Потанцюємо? Чим вражають латиноамериканські танці

Танці – це чудовий спосіб підняти настрій, це можливість краще зрозуміти себе та своє тіло, виразити свої почуття, емоції, думки. У сучасному світі існує безліч напрямків та стилів танців, проте серед них важко не помітити запальні, яскраві, гострі та одночасно романтичні латиноамериканські танці. Сальса, бачата, меренге, кізомба сьогодні як ніколи доступні кожному охочому, головне – бажання.

В Україні існує безліч шкіл латиноамериканських танців, де кожен незалежно від віку, статі та рівня підготовки може вивчати будь-які танцювальні напрями. Будь-хто знайде для себе групу за своїми фізичними можливостями і навичками. Бажаєте відволіктися від буденності, навчання та роботи? То гайда на танці!

Соціальні танці

На відміну від бальних, соціальні танці доступні для всіх. Вони не потребують ідеальної підготовки, не мають певних обмежень у віці або комплекції, адже їх прихильники здебільшого не ставлять перед собою мету брати участь у змаганнях. Вони навчаються і танцюють заради власного задоволення, розвитку та отримання позитивних емоцій.

Соціальні танці – це своєрідний контакт між двома людьми, для котрих танець – форма спілкування. У соціальних танцях відсутні довгі та складні схеми, більшість із них базуються на імпровізації. Через відсутність схем особливого значення набуває техніка ведення партнерки – одне з найскладніших завдань для партнера. Зазвичай у соціальних танцях люди обмінюються партнерами, тому абсолютно природно приходити без пари на сальса-дискотеку, вечірку або тренування.

Особливості тренувань

Отже, для того, щоб розпочати навчання, абсолютно не має значення ваш вік чи танцювальний досвід. Опанувати танець можна наполегливо працюючи, і при цьому не володіючи природнім талантом. Хороших викладачів танців без проблем можна знайти у відповідних школах, які з легкістю пояснять основні рухи, допоможуть при виникненні труднощів та за бажанням клієнта запропонують курс індивідуальних занять. У більшості шкіл латиноамериканських танців існує 5-7 груп учнів залежно від часу тренувань, рівня підготовки та обраного танцю. На початковому рівні всі охочі зазвичай можуть опанувати базові кроки конкретного танцю, або ж кількох основних танців стилю латино: сальси, бачати, меренге тощо. Після того, як учні оволоділи основними кроками, вони можуть переходити на складніший рівень. На цьому етапі засвоюються основи роботи в парах, різні повороти, вивчаються необхідні зв`язки. Із кожним переходом на вищий рівень завдання ускладнюються, а майстерність танцівників удосконалюється.

Засновник та викладач школи латиноамериканських танців «LagoDance» Андрій Лаго зазначає: «Для того, щоб навчитися якісно танцювати, не існує чітких часових рамок. Комусь достатньо кілька місяців, комусь треба буде й рік. Багато залежить й від самої людини. На заняттях в нашій школі я часто кажу учням, що швидкість навчання залежить від трьох складових:

1. регулярно ходити на заняття і намагатися не пропускати їх;

2. вдома/ на роботі/ на відпочинку повторювати матеріал, який показують на тренуваннях, що прискорює темп навчання в два рази;

3. ходити на вечірки! І нехай спочатку ви не будете танцювати, але це дозволить вам відчути атмосферу, що там панує. До того ж ви зможете спостерігати за тими, хто добре танцює. Коли ви вже чогось навчилися на заняттях, то не соромтеся танцювати на вечірках, адже це додаткова практика».

Що ж обрати?

Латиноамериканських танців існує досить багато, але вкрай важко зрозуміти, якому з них віддати перевагу. Спробуємо розібратися в особливостях кожного з них.

Сальса – класичний клубний латиноамериканський танець, назва якого перекладається як «соус», що символізує його багатокомпонентність. Сальса зуміла гармонійно поєднати типові народні африканські танці з кубинським фольклором, бальними танцями та елементами акробатики. Характер сальси проявляється в її основному кроці. Він виникає за рахунок нерухомості верхньої частини тіла і перенесення акценту на ноги та на талію. Рухи ніг вкрай важливі, оскільки вони задають характерний для сальси рух стегон.

Бачата – парний танець, відомий своєю чуттєвістю, інтимністю, романтичністю. Країною походження танцю вважається Домініканська Республіка, проте на сьогодні сучасні варіації бачати популярні по всьому світу. Найбільше уваги під час танцю приділяється пластичності всього тіла, вмінню танцювати в тісному контакті з партнером. На відміну від сальси, бачата не має такого різноманіття фігур та рухів, тому вона досить легка в засвоєнні.

Меренге – дуже енергійний і веселий соціальний танець, який також походить із Домініканської Республіки. Із усіх різновидів латиноамериканських танців вважається найлегшим. Основам цього танцю можна навчитися лише за кілька занять. Ви не повірите, але меренге можна станцювати під купу пісень, що грають на будь-якій радіостанції. Манливі й позитивні латиноамериканські ритми меренге нікого не залишать байдужим, тому танець має стільки прихильників у всьому світі.

Кізомба – дуже чуттєвий, граціозний і романтичний танець, країною походження якого є Ангола. Лірична мелодія у поєднанні з чітким африканським бітом і приємним вокалом створюють дивовижну музику, під яку пари «пливуть» по танцмайданчику як одне ціле. Не дарма кізомбу іноді називають африканським танго!

Реггетон – соціальний латиноамериканський танець, який виник на зіткненні американської та латинської танцювальних культур у Пуерто-Ріко та Панамі, а нині стрімко розвивається. Реггетон досить енергійний, відвертий та зухвалий танець, деякі країни навіть забороняють його виконання!

Андрій Лаго радить усім новачкам: «На початковому рівні спробуйте себе в кожному з танців. Продовжуйте навчатися тому, який вас найбільше вразить. Але, як показує практика, 80 % наших учнів вивчають паралельно кілька напрямів. І це ніяк не заважає засвоювати матеріал, більше того, це допомагає, тому що в багатьох латиноамериканських танцях чимало спільного». Повірте, багатоманітний світ латиноамериканських танців зробить ваше життя яскравішим та цікавішим, адже це захоплення, яке здатне полонити вас на все життя. Так, танці – це своєрідна залежність. Але залежність виключно позитивна, яка дарує радість від володіння власним тілом, насолоди музикою і танцем. І не забувайте цінувати сам процес навчання. Саме процес, а не його кінцевий результат, є серцем танцю.

Анастасія Лисенко