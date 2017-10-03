Пустелі Оману чекають на туристів

Тур-агенція “G Adventures” допомагає охочим пізнати маловідому країну Оман.

Тур-агенція “G Adventures” пропонує своїм клієнтам відкрити для себе країну Близького Сходу Оман. Тур розпочинається у столиці Мускат. Тут відвідувачі матимуть змогу побачити Велику Мечеть та традиційний базар Мутрах.

Програма туру обіцяє туристам екскурсії, де вони побачать рідкісних зелених черепах, поплавають у гірських джерелах, а також зможуть поблукати пустелею й прогулятися старовинними палацами та замками. Цікавим є те, що учасники матимуть можливість провести одну ніч у пустельному таборі й насолодитися краєвидами Оманського Великого каньйону.

Автор: Анастасія Токар