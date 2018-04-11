Працевлаштування з онлайн-дипломом: ілюзія чи реальність?

Чи допоможе помітка про проходження онлайн-курсів отримати кращу роботу та чи є самоосвіта перевагою при працевлаштуванні.

Вік живи — вік учись. Сьогодні латинське прислів’я стало слоганом для платформ онлайн-курсів. З їх допомогою можна опанувати програмування, підприємництво та управління фінансами. Давно звична річ за кордоном у нас вони лише набирає популярність. Що це – спосіб поглибити знання, підвищити професійну кваліфікацію чи, можливо, навіть шанс отримати роботу своєї мрії?

У минулому році онлайн-курсами користувалися 16 мільйонів інтернет-користувачів. Сьогодні у світі їх налічується більше 35 мільйонів. Хтось використовує курси для розширення світогляду, хтось просто здобуває додаткові знання для своєї професії, а дехто з їхньою допомогою працевлаштовується. Так сталося із Анною Півень. Сьогодні вона займає престижну посаду маркетинг-менеджера у сервісі оренди вечірніх суконь «Oh my look!». Сукні Prada, Chanel та Dior — це її щоденна робота. Анна відповідає за розвиток сайту компанії, за роботу з клієнтами через мобільний додаток та інтернет. Як це робити вона дізналася 6 років тому на онлайн-курсах.

Що наштовхнуло вас на на вчання в режимі онлайн?

Київський національний університет імені Тараса Шевченка тоді саме запускав перші пробні онлайн-курси із брендингу. Тоді я тільки починала свою кар’єру маркетолога, точніше продуктового маркетолога, і мені було цікаво розвиватися в напрямку PR. Перші свої знання в цій сфері я отримала на онлайн-курсах.

У чому, на вашу думку, перевага онлайн-курсів перед університетською освітою?

На відміну від лекцій у стінах університету, онлайн-лекцію можна зупинити, переслухати важкі моменти, законспектувати їх, щоб краще запам’ятати. При цьому тобі не соромно перед однокурсниками, якщо чогось не зрозумів, ти дійсно отримуєш знання якісно. Ще один плюс — можна сидіти вдома в піжамі та будь-коли дивитися потрібні тобі уроки. Із тією швидкістю, яка для тебе є найкомфортнішою.

Які знання з найперших онлайн-курсів ви використовуєте й досі?

Найбільше я запам’ятала урок про парасольковий бренд. Ця теорія полягає в тому, що ти можеш мати слабший бренд, але підкріпляти його більш сильними партнерами, щоб таким чином підняти рівень бізнесу.

Анна своїм прикладом підтверджує — для такого типу навчання необхідно мати витримку та сильний характер. Покладатися можна лише на свою совість, адже за спиною немає викладача, який контролює тебе. З інших мінусів дівчина називає те, що студенти швидко «звикають до хорошого» і перестають цінувати можливість безкоштовно отримувати якісні знання.

Онлайн-освіта за кордоном та в Україні

Поки в Україні онлайн-освіта тільки набирає обертів, за кордоном такі курси надзвичайно популярні. Найбільші університети Європи та США відкривають «електронні двері» для жителів будь-яких куточків світу. Першим у цьому став Стенфордський університет: у 2011 році він запустив одразу 3 онлайн-курси. Вони зібрали навколо себе 160 тисяч слухачів з 190 країн світу. А вже через рік ініціативу підхопили десятки університетів, зокрема відомі Мюнхенський та Женевський університети, а також ВНЗ Парижа, Риму та Копенгагена.

Хоча ми й відстаємо у швидкості формування простору онлайн-освіти, в Україні вже з’явилося кілька платформ із безкоштовними курсами. Найвідоміші — Prometheus та Eduget. За словами їх засновників, викладачів вибирають дуже ретельно. Онлайн-професори таких освітніх платформ орієнтовані на те, щоб їхні знання якомога швидше втілили в життя. Тому там викладають люди з практичним досвідом. Наприклад, Олександр Романко, який багато років працює на комп’ютерного гіганта IBM в Канаді, пояснює: «Бізнес-аналітика потрібна не лише тим, хто хоче грати на біржі, але й пекарям. Кожна деталь у вашому бізнесі може бути важливою, треба лише правильно її використовувати. Наприклад, у вас є пекарня, де ви випікаєте різну випічку. Що ви можете зробити? Ви можете подивитися в залежності від погодних умов у минулому, що люди купували. Йшов дощ – вони купували один вид випічки, було тепло – інший вид випічки. І далі ми можемо дивитися на прогноз погоди на завтра, і в залежності від того випікати різні речі. І таким чином якраз поліпшувати те, що робить наша пекарня. Якщо ми беремо, наприклад, українську нову поліцію, то ми можемо аналізувати в залежності від чого, в яких районах міста відбувалися які правопорушення, прогнозувати, де в даний момент імовірність правопорушень буде найвища, і перенаправляти туди поліцейські патрулі».

Від рядового працівника до менеджера відділу за допомогою онлайн-курсів

На Заході онлайн-курси — це можливість для будь-якого робітника отримати підвищення. Нові знання можна здобувати ввечері після звичної роботи. Щоб освоїти нову дисципліну знадобиться місяць наполегливої роботи. У цьому переконують в українській платформі Eduget, де можна не тільки вивчити дисципліну з нуля, а й відновити лише деякі «пробіли» у знаннях зі своєї професійної галузі. «Наприклад, людина була звичайним лінійним співробітником. Їй говорять про те, що він може зайняти посаду менеджера свого відділу, але для цього йому потрібно вивчити менеджмент. На нашій платформі вона може за дуже короткий термін отримати основи менеджменту і впевнено на нову посаду,» — розповіла Тетяна Єфіменко, виконавчий директор платформи онлайн освіти Eduget. Сьогодні найпопулярніші онлайн-курси — бізнес, маркетинг та IT. А все тому, що там чи не щомісяця виникають нові виклики. За кордоном радять розширювати світогляд. Наприклад, фізикам — вивчати сучасне мистецтво. Проте до нас ця тенденція ще не дійшла. Для роботодавців важливо, щоб їх майбутні працівники поглиблювали знання своєї спеціальності.

Для тих, хто гарно володіє англійською, свої двері відкривають Гарвардський, Стенфордський та Масачусетський університети — загалом більше 500 навчальних закладів по всьому світу. Там можна прослухати більше 4 тисяч безкоштовних онлайн-курсів з будь-яких дисциплін. А ті, хто знає лише рідну мову, можуть навчатися на українських платформах Prometheus, Eduget або їхніх аналогах.

Анна Нестеренко