратися у химерному мистецтві митця в онлайн-режимі.

Музей Метрополітен — домівка для мільйонів витворів мистецтва, але необов’язково сідати на літак чи перепливати океан, щоб на власному досвіді їх оцінити. Сайт закладу пропонує віртуальну екскурсію колекцією, де представлені роботи нідерландця Вінсента ван Гога, американця Джексона Поллока та італійця Джотто ді Бондоне. Музей насправді пропонує більше експонатів онлайн, ніж на вітринах.

Виявляється, що Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США керує не тільки найзагадковішими місіями людства, а й музеєм. Комплекс розташований на півдорозі між Х’юстоном і Галвестоном, у науковому містечку НАСА. Серед експонатів музей пропонує роздивитися модель марсіанського ровера, ніс справжнісінького космічного шатла та туалет для космонавтів. Щодо віртуального відвідування — то центр пропонує обійти усю виставку з розумним анімованим роботом Аудімою, що виконуватиме роль гіда.

Ватиканські музеї — комплекс музеїв, де зберігаються художні колекції, зібрані протягом століть Папами Римськими. Експозицію щороку оглядають близько 4 млн відвідувачів! Віртуальний тур музеєм покаже численні артефакти, деякі з яких зберігаються тут вже протягом сотні років. Перлиною колекції вважають — Сікстинську капелу, прикрашену фресками легендарного Мікеланджело.

Мета музею — навчати, надихати, змінювати та формувати майбутнє “за допомогою інтеграції історії та культури жіноцтва Сполучених Штатів”. Хоча музей працює лише у віртуальному форматі, організатори планують відкрити найближчим часом виставку у американській столиці. Наразі ж можна скористатися можливістю продивитися онлайн-в

иставку та прочитати пізнавальні матеріали, що надає музей.

Ольга Тарасенко