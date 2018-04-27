Походи, як вони є, або ще один варіант відпочинку

Хочете нестандартно провести вихідні? Полюбляєте активний відпочинок або принаймні втомилися від буденності? Не знаєте, як цікаво відсвяткувати свій день народження? Задихаєтеся в місті? Бракує фізичного навантаження? Список можна продовжувати до нескінченності. Якщо ви відповіли «ТАК» бодай на половину питань – можливо, наша ідея вас зацікавить. Вирушайте в туристичний похід!
Переваги, або чому варто іти в похід?
Користь для здоров’я – беззаперечний аргумент. У походи в мегаполіси не ходять – тільки на природу. Тут і свіже повітря (будьте певні, ваші легені відчують різницю), і здорова їжа (навряд чи в лісі знайдуться заклади швидкого харчування), і позитивні емоції (в походах немає заторів та дратівливих натовпів), і спорт (ви отримаєте добову норму фізичного навантаження – ще й на свіжому повітрі!).
Дешево та сердито. Туристичний похід – один з найдешевших видів відпочинку. Не потрібно платити ані за готель, ані за їжу. Ваш дім – ваш намет, ваше ліжко – спальник, ваш кухар – ви самі. До того ж, у похід беруть найдешевші продукти: хліб, консерви, крупи.
Спокій. Звісно, у похід можна піти й самому. Але і з компанією ви будете господарями на галявині/на березі річки/у горах. Навряд чи поруч із вами буде ще тридцять туристів. А якщо й буде – завжди можна пошукати більш затишне місце.
Велика компанія. У походах можна все. Якщо ви полюбляєте знайомитися з іншими людьми та бажаєте перебувати у великій компанії однодумців – чому б не знайти охочих піти з вами гуртом? Інколи можна пошукати товаришів на місці.
Гітара та багаття. Ну де ще можна посидіти біля вогнища з друзями, співаючи улюблених пісень? Тільки в туристичних походах!
Їжа з вогнища. Навряд чи десь є люди, яким би вона не сподобалася. Готуючи на тринозі в казанку, можна відчути себе талановитим шеф-кухарем. Така їжа проста, але вона ж і геніальна. Як то кажуть, усе геніальне – просто. А чого вартий запах? Збагне тільки той, хто ходив у похід!
Природа. Певно, це один з основних плюсів. Що б там не казали «діти асфальту», відпочинок на природі – це справжній відпочинок. Ні у фешенебельному готелі на березі Адріатичного моря, ні на гірськолижному курорті Швейцарії ви не відчуєте такого цілковитого єднання з природою.
Робота для інтелекту. Саме так! Ідучи в похід, готуйтесь до того, що ваш розум працюватиме на повну. Ви знайдете десяток нестандартних застосувань для звичних речей: змайструєте з пластикової пляшки умивальник, влаштуєте холодильник, викопавши глибоку яму в землі або ж зрозумієте, що пісок відмиває брудний посуд не гірше за миючий засіб. У місті такі лайфхаки навряд чи спадуть вам на думку.
Як бачимо, переваг такого активного відпочинку більш ніж достатньо. Проте вказати на недоліки туристичних походів теж було б доцільно. Адже вади можна усунути лише коли про них знаєш.
Недоліки: походи – відпочинок не для всіх
«Звідки стільки комарів?» Комарі… так, у поході їх чимало – особливо біля річки. Проте різноманітні спреї від надокучливих комах легко вирішать цю проблему.
«Як нема магазину?» Звісно, якщо ви все-таки вирішили втекти від цивілізації, доведеться на деякий час забути про її блага. Хоча це залежить ще й від того, наскільки аскетичний спосіб життя ви вестимете і наскільки далеко збираєтесь відійти від населених пунктів.
«Мені нудно!» Походам притаманний рух. Не радять довго перебувати на одному місці – інакше можна занудьгувати. Але якщо ви з веселою компанією цілеспрямовано їхали на «улюблене місце» – проблема нудьги вас не торкнеться.
«Що ви такого набрали?» Якщо ви плануєте розтягнути похід на тиждень – імовірно, на плечах нестимете чималий багаж. Якщо не подобається ця перспектива, можна з’їздити в похід машиною. Звісно, такий «поЇзд» аж ніяк не спортивний, проте інші приємні враження нікуди не подінуться.
«Мамо, де ми?» Якщо ви погано орієнтуєтеся на місцевості, є ризик заблукати. Тому, плануючи маршрут, обирайте знайомі місця та гарно вивчайте мапу. Бажано, щоб поруч із вашим наметовим містечком був якийсь населений пункт.
Коли та куди піти?
У похід краще йти влітку, коли земля тепла. Взимку теж можна влаштовувати походи, але для цього потрібний зимовий спальник, спеціальний намет і купа обігрівальних засобів. Зимові походи – це більше спорт, ніж відпочинок. Вибір, звісно, за вами.
Ходити в походи можна куди завгодно. Головне, щоб поруч була природна чиста водойма – бажано річка. Обираючи місце, визначтеся з часом походу. Якщо більше двох тижнів – є сенс піти в гори. Якщо 5–7 днів, то можна обрати якесь мальовниче місце у вашій області. Просто відкрийте мапу та подивіться, де поблизу є річки й озера, та розпитайте знайомих.
Що потрібно в похід?
Якщо ви плануєте похід у теплу пору року – маєте знати про обов’язковий список кожного туриста.
- КЛМН. Розшифровується дуже просто: кружка, ложка, миска, ніж.
- Казанки – те, без чого в похід не можна. Будь-який кулінарний шедевр потрібно десь приготувати. Краще брати два казанки: один для їжі, інший для напоїв. Інакше ваш чай або кава матиме присмак тушонки.
- Намет, спальник, килимок. Кожному потрібно десь жити та на чомусь спати. Каремат, тобто килимок, підкладають під спальник – так тепліше і зручніше.
- Топірець завжди має бути з собою. Принаймні – щоб нарубати дров. У поході спаде на думку ще безліч варіантів застосування «томагавка». Інколи, наприклад, туристи використовують сокирку замість лопатки.
- Сірники. Їх має бути багато. Сірники – це вогнище, а вогнище – це їжа.
- Їжа, як же без неї?! У похід беруть те, що довго не псується. Стандартний набір продуктів для походу виглядає так: крупи, макарони, консерви (тушонка, сардини, згущене молоко), хліб, картопля, цибуля, морква, часник, сало, олія.
- Одяг. Пам’ятайте золоте правило: одяг повинен бути зручним, але його не має бути шкода. Завжди майте запасне взуття, адже найгірше – це застудити ноги.
Як спланувати маршрут?
Складати маршрут самотужки досвідчені туристи все-таки не радять. Про нюанси розробки маршрутних планів із нами поділився турист зі стажем, організатор багатьох туристичних походів Іван Гарбар:
Самостійно скласти серйозний маршрут дуже важко. Є багато «підводних каменів», про які ви можете і не здогадуватися. Такими таємницями володіють лише місцеві і старожили форумів. Зважаючи на це, самостійно складати довгий маршрут я вкрай не раджу. Безпека – ось головний параметр будь-якого туристичного походу.
А взагалі маршрути планують так:
1. Необхідно визначитися, скільки днів ви готові витратити на похід і дорогу.
2. Запитайте себе, куди вас територіально тягне/куди вам хотілося б/що саме вас цікавить.
3. Зверніться до РС (рятувальної служби) регіону, де ви проклали маршрут. Якщо це кілька областей/країн – то до всіх. Запитайте у них, яким шляхом краще піти. Розкажіть про фізичну підготовку групи. Скажіть, що б ви хотіли побачити, де побувати і скільки на це маєте часу. РС допоможе вам обрати оптимальний і для вас, і для неї (а якщо вас доведеться рятувати?) маршрут.
Отже, загалом, щоб скласти хороший маршрут, треба лише подзвонити до рятувальної служби, прочитати прогноз погоди, мати бажання і настрій.
А новачкам я б радив почати з локальних походів (наприклад, якщо ви живете в Києві – влаштуйте похід за місто). Так ви більше дізнаватиметеся про рідні краї.
Потім – ОБОВ’ЯЗКОВО Карпати. Вони прекрасні тим, що кожної пори року різні.
Якщо є можливість, то Грузія. Там дуже цікаво, захопливо та круто. Можна і в Туреччину – вона сподобається тим, хто полюбляє теплий клімат.
Туристичний похід – справа для тих, хто не боїться ризикувати, має кмітливість та просто любить і шанує природу. Відкривши для себе цей вид активного відпочинку, ви надовго забудете про одноманітність та сірість великого міста. Адже в поході відпочиває не тільки тіло, а й душа.
Тетяна Навроцька