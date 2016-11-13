Постава на виставу

Скільки разів вам мама казала у дитинстві: «Випрями спинку!» І була права. Численні дослідження показують, що краса починається не з косметичного відділу магазину. Краса починається зі здоров’я. А здоров’я починається з правильної постави.

Хід конем

«Я ніколи не сумнівалася в своїй граціозності. Мені видавалось, що я витончено парю над землею, ледь торкаючись асфальту, як фея, — каже Марина (26 років). — Але одного разу я ішла уздовж дзеркальної вітрини мола і зрозуміла, що рухаюсь, наче монстр: руки напружені, зад відстовбурчений, коліна напівзігнуті, плечі — уперед, голова звисає. Жах! Спочатку я навіть не зрозуміла, що це моє власне відображення. Відтоді я завжди контролюю поставу, хоча здогадуюся, що справа зовсім не в самоконтролі. Щось не так у моєму організмі. Тільки я не розумію, що і до якого фахівця звертатися».

«Пластика тіла — найочевидніша ознака, за якою можна визначити стан здоров’я. Причому не тільки фізичного, а й психічного», — каже лікар-психотерапевт Августина Яценя. І вона права. Дивна хода відразу видає людину зі зміщеною точкою збірки, а ми не усвідомлено зчитуємо цю інформацію: «Ого, тут щось не те, краще триматися подалі». І, навпаки, людина, яка гарно рухається, видається привабливою, незалежно від того, які в неї риси обличчя. Ми запрограмовані Творцем таким чином, щоб вважати здоров’я головним фактором фізичної привабливості. У дикій природі будь-яка тварина рухається красиво, чи то багатотонний слон, чи крихітна мишка-полівка. Це тому, що вони використовують свої тіла так, як це було задумано природою. Але homo officus це ніяк не стосується. Homo officus більшу частину часу проводить в позі бублика над клавіатурою комп’ютера. Через це одні м’язи працюють в критичному режимі, а інші не задіяні зовсім. В активних м’язах через постійну напругу з’являються м’язові блоки. Ці блоки не зникають і тоді, коли тіло змінює положення з сидячого на лежаче і навпаки. 10-хвилинна прогулянка від крісла до метро і від метро до дивана не враховується.

Надмірні навантаження, на які наражаються ці м’язи, вимагають додаткових джерел енергії. А де в нас зберігається енергетичний резерв? Правильно, в жирових клітинах. Тому завбачливий організм оточує м’язи-трудівниці валиками з жиром. Якщо не прибрати хронічні блоки й затиски, жир буде накопичуватися навколо критичних зон.

О, моя голова!

Ну, ось яке відношення мають неуважність, поганий сон і знижений життєвий тонус до постави? В’ячеслав Смирнов, лікар-терапевт, фахівець з рефлексотерапії і чемпіон світу з йога-спорту, упевнений: «Пряме!» У сучасного міського жителя голова найчастіше винесена уперед щодо решти тіла. Це відбувається через те, що організм змушений якось компенсувати незбалансований розподіл ваги різних частин тіла і їхню нераціональну взаємодію.

Це створює постійну напругу у м’язах і, як наслідок, веде до напруження в черепі і спинномозковій оболонці, яке порушує циркуляцію спинномозкової рідини. Ця рідина, крім інших функцій, забезпечує мозку надходження поживних речовин. Якщо циркуляція порушена, у мозку трапляються збої. Зовні це виражається у тому, що людина недосипає, навіть, якщо спить 8–10 годин. У неї періодично трапляються незрозумілі напади тупості, дратівливості або плаксивості. Звичайно, подібні симптоми можуть бути спричинені зовсім іншими проблемами. Але, перш ніж починати курс лікування від хронічної депресії, варто переконатися, що з вашим опорно-руховим апаратом усе гаразд.

Спина на відпочинку

«Watch your back» — цей скаутський девіз можна перекласти буквально «Стеж за спиною». Дівчата чудово обізнані у користі фітнесу. Але чому навіть найбільш спортивні серед нас регулярно скаржаться на болі в хребті?

«Цілеспрямовані тренування окремих груп м’язів так само, як і недолік руху, залишає без уваги м’язи спини. Незабаром занедбані цінні м’язи спини деградують і дають про себе знати», — застерігає Вадим Зеланд у книзі «Апокрифічний трансерфинг».

«Болить хребет», — скаржитесь ви. Але в більшості випадків це не хребет, а саме м’язи спини, які просто втомилися від постійної напруги, тому і болять.

«Чому ж м’язи не розслабляються? — продовжує Зеланд. — A вони забули, як це робиться. Малорухливий спосіб життя звичайних людей або нерівномірні навантаження y спортсменів, а також нервові стреси призводять до того, що м’язи перебувають у стані спазматичного напруження. Найгірший варіант такої напруги — це судома. М’язи спини важко розслабити свідомо. У здоровому тілі вони розслабляються самі, рефлекторно. Але, якщо м’язи надмірно перевантажувати або, навпаки, залишати без роботи, вони з часом втрачають свою здатність нормально розслаблятися».

Адіос, лібідо!

Скелет людини складається із двох частин — осьовий скелет і додатковий. До осьового скелета відноситься все те, що розташоване в середині тіла. Кістки голови, шиї, хребта і грудини. Вісь починається з промежини, а, відповідно, всі проблеми з осьовими скелетними м’язами починаються теж там.

За божественним задумом дочки Єви повинні були вагітніти і народжувати в достатньо юному віці. І за життя цикл вагітність-пологи повинен був траплятися не один раз. Але ми, отримавши право на свободу вибору, вирішили, що народжувати будемо ближче до сорока, а в свої двадцять сидітимемо за комп’ютером і робитимемо блискучу кар’єру. Аби в сорок років було чим платити лікарям.

Ніхто не говорить, що цей вибір неправильний. Але треба усвідомлювати той факт, що будь-який орган, що не використовується, — атрофується. За твердженням лікаря-гінеколога Наталії Вербинської, кожна друга жінка в Україні у віці до тридцяти має ті чи інші гінекологічні проблеми. І роками безуспішно лікує їх.

Ерозії, аднексит та інші недуги можуть перебігати без симптомів. Але майже завжди призводять до зниження статевого потягу. Тут вже починають турбуватися і ті, хто досить байдуже ставиться до свого здоров’я. Але, можливо, потрібні зовсім не медикаменти, зрошення та інші процедури, які нас так лякають. Іноді достатньо лише розслабитися. Але не в тому сенсі, щоб лягти і полежати. А в тому сенсі, що шукати вирішення проблеми не в аптеці, а у собі.

Перевірка на міцність

Підтверджено! Гарна постава корисна для здоров’я. Дослідження університету в Луізвілль, США, показали, що люди, які тримають спину рівно, рідше страждають від зайвої ваги. І взагалі відчувають себе краще. Тепер і ви знаєте, чому. Але все ще не знаєте, яка у вас постава. Це легко перевірити.

Станьте рівно в тій позі, яка не викликає у вас відчуття дискомфорту. Підошви повинні бути притиснуті до підлоги. Подивіться у дзеркало.

Плечі

Повинні знаходитися на одній горизонтальній лінії: одне плече не повинно бути вищим за друге. Якщо вони перекошені, згадайте, на якому плечі ви зазвичай носите сумку. Правильно, воно помітно вище.

Лікті

Зручно лягають на талію. Ні? Якщо вони вище за талію — ви занадто високо підіймаєте плечі. Лікті стирчать в сторони — вітаю, ви сутулитеся.

Центральна вісь

Розгляньте свою фотографію, зроблену в повний зріст у профіль. Проведіть за допомогою лінійки лінію від п’ят до маківки. На цій лінії повинні опинитися коліна, таз, лікті і плечовий суглоб. Пряма лінія проходить через гомілки і стегнові кістки, поділяє навпіл грудну клітину і, проходячи через плечовий суглоб та шию, виходить із верхівки. Так? У вас ідеальна постава. Ні? Дивіться попередній розділ.



Поради хіропрактика

Провідний лікар-хіропрактик Домінік Читхем розповідає, як видаватися стрункішим і здоровішим уже зараз.

По-перше, замовте хоча б одну пару повсякденного взуття, зроблену за вашими індивідуальними характеристиками. «Ортопедичне взуття несексуальне, — каже доктор Читхем, — зате ваше тіло прийме положення, в якому всі структури тіла вишикуються навколо центральної осі, і ви будете виглядати більш струнким».

По-друге, зверніть увагу: класична поза для червоної доріжки-килима — таз уперед, спина увігнута назад, рука на стегні,— хороша з погляду фотографів. Але, якщо подивитися на модель збоку, вона виглядає не так добре — шлунок висунутий вперед, зад відстовбурчений. «Втягніть сідниці. При цьому ви м’яко стискаєте їх, і все тіло спрямовується вгору. Це автоматично вибудовує на одній лінії плечі, таз і голову, і ви одразу виглядаєте краще», — говорить Читхем.

По-третє, майже в кожного з нас опущені плечі — через це грудна клітина виглядає ширшою і важчою, ніж насправді. Це легко виправити. Прямо зараз підніміть свою грудну кістку на пару сантиметрів угору. Плечі розправилися, шия випросталася. Ви — зірка.

І, нарешті, гарна постава починається зі ступень. Якщо ступні від природи розгорнуті носками всередину, таз і живіт мимоволі подаються уперед і тримати спину рівно стає складно, то це виглядає не дуже привабливо. Таку проблему можна вирішити за допомогою взуття із супінаторами.

Людина прямоходяча

Цю класифікацію з підручника антропології вже давно час оголосити анахронізмом. Піднімаючись зі стільця, ми не даємо собі наказу розпрямити всі свої суглоби і зчленування, так і залишившись в напівсидячому положенні: таз відставлений назад, а коліна напівзігнуті і трохи повернені всередину. У такому положенні голова природньо намагається опуститися вниз, підборіддя — на груди. Але при цьому потрібно якось дивитися в обличчя співрозмовнику. Тому наша людина прямоходяча підіймає обличчя, згинаючи шийний відділ хребта. Як результат, до вечора втомлюється шия, а у верхній частині спини (навколо трапецієподібних м’язів, що працюють) утворюються відкладення, які ми пізніше назвемо «солями» і почнемо бігати на масажі. Тим часом, досить вивести хребет у положення, передбачене природою, і псевдосoлі почнуть зникати, а з ними щезнуть і болі у спині, a в ногах з’явиться легкість.

Олександра Малкова