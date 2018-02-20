Прищі: боротися та перемогти

Чиста шкіра — візитівка здорової людини. Достатньо одного погляду, аби сформувати певне враження. Саме тому прищі (або акне) це не просто захворювання, а й часто причина проблем зі спілкуванням та самооцінкою.

За статистикою, орієнтовно 80% населення хворіє на акне в певній стадії. Тематичні форуми переповнені повідомленнями хлопців і дівчат, які розповідають, що прищі не просто псують зовнішній вигляд — вони роблять життя гіршим і знищують самооцінку. Акне — це хронічне захворювання, яке триває роками із загостреннями й тимчасовими покращеннями.

Як свідчать блоги та форуми, хворі на акне за роки безрезультатного лікування повністю зневірилися у вітчизняних лікарях, тому дедалі частіше шукають інформацію в публікаціях європейських і американських дерматологів. Чому? Все просто: наша медицина є спадкоємницею медицини радянської. Наявні методи лікування — застарілі, неефективні, а іноді навіть небезпечні для здоров’я.

Щодо причин появи прищів, від друзів і батьків можна почути багато версій. І про неправильне харчування, і про відсутність гігієни, і про гастрит та виразку. Наукові дослідження та самостійна оцінка свого стану хворими свідчать лише про одне: ні шоколад, ні фастфуд, ні гігієна не впливають на появу акне. Причина лише одна — гормональний дисбаланс. Гормональна активність призводить до того, що сальні залози починають продукувати більше себуму — шкірного сала. Це є причиною блокування пор, подальшого розмноження в них бактерій та, зрештою, запалення. Локальні запалення, хронічні хвороби, неправильні харчування та догляд за тілом лише можуть загострювати перебіг акне.

До речі, розрізняють два види гормонального дисбалансу — справжній і хибний, коли просто через підвищену чутливість сальних залоз до андрогенів вони починають функціонувати неправильно.

Шляхи практичного розв’язання цієї проблеми різні для хлопців і для дівчат. Однак, принцип один — консультація з ендокринологом і контрольоване вживання препаратів з антиандрогенним ефектом.

Фармакологічна індустрія пропонує чимало засобів, які можуть позбавити пацієнтів від прищів. До них зокрема належать:

Зовнішні антибіотики. Антибіотики для внутрішнього застосування. Топічні ретиноїди. Системні ретиноїди. Азелаїнова кислота. Бензоїл пероксид. Саліцилова кислота.

На практиці дійсно ефективними є ретиноїди. Антибіотики можуть гарантувати короткотривале покращення, але з часом бактерії до них звикають, а стан шкіри знову погіршується. Також дерматологи пропонують для лікування акне засіб із клінічно доведеним впливом на сальні залози. Цей препарат називається Роаккутан, серед аналогів є зокрема Акнекутан. Роаккутан є ретиноїдом, тобто до його складу входить вітамін А. Проте вживати цей препарат без рекомендації та нагляду лікаря заборонено через велику кількість побічних ефектів (наприклад, придушення активності сальних залоз призводить до сильної сухості шкіри, а також це шкодить печінці).

Що ж робити, якщо стан шкіри не настільки поганий, але все ж викликає дискомфортні відчуття? Слід подбати про правильний догляд за шкірою. Через це питання було зламано чимало списів, але вивчення досвіду пацієнтів, а також коментарів лікарів і косметологів дозволяє вивести кілька простих правил.

По-перше, не використовуйте агресивні засоби для очищення шкіри та матування. Якщо маєте жирну шкіру, то вам може здаватися логічним використовувати засоби зі спиртом, високою концентрацією знежирювальних елементів та саліцилової кислоти. Проте шкіра — не просто шар мертвих клітин (йдеться про епідерміс). Вона реагує на подразнення та адаптується до навколишніх умов. Спирт, агресивні очищувачі, концентрована саліцилова кислота та інші схожі речі позбавляють шкіру вологи. У відповідь на це вона продукує ще більше себуму — так вона себе захищає. Шкірне сало допомагає зберігати вологу, якщо шкіру «сушити» та знежирювати, то в результаті отримаєте ще більше жирного блиску та загострення акне. Більш актуальним є використання засобів для чутливої шкіри із заспокійливим ефектом.

По-друге, зволожуйте шкіру. Люди часто плутають зволожену та жирну шкіру. Однак, те, що шкіра жирна, не значить, що їй не потрібна волога. Надмірне використання засобів для проблемної шкіри може призвести до того, що лущення шкіри та відчуття стягнутості поєднається з жирним блиском. Отже, зволожувальні засоби необхідні, але обирати їх слід обережно. Варто переконатися (особливо це стосується людей із жирною шкірою), що в складі відсутні комедогенні речовини, які блокують пори. До найнебезпечніших із них належать кокосова та пальмова олія, олія какао та льону.

По-третє, намагайтеся не використовувати скраби. Їхні абразивні частинки не здатні рівномірно злущити мертві клітини, а якщо травмувати ними запалену шкіру, можна отримати шрам і рознести інфекцію на все обличчя. Для цього краще використовувати інші засоби.

По-четверте, використовуйте фруктові кислоти. Як відомо, нормальний pH шкіри становить приблизно від 4 до 6, тобто вона має кислу реакцію. За таких умов хвороботворні мікроорганізми у шкірі не розмножуються, тому що середовище для них надто кисле. Кислоти шкіри, а також зроговілі клітини й піт утворюють захисний бар’єр, який захищає шкіру та підтримує її зволоженість. Кислотність шкіри, хворої на вугрі, стає нейтральною, підвищуючись до рівня pH 7. Це дає зелене світло розвитку хвороботворних бактерій. Отже, вмиватися слід не милом (із pH орієнтовно 10), а засобом, який містить кислоти. Також можна використовувати засіб для інтимної гігієни, він має кислу реакцію та містить заспокійливі компоненти й молочну кислоту.

Ще одна перевага кислот — це злущування мертвих клітин і вирівнювання рельєфу шкіри. Лікар-дерматолог Олена Воронцова розповідає про них таке: «Деякі фруктові кислоти давно застосовують у медичній практиці для лікування екземи, вугрового висипу, лупи. Від косметики з фруктовими кислотами можна очікувати гладкості шкіри, зменшення зморшок, усунення пігментних плям. До фруктових кислот належать яблучна, лимонна, гліколева, молочна та винна. Відразу хотілося б зауважити, що на препаратах, які не призначені для фахового використання, переважно вказана абревіатура АНА — альфа-гідроксильні кислоти».

Для підвищення ефективності часто комбінують AHA-кислоти з BHA-кислотою (саліциловою), але її концентрація не має перевищувати 2%. Через постійне злущування та розчинення шкірного сала стан шкіри значно покращується, вона стає гладенькою. Основна вимога до використання кислот — це обов’язковий захист шкіри від сонця, адже вони підвищують фоточутливість.

Головне в боротьбі з прищами — це послідовність і наполегливість. Пам’ятайте, що ви маєте таке ж право на чисту шкіру, як і всі.

Лілія Олексієнко