Презентували комплекс «Готель Аквапарк Затока»

Готель «все включено» з гігантським басейном і власним аквапарком – тепер в Україні. Про це розповіли в рамках туристичної виставки
Відкритий 2017 року,
У готелі всього 69 номерів різних категорій, але переважно сімейних. Як наголошують представники, Готель Аквапарк Затока – для відпочинку з дітьми. Для юних гостей тут є Kids Club, ігрова зона та дитячий аквапарк, оформлений у стилі «сафарі». Працюють аніматори. За додаткову плату можна скористатися послугами няні.
Цікаво, що готель приймає не лише сім’ї, а й навіть цілі дитячі табори.
В аквапарку є 25 різних атракціонів: і «джакузі» в басейні, і круті екстремальні гірки до 15 метрів заввишки і до 80 метрів завдовжки. Басейнів на території комплексу – поки що чотири; найбільший займає 5 тисяч квадратних метрів.
Готель Аквапарк Затока працює не лише як комплекс ол-інклюзив, а й просто як аквапарк: за окрему плату його можуть відвідати всі охочі. Атракціони працюють до шостої вечора – у басейнах можна купатися на дві години довше, але вже тільки гостям готелю. Відвідувачі з фірмовими браслетами можуть безкоштовно кататися на катамаранах, байдарках, і навіть займатися серфінгом. Доступні й інші спортивні розваги.
На території комплексу розташований ресторан. Відпочинок у готелі можна забронювати за тарифом «включений сніданок» або «включені сніданок та вечеря». Крім головного ресторану, є також кафе та пляжний бар.
Працює Готель Аквапарк Затока тільки в літній сезон – з кінця травня до початку вересня. «Далі немає сенсу, – розповідає спікерка. – У вересні діти йдуть до школи».
Персонал закладу володіє іноземними мовами, але з спілкуватися доводиться переважно українською та російською. Більшість відвідувачів – українці та білоруси. Серед іноземців – гості з Польщі, Ізраїлю, Молдови, Латвії, Литви, Румунії. На
Як підкреслила кураторка презентації, місія готелю – піднести український сервіс до європейського рівня та довести світові, що і в нас є дійсно цікаві місця для літнього відпочинку.
Виступали: Маріанна Сабанець, Вероніка Кентеш
Спілкувалася: Людмила Подобна