Поради двадцятилітнім. Криза 20 років, або Прості істини

Вважають, що підлітковий вік – найважчий. Звичайно, формування особистості, пошук однодумців і часті безпричинні зміни настрою роблять життя тінейджерів дещо непростим. Але ніхто чомусь не попереджає про те, що далі – у двадцять – буде теж не так казково, як уявлялося в дитинстві. Згадаймо, усі ж думали, що в 20 уже матимуть власну машину, квартиру, будуть щасливими та успішними. Реальність хоч і не жахає, але, все ж таки, не така приємна, якою могла би бути.

Підростаючи, проходячи крізь вступну кампанію та кілька років навчання у вузі, молодь починає відчувати зміни та якесь оновлення: пробувати те, чого раніше ніколи не пробували, відкривати для себе невідомі досі речі, набиратися певного досвіду. Без цього неможливо уявити перебіг життя. Звичайно, трапляються і поразки, і перемоги, без цього балансу неможливо людське існування в принципі. Але іноді трапляється так, що чи то надії не справджуються, чи то просто події йдуть не так, як ти очікував. Звісно, ти розгублюєшся. І саме в такі моменти, коли здається, що ніщо не лишається статичним, важливо роззирнутися навколо і дещо розгледіти. Це – істини, які лежать на поверхні, на які ми не звертаємо уваги, якими дарма нехтуємо. Слід усвідомити прості речі, які допоможуть триматися на плаву та, можливо, змінять життя на краще.

Дивно, але так уже влаштовані люди, що не звертають уваги на найпомітніше, а також не вірять у найбільш очевидне, доки хтось авторитетний (або «авторитетний») не скаже їм про це. Тому те, що наступна інформація – порада від психологів, буде переконливим для багатьох людей. Але слід пам’ятати, що важливо не боятися довіряти власним думкам.

Отже, ряд істин, про які варто згадати, коли тобі виповнилося двадцять.

1. Ти – той, хто ти є. Не більше і не менше. У жодному разі не дозволяй комусь або чомусь іншому визначати твої якості та інтереси. Не давай роботі або думкам сторонніх людей впливати на тебе і «ліпити» з тебе щось, що суперечить твоїй природі. Твоє власне «я» повинне мати простір для розвитку та самореалізації, і не можна, щоб цей простір обмежувався родом діяльності або якимось необдуманим зауваженням з боку твого знайомого.

2. Твоє оточення – твоя сила. Слідкуй, щоб поряд були люди, що надихають, підтримують і допомагають рухатися вперед. Якщо друзі пригнічують тебе, гальмують твій розвиток, відбивають бажання щось робити й тягнуть тебе на дно – це не друзі, а справжні паразити. Дуже важливо, аби близькі люди робили тебе впевненим у своїх силах. І не простимо нахвалювали, а на власному прикладі доводили, що можна досягати яких завгодно висот.

3. Батьки дійсно бувають праві. Ти це зрозумієш та усвідомиш, коли вийдеш із віку, коли здається, що весь світ налаштований проти тебе. І навіть здивуєшся, скільки ти насправді не здаєш про найрідніших людей. Не соромся розпитувати, вступати у діалог. Ніколи не пізно зробити трок назустріч. До того ж, процес дорослішання дозволяє подивитися на все з трохи іншого ракурсу. Можливо, ти побачиш у батьку й матері людей, яких досі не знав?

4. Зараз або ніколи. Так, ти вже не та людина, що живе лише мріями. Ти на щось здатен. То не гай часу, не впускай шансів, які тобі щедро підкидає Фортуна! Подорожуй, пізнавай нове, тягнися до того, чого ти досі не знав. Відкривай для себе навколишній світ, дивись на нього з найнесподіваніших боків, дивуй себе та інших. Кращого часу для цього не буде. Що, як не подорожі допоможе тобі пізнати себе? Сміливо на колеса – і в дорогу!

5. Ніщо не вічне. Просто прийми це. Люди йдуть із твого життя – але лише для того, аби звільнити місце для тих, хто прийде замість них. Не чіпляйся за друзів, які непомітно зникають. Втрати – це завжди боляче, але, зосереджуючись на цьому болеві, ти не лишаєш шансів новій радості, що хоче до тебе достукатися. Як би банально це не звучала, правда така: після чорної смуги обов’язково йде біла. Все мусить змінюватися. Обходься без зайвих драм.

6. Твоя власна думка – єдине, що має значення. І це не відсилка до егоїзму, снобізму чи іншого -ізму. Здорова любов до себе та елементарна самоповага – це те, що необхідно для нормального існування у світі, сповненому необґрунтованої та жорстокої критики. Рано чи пізно з нею зіштовхуються все, але не кожен може пережити її безболісно. Ти сам маєш приймати рішення і брати на себе відповідальність за скоєні вчинки. Не слід робити чужі погляди модифікатором власної поведінки. Якщо ти відчуваєш, що те, що ти робиш, – правильно – роби це.

7. Звільняйся від зайвого. Неприємні звички, що крадуть твій час, виснажливі стосунки з кимось, робота, яка забирає багато нервів і душевних сил – від усього цього треба відмовитися на свою користь. В майбутньому ти сам здивуєшся, наскільки непотрібним це все було. Не забувай, що ти – пріоритет номер один у своєму житті.

8. Від відповідальності не втечеш. Що старшим ти стаєш, то більша відповідальність звалюється на твої плечі. Це нормальний, природний процес, так і має бути. Не лякайся, ти стаєш дорослим. Можливо, нести відповідальність за щось, окрім вибору наїдків для вечірки, буде тобі до вподоби. Окрім того, нагородою за це є розширення спектру твоїх прав.

9. Не нервуйся зайвий раз. Деякі речі просто не варті цього. А коли ти подорослішаєш, то побачиш, що майже всі речі того не варті… Звичайно, переживання – це те, що робить тебе живим, але заганяти себе та псувати собі нерви – це однозначно не вихід. Коли ти молодий, емоції вирують, проте тобі варто вміти ними розпоряджатися, особливо якщо мова йде про негативні почуття. Ми часто починаємо сердитися, навіть не розібравшись, що до чого, і страждають через це часом безневинні. Не давати гніву, люті, невдоволенню вирватися назовні – навичка, якої варто набути. А взагалі, навчися відрізняти серйозні проблеми, які треба просто брати і вирішувати, від дріб’язку, на який і звертати увагу не варто.

10. Люди змінюються. І ти теж. Не будь заангажованим щодо когось, хто скривдив тебе в минулому. Ця людина може здивувати тебе, якщо ти даси їй такий шанс.

Звичайно, цю істину можна трактувати й по-іншому, і, на жаль, це не рідкість. Тобі може просто стати нецікаво зі старим приятелем. Зникнуть веселі бесіди й приємні зустрічі… Чому? Просто тому, що ви обидва змінилися. Це не добре і не погано – це просто життя. Не тягни минуле за хвіст, відпусти його та рухайся далі. Якщо так відбувається, значить, так воно і має бути. Ніщо не може залишатися статичним. Все на краще.

11. Carpe Diem. Лови момент. Насолождуйся кожною миттю свого життя, не розтрачуй себе на жаль або тугу за чимось. Минулого не повернеш і не виправиш, а от над майбутнім у тебе влада є. Тому не бійся робити вчинки, які роблять тебе дійсно живим та справжнім, і не стахайся того, що на тебе чекає попереду. Пам’ятай: чого б ти не робив, врешті-решт це все одно призведе до чогось хорошого.

12. Стосунки мають приносити радість. Банально, але правда: якщо ти почуваєшся нещасливим або пригніченим поряд із нібито коханою людиною, то вона – навряд чи саме та, що має бути з тобою. Справжнє почуття надихне тебе віддавати, а не забирати, рухатися вперед і вгору, зважуватися на якісь божевільні справи… Кохання має надавати крила та приносити щастя у твоє життя. Якщо ж стосунки приносять лише біль, розчарування та вганяють тебе в депресію – це однозначно не те, що тобі потрібно. Звісна річ, конфлікти бувають у всіх, але якщо вони відбуваються регулярно, ще говорить або про дуже поганий характер, або про відсутність взаєморозуміння як такого. А що ж може втримати людей поруч, як не усвідомлення, що вони знайшли «свою половинку»?

13. Шлюб – це назавжди. Підходь до одруження максимально серйозно. Навіщо розтрачувати себе на безглузді стосунки, які не мають нічого на метіг Ти маєш бути впевнений, що обрав собі супутника на все життя, і вірити в те, що він – саме той, єдиний. Інакше краще зовсім не заводити стосунків.

14. Дитина – це серйозно. Якщо тобі раптом здалося, що ти вже хочеш виховувати сина або доньку, детальніше проаналізуй це спонтанне (бо воно частіше за все спонтанне) бажання. Може, тобі просто стало сумно, нудно або трохи самотньо? Дитина – це страшенна відповідальність, і хтозна, чи ти насправді готовий до неї, як у моральному, так і в матеріальному плані. Може, для тебе поки що буде краще завести цуценя?

15. Читати – це круто. І це дійсно так. Навіть якщо іще в школі у тебе відбили цікавість і бажання читати, просто спробуй це зробити зараз, у більш свідомому віці. Можливо, ти ще просто не знайшов ту «свою» книгу, яка здатна змінити твої погляди на світ і перевернути все у твоїх очах з ніг на голову.

Більше того, всі твої вчителі були праві у тому, що читання – це, мабуть, найкорисніша річ у світі. Це не лише освіта, а й самовдосконалення. Перечитуй те, що читав раніше: це допоможе тобі подивитися на твір, а можливо, і на світ навколо, під іншим кутом.

16. Робота повинна приносити задоволення. Якщо ти не любиш те, що ти робиш, будь упевнений: жити щасливим, повним життям тобі не вдасться. Улюблена справа окрилює, і навіть ранні підйоми та великі обсяги завдань не псуватимуть настрою. А от якщо ти йдеш на роботу, як на каторгу, зі страхом очікуючи кожного нового проекту та рахуєш години до того, як підеш додому, замислись: чи не варто щось змінити?

17. Не бійся знову сказати «привіт». Хоч минуле заведено відпускати, нема нічого кримінального в тому, аби знайти старого друга, з ким ти сто років не спілкувався сто років, у соцмережі. Такий жест тебе ні до чого не зобов’язує, а, хтозна, можливо, він виллється у щось більш приємне. Час здатен нівелювати дрібні неприємні моменти з минулого, лишаючи в пам’яті лише щось веселе та хороше. Звичайно, так, як колись, не буде вже ніколи, але, можливо, цього і не треба? Ти можеш відшукати в тому, кого знаєш сто років, зовсім нову та цікаву людину.

18. Вір у себе. Що б там не було, як би життя не било – вір у себе. Це банальна, але така правдива річ. Це потужна сила, яка зможе рухати навіть гори, але лише у тому випадку, коли ти сам цього захочеш.

Пам’ятай: найважливіше – зазвичай найпростіше.

Олександра М’яленко