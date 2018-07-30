Поза межами уяви: найдивовижніші театри світу

Театральне мистецтво — довершений синтез усіх відомих світові видів творчості. Хтось вважає, що його рано чи пізно витіснить у минуле кінематограф, однак насправді про це навіть немає мови.

Театр росте разом із людиною. Спираючись на історичний досвід і широкі технічні можливості, сучасні творці культурного простору генерують нові ідеї та способи їхнього пластичного вираження. Театральна дія виходить за межі закритого приміщення і звичної комфортної сцени. Новаторство та збагачення цього мистецтва новими художніми засобами завжди притягує увагу, а завдяки їй до нього залучають дедалі більше нових прихильників і глядачів. Тож до вашої уваги — найнестандартніші та найнеординарніші театри світу та їхні особливості.

Озерна сцена Брегенцького фестивалю, Австрія

До створення цього дива могла призвести лише любов до мистецтва і новизни в поєднанні з креативністю та винахідливістю. У чарівному містечку Брегенці на водах Боденського острова розмістилася плавуча сцена, на якій щоліта з 1946 року проходить масштабний оперний фестиваль Bregenzer Festspiele. Свіже повітря, захід сонця та відсутність стель і стін, які б обмежували творчі ідеї оформлення вистав, — усе це створює нові умови для розвитку сучасного театру, а також приваблює своєю незвичністю навіть тих, хто байдуже ставиться до цього виду мистецтва. Сцена розташована на штучному острові, який підтримують дві сотні паль. Практичному втіленню ідеї передували численні експертизи, а матеріали для будівництва є екологічно чистими, щоб не нашкодити екосистемі озера. Глядацький зал розрахований приблизно на сім тисяч людей. Враховуючи відкритість простору, під час спектаклів використовують спеціальну акустичну техніку. Усі декорації водостійкі. Вистави проводять у будь-яку погоду, окрім шторму. У межах фестивалю на сцені було поставлено опери «Бастьєн і Бастьєнна» Вольфганга Моцарта, «Аїда» і «Трубадур» Джузеппе Верді, «Андре Шеньє» Умберто Джордано, «Турандот» Джакомо Пуччіні та багато інших перлин музичного мистецтва.

Театр ляльок на воді, В’єтнам

Подібно до сцени в Брегенці, в’єтнамський театр ляльок проводить свої вистави на водоймі. Цей вид мистецтва виник ще в далекому Х столітті. Як правило, в спектаклях завжди присутній музичний супровід у вигляді оркестру та оперних співаків, які розповідають історії. Найбільше «пощастило» з комфортними умовами праці лялькарям: виконуючи свою роботу, вони перебувають по пояс у воді, причому ляльки, якими вони керують, можуть важити близько 10-15 кг! Ними управляють за допомогою бамбукових палиць із пружинними механізмами. До речі, всі фігури зроблено вручну. Як правило, для їхнього виготовлення використовують фігове дерево, яке потім розмальовують і покривають лаком для закріплення малюнку.

Арена ді Верона, Італія

Цей амфітеатр у Вероні — італійському містечку на північному сході країни — вирізняється серед усіх своїм віком. Його побудували римляни приблизно на початку І століття нашої ери. Цікаво те, що ця пам’ятка архітектури дещо старша за відомий усім Колізей. За часів Давнього Риму на Арені проводили гладіаторські бої, театралізовані морські битви. В ХІ столітті амфітеатр пережив землетрус, а після цього обвалені його частини жителі Верони використовували як безкоштовний будівельний матеріал. В епоху Середньовіччя він став місцем публічної кари єретиків, однак згодом у ньому почали проводити лицарські турніри і фестивалі. У наш час Арена ді Верона реставрована і з 1913 року слугує місцем проведення Оперного фестивалю. Варто зазначити, що цей амфітеатр є однією з найбільших будівель у всій Італії — він здатний умістити майже чотирнадцять тисяч глядачів. Акустика в ньому чудова, тому все добре чутно навіть на останніх рядах. Щодо репертуару, то перевагу надають визнаним та всесвітньо відомим творам музичного мистецтва, як-от «Кармен» Жоржа Бізе, «Травіата» і «Аїда» Джузеппе Верді, «Ромео і Джульєтта» Шарля Гуно, «Севільський цирульник» Джоаккіно Россіні.

Театр котів, Росія

Усім любителям пухнастих чотирилапих слід оцінити вистави, які проводять у театрі котів Куклачова — унікальному місці, де граційні коти є такими ж цінними артистами, що й люди. Навіть інтер’єр театру демонструє особливе ставлення до цих милих створінь: бронзові статуетки, дверні ручки, мармурова підлога, кришталеві вітражі на вікнах — усе має зображення котів. Саме залучення до вистав цих тварин робить театр неординарним, особливо якщо врахувати всі труднощі, які виникають під час репетицій вистав. Зараз театру 28 років. У ньому працюють майже двісті котів різноманітних порід. Глядацький зал розрахований на двісті сорок людей. У приміщенні театру також проводять «Уроки доброти», під час яких Юрій Куклачов розповідає, як навчити свого кота трюкам. Відомо, що театр багато гастролює.

«Les Passagers», Франція

Сценою театральних вистав може бути і земля, і вода. А як щодо повітря, а точніше — стін будівель, на яких французький вуличний театр «Les Passagers» (у перекладі з французької мови — «Пасажири») влаштовує свої видовищні дійства? Цікавинка і незвичайність «Les Passagers» полягає саме у виступах у вертикальній площині. Театр було створено в 1988 році, зараз у колективі працює двадцять артистів. Основний акцент поставлений на танцювальні та акробатичні номери в поєднанні з музикою та відео.

Підводний театр «Прозорий світ», Росія

Підводний театр — новий вид мистецтва, дивовижне художнє явище, нове джерело естетичного задоволення. Ключове значення тут відіграють пластика акторів та хореографічні виражальні засоби. Актори «Прозорого світу» виступають на глибині 6 метрів, затримуючи повітря в легенях, тому кожний етюд триває приблизно три хвилини. Звичайно ж, враховуючи такі умови праці, актори підводного театру повинні бути витривалішими за інших артистів видовищних жанрів. Першовідкривачем цього творчого напряму можна вважати «Театр русалок» у штаті Флорида, США, що виник у 1947 році.

Світлана Лісовик