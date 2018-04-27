Походи, як вони є, або ще один варіант відпочинку

Хочете нестандартно провести вихідні? Полюбляєте активний відпочинок або принаймні втомилися від буденності? Не знаєте, як цікаво відсвяткувати свій день народження? Задихаєтеся в місті? Бракує фізичного навантаження? Список можна продовжувати до нескінченності. Якщо ви відповіли «ТАК» бодай на половину питань – можливо, наша ідея вас зацікавить. Вирушайте в туристичний похід!

Переваги, або чому варто іти в похід?

Користь для здоров’я – беззаперечний аргумент. У походи в мегаполіси не ходять – тільки на природу. Тут і свіже повітря (будьте певні, ваші легені відчують різницю), і здорова їжа (навряд чи в лісі знайдуться заклади швидкого харчування), і позитивні емоції (в походах немає заторів та дратівливих натовпів), і спорт (ви отримаєте добову норму фізичного навантаження – ще й на свіжому повітрі!).

Дешево та сердито. Туристичний похід – один з найдешевших видів відпочинку. Не потрібно платити ані за готель, ані за їжу. Ваш дім – ваш намет, ваше ліжко – спальник, ваш кухар – ви самі. До того ж, у похід беруть найдешевші продукти: хліб, консерви, крупи.

Спокій. Звісно, у похід можна піти й самому. Але і з компанією ви будете господарями на галявині/на березі річки/у горах. Навряд чи поруч із вами буде ще тридцять туристів. А якщо й буде – завжди можна пошукати більш затишне місце.

Велика компанія. У походах можна все. Якщо ви полюбляєте знайомитися з іншими людьми та бажаєте перебувати у великій компанії однодумців – чому б не знайти охочих піти з вами гуртом? Інколи можна пошукати товаришів на місці.

Гітара та багаття. Ну де ще можна посидіти біля вогнища з друзями, співаючи улюблених пісень? Тільки в туристичних походах!

Їжа з вогнища. Навряд чи десь є люди, яким би вона не сподобалася. Готуючи на тринозі в казанку, можна відчути себе талановитим шеф-кухарем. Така їжа проста, але вона ж і геніальна. Як то кажуть, усе геніальне – просто. А чого вартий запах? Збагне тільки той, хто ходив у похід!

Природа. Певно, це один з основних плюсів. Що б там не казали «діти асфальту», відпочинок на природі – це справжній відпочинок. Ні у фешенебельному готелі на березі Адріатичного моря, ні на гірськолижному курорті Швейцарії ви не відчуєте такого цілковитого єднання з природою.

Робота для інтелекту. Саме так! Ідучи в похід, готуйтесь до того, що ваш розум працюватиме на повну. Ви знайдете десяток нестандартних застосувань для звичних речей: змайструєте з пластикової пляшки умивальник, влаштуєте холодильник, викопавши глибоку яму в землі або ж зрозумієте, що пісок відмиває брудний посуд не гірше за миючий засіб. У місті такі лайфхаки навряд чи спадуть вам на думку.

Як бачимо, переваг такого активного відпочинку більш ніж достатньо. Проте вказати на недоліки туристичних походів теж було б доцільно. Адже вади можна усунути лише коли про них знаєш.

Недоліки: походи – відпочинок не для всіх

«Звідки стільки комарів?» Комарі… так, у поході їх чимало – особливо біля річки. Проте різноманітні спреї від надокучливих комах легко вирішать цю проблему.

«Як нема магазину?» Звісно, якщо ви все-таки вирішили втекти від цивілізації, доведеться на деякий час забути про її блага. Хоча це залежить ще й від того, наскільки аскетичний спосіб життя ви вестимете і наскільки далеко збираєтесь відійти від населених пунктів.

«Мені нудно!» Походам притаманний рух. Не радять довго перебувати на одному місці – інакше можна занудьгувати. Але якщо ви з веселою компанією цілеспрямовано їхали на «улюблене місце» – проблема нудьги вас не торкнеться.

«Що ви такого набрали?» Якщо ви плануєте розтягнути похід на тиждень – імовірно, на плечах нестимете чималий багаж. Якщо не подобається ця перспектива, можна з’їздити в похід машиною. Звісно, такий «поЇзд» аж ніяк не спортивний, проте інші приємні враження нікуди не подінуться.

«Мамо, де ми?» Якщо ви погано орієнтуєтеся на місцевості, є ризик заблукати. Тому, плануючи маршрут, обирайте знайомі місця та гарно вивчайте мапу. Бажано, щоб поруч із вашим наметовим містечком був якийсь населений пункт.

Коли та куди піти?

У похід краще йти влітку, коли земля тепла. Взимку теж можна влаштовувати походи, але для цього потрібний зимовий спальник, спеціальний намет і купа обігрівальних засобів. Зимові походи – це більше спорт, ніж відпочинок. Вибір, звісно, за вами.

Ходити в походи можна куди завгодно. Головне, щоб поруч була природна чиста водойма – бажано річка. Обираючи місце, визначтеся з часом походу. Якщо більше двох тижнів – є сенс піти в гори. Якщо 5–7 днів, то можна обрати якесь мальовниче місце у вашій області. Просто відкрийте мапу та подивіться, де поблизу є річки й озера, та розпитайте знайомих.

Що потрібно в похід?

Якщо ви плануєте похід у теплу пору року – маєте знати про обов’язковий список кожного туриста.

КЛМН. Розшифровується дуже просто: кружка, ложка, миска, ніж. Казанки – те, без чого в похід не можна. Будь-який кулінарний шедевр потрібно десь приготувати. Краще брати два казанки: один для їжі, інший для напоїв. Інакше ваш чай або кава матиме присмак тушонки. Намет, спальник, килимок. Кожному потрібно десь жити та на чомусь спати. Каремат, тобто килимок, підкладають під спальник – так тепліше і зручніше. Топірець завжди має бути з собою. Принаймні – щоб нарубати дров. У поході спаде на думку ще безліч варіантів застосування «томагавка». Інколи, наприклад, туристи використовують сокирку замість лопатки. Сірники. Їх має бути багато. Сірники – це вогнище, а вогнище – це їжа. Їжа, як же без неї?! У похід беруть те, що довго не псується. Стандартний набір продуктів для походу виглядає так: крупи, макарони, консерви (тушонка, сардини, згущене молоко), хліб, картопля, цибуля, морква, часник, сало, олія. Одяг. Пам’ятайте золоте правило: одяг повинен бути зручним, але його не має бути шкода. Завжди майте запасне взуття, адже найгірше – це застудити ноги.

Як спланувати маршрут?

Складати маршрут самотужки досвідчені туристи все-таки не радять. Про нюанси розробки маршрутних планів із нами поділився турист зі стажем, організатор багатьох туристичних походів Іван Гарбар:

Самостійно скласти серйозний маршрут дуже важко. Є багато «підводних каменів», про які ви можете і не здогадуватися. Такими таємницями володіють лише місцеві і старожили форумів. Зважаючи на це, самостійно складати довгий маршрут я вкрай не раджу. Безпека – ось головний параметр будь-якого туристичного походу.

А взагалі маршрути планують так:

1. Необхідно визначитися, скільки днів ви готові витратити на похід і дорогу.

2. Запитайте себе, куди вас територіально тягне/куди вам хотілося б/що саме вас цікавить.

3. Зверніться до РС (рятувальної служби) регіону, де ви проклали маршрут. Якщо це кілька областей/країн – то до всіх. Запитайте у них, яким шляхом краще піти. Розкажіть про фізичну підготовку групи. Скажіть, що б ви хотіли побачити, де побувати і скільки на це маєте часу. РС допоможе вам обрати оптимальний і для вас, і для неї (а якщо вас доведеться рятувати?) маршрут.

Отже, загалом, щоб скласти хороший маршрут, треба лише подзвонити до рятувальної служби, прочитати прогноз погоди, мати бажання і настрій.

А новачкам я б радив почати з локальних походів (наприклад, якщо ви живете в Києві – влаштуйте похід за місто). Так ви більше дізнаватиметеся про рідні краї.

Потім – ОБОВ’ЯЗКОВО Карпати. Вони прекрасні тим, що кожної пори року різні.

Якщо є можливість, то Грузія. Там дуже цікаво, захопливо та круто. Можна і в Туреччину – вона сподобається тим, хто полюбляє теплий клімат.

Туристичний похід – справа для тих, хто не боїться ризикувати, має кмітливість та просто любить і шанує природу. Відкривши для себе цей вид активного відпочинку, ви надовго забудете про одноманітність та сірість великого міста. Адже в поході відпочиває не тільки тіло, а й душа.

Тетяна Навроцька