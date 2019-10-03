Презентували комплекс «Готель Аквапарк Затока»

Готель «все включено» з гігантським басейном і власним аквапарком – тепер в Україні. Про це розповіли в рамках туристичної виставки UITM , що відбувається в Києві 2-4 жовтня. Представники комплексу «Готель Аквапарк Затока» розказали, що чекає на гостей наступного літа.

Відкритий 2017 року, Готель Аквапарк Затока розташований на березі Дністровського лиману, що на Одещині. Площа комплексу сягає понад 50 тисяч квадратних метрів. Відстань від моря – 700 метрів.

У готелі всього 69 номерів різних категорій, але переважно сімейних. Як наголошують представники, Готель Аквапарк Затока – для відпочинку з дітьми. Для юних гостей тут є Kids Club, ігрова зона та дитячий аквапарк, оформлений у стилі «сафарі». Працюють аніматори. За додаткову плату можна скористатися послугами няні.

Цікаво, що готель приймає не лише сім’ї, а й навіть цілі дитячі табори.

В аквапарку є 25 різних атракціонів: і «джакузі» в басейні, і круті екстремальні гірки до 15 метрів заввишки і до 80 метрів завдовжки. Басейнів на території комплексу – поки що чотири; найбільший займає 5 тисяч квадратних метрів.

Готель Аквапарк Затока працює не лише як комплекс ол-інклюзив, а й просто як аквапарк: за окрему плату його можуть відвідати всі охочі. Атракціони працюють до шостої вечора – у басейнах можна купатися на дві години довше, але вже тільки гостям готелю. Відвідувачі з фірмовими браслетами можуть безкоштовно кататися на катамаранах, байдарках, і навіть займатися серфінгом. Доступні й інші спортивні розваги.

На території комплексу розташований ресторан. Відпочинок у готелі можна забронювати за тарифом «включений сніданок» або «включені сніданок та вечеря». Крім головного ресторану, є також кафе та пляжний бар.

Працює Готель Аквапарк Затока тільки в літній сезон – з кінця травня до початку вересня. «Далі немає сенсу, – розповідає спікерка. – У вересні діти йдуть до школи».

Персонал закладу володіє іноземними мовами, але з спілкуватися доводиться переважно українською та російською. Більшість відвідувачів – українці та білоруси. Серед іноземців – гості з Польщі, Ізраїлю, Молдови, Латвії, Литви, Румунії. На сторінці готелю у booking можна знайти схвальні відгуки і від туристів з Німеччини, Голландії, Норвегії, Британії і Франції.

Як підкреслила кураторка презентації, місія готелю – піднести український сервіс до європейського рівня та довести світові, що і в нас є дійсно цікаві місця для літнього відпочинку.

Виступали: Маріанна Сабанець, Вероніка Кентеш

Спілкувалася: Людмила Подобна