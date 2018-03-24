Раз, два, три – схудни

Прийшла весна і чи не найчастішими пошуковими запитами в Інтернеті стали швидкі способи схуднення. Та чи є безпечними експрес-способи моделювання фігури?

Соціальні мережі повні рецептів схуднення, пошукові результати рясніють обіцянками швидкого скидання ваги, а жіночі сайти наввипередки пропонують експрес-дієти. Ажіотаж на подібну інформацію зрозумілий – пройшла зима, а зайві кілограми в багатьох людей залишились, тож зі шкури лізь, але літній одяг повинен сидіти просто ідеально.

Але лізти шкури і займатися активною фізичною діяльністю більшість із охочих схуднути не збирається і найближчим часом збиратися не буде. Куди швидше запитати у пошукової системи про те, як можна втратити 10 кілограмів за 1 тиждень. Так, звичайно, 10 кілограмів за якихось 7 днів – здається неможливим, проте оголошення в Інтернеті обіцяють навіть більш грандіозне скидання “зимових запасів”. При чому такі сайти-обіцяйли навіть не соромляться казати про 30 кілограмів на місяць, що за будь-якими нормами є шкідливим для здоров’я.

Найпопулярніші тепер способи схуднення та коментарі лікаря-дієтолога наведено нижче.

Зелена кава

Достатньо ввести в пошукову строку “кава для схуднення” або “зелена кава”, і пошукова система одразу вам видасть навіть не сотні, а тисячі посилань на ті сайти, що займаються продажем “зеленого дієтичного дива”. Описи на сайтах стверджують, що за допомогою приготування саме цього напою можна без будь-яких дієт та тренувань втрачати до 7 кілограмів на місяць, просто п’єш каву – і худнеш. Таке собі дієтичне плацебо: нічого робити не варто, варто лише випивати кілька чашок новинки на день. За словами продавців, зелена кава – це необсмажені кавові зерна, що містять у собі у кілька разів більше хлорогенової кислоти, яка, в свою чергу, пришвидшує обмін речовин. Цікаво те, що прискорення обміну речовин за допомогою саме хлорогенової кислоти і досі не доведено.

Дзвоню за одним номерів, що представлені на сайті, щоб запитати скільки коштує пачка такої кави. Виявляється, що кава коштує 250 гривень за 200-грамову пачку, а на запитання про те, чи дійсно можна нічого не робити і худнути, дівчина на тому кінці дроту відповідає: “Так, звичайно, проте солодке і борошняне треба обмежити, та і спортом зайнятися не завадить”. Що ж, описаним дівчиною способом можна і без кави схуднути.

А ось що про зелену каву каже професіонал, лікар-дієтолог Катерина Мачковська:

“Звичайно, продукти, котрі пришвидшують обмін речовин, існують, проте до їх переліку точно не входить зелена кава. Єдине, на що здатна ця кава, – це підняти рівень активності і розбудити людину, адже в необсмажених зернах кави більше антиоксидантів та і кофеїну трохи більше, саме це і допомагає відчувати себе трохи активнішим. Але не варто сподіватися на зменшення ваги цим методом, хіба що у це треба дуже увірувати і тут уже спрацює ефект плацебо”.

Киянка Аліна, котра спробувала зелену каву ділиться своїми враженнями:

“Пила каву трохи більше місяця і скинула 2 кілограми, проте скинуту вагу аж ніяк не приписую “дієтичному напою”, бо в цей час почала бігати ранками. На смак ця кава, відверто кажучи, кисла і зовсім не смачна, хоча десь на другий тиждень і звикаєш”.

Таблетки для схуднення

Тема “чудодійних” таблеток уже неодноразово висвітлювалася усіма видами ЗМІ, проте варто наголосити: ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЗДОРОВ’Я. Такі таблетки діляться на три види: таблетки рослинного походження, таблетки, що містять яйця великих глистів, та абсолютні “вітамінки”.

У першому випадку, коли таблетки мають рослинне походження також можливий різний розвиток подій, адже ці таблетки можуть бути як абсолютно невинними, так і такими, що містять наркотичні речовини. Для прикладу варто згадати фільм “Реквієм за мрією”, де одна з героїнь в жазі до схуднення їла наркотики і вже не могла зупинитись. Ці таблетки – це напівлегальне підсаджування людей на наркотики.

“Цей вид “схуднення без зусиль”, мабуть, належить до найнебезпечніших, оскільки людина, ковтаючи такі таблетки, навіть не підозрює, що з кожним прийомом все більше і більше входить в залежність. А вилікуватись потім можна лише за допомогою лікаря-нарколога”, – говорить лікар-дієтолог Катерина Мачковська.

Також небезпечним способом є і таблетки, котрі містять глисти. Випиваючи таку таблетку, людина поселяє в собі паразита, котрий засвоює з’їдену нею їжу, таким чином людина дійсно худне. Цей самий “глист-помічник” може досягати 10 метрів і займати половину кишківника людини.

Зазвичай самі виробники таких таблеток відкрито говорять про те, що буде підселятися “гість”, проте мало хто говорить про те, наскільки небезпечним може бути такий симбіоз:

“Варто пам’ятати, що таким способом безпечно схуднути не можна, адже існує загроза не тільки для здоров’я, але і для життя – в певний момент доросла особа “черв’ячка” може відкласти яйця і тоді вже все це сімейство доведеться травити по-серйозному. “По-серйозному” – це значить, що і здоров’я людини-хазяїна зачеплять ці ліки”, – наголошує Катерина Мачковська.

Щодо таблеток-вітамінок – то це найбезпечніший розвиток “таблетних” історій схуднення, адже в цьому випадку вам пропонується звичайний комплекс вітамінів, звичайно, за завищеною ціною. Якщо дуже-дуже вірити у схуднення таким способом, то дуже імовірно, що результат буде – тут варто надіятися лише на ефект плацебо.

Платні курси для схуднення

Такий вид “інтернет-схуднення” розрахований тільки на дуже і дуже довірливих людей, адже він обіцяє розкрити таємницю, котра допоможе схуднути за лічені дні, після того, як ви відправите СМС-повідомлення, або перечислите кошти на певний рахунок.

Зазвичай це відео-курси з фітнес-тренуваннями, котрих повно в мережі і в безкоштовному форматі, але про те, що це саме фітнес, потенційну “жертву” повідомляють не завжди.

Киянка Юлія скаржиться: “Знайшла в Інтернеті сайт, на якому було запропоновано пройти тест, за результатами якого буде вибудувана стратегія схуднення. Я пройшла і після цього мені було запропоновано відправити платне СМС, ціни якого звичайно вказано не було. Оскільки в мене на рахунку було гривень 20, я вирішила ризикнути, хоча, зазвичай, таким не займаюся. Відправила. З мого рахунку зняло 18 гривень, натомість прийшов код. Я ввела отриманий код на сайті і отримала доступ до відео з фітнес-тренування, яке, до речі, бачила раніше в одній із соціальних мереж абсолютно безкоштовно”.

Експрес-дієти

Це ще один із методів схуднення для тих, кому наїджене місяцями потрібно скинути буквально за кілька днів. Зазвичай такі дієти розраховані від 3 до 7 діб і передбачають майже повне голодування, проте є і такі дієти, котрі обіцяють тонку талію через кілька днів за допомогою солодощів. Правда в такому разі інші, необхідні для нормального функціонування компоненти, виключаються з раціону. За словами лікаря-дієтолога, такі дієти дуже і дуже небезпечні для здоров’я:

“Експрес-дієти направлені на виснаження організму, на переведення його у стан посиленого використання ресурсів, тобто зайвих кілограмів. Зазвичай дієти містять тільки один із будівельних компонентів для організму: або білки, або жири, або вуглеводи. Причому абсурдно, що останнім часом стали популярні дієти, котрі обіцяють схуднення від шоколаду, тобто від вуглеводів, або від сала. ЦЕ абсолютно неможливо. Так, можливо таким чином ви і скинете один-два кілограми, проте від браку білків вони до вас повернуться як п’ять зайвих”.

Вирішення проблеми зайвої ваги

Більшість тих, хто бажає схуднути, вважає себе вже експертами в галузі дієтології, адже перепробували не одну дієту і не один метод скидання зайвої ваги, проте, скинувши кілька кілограмів, вони вже через місяць повертаються до пошуку нових способів. А все чому? Тому, що обдурювали свій власний організм, тому, що харчувалися неправильно, і тому, що псували своє здоров’я.

Твердження про те, що єдиноправильним вирішенням ожиріння є правильне харчування вже нікого не здивуєш, проте лікарі вважають абсолютно безпечним тільки цей спосіб:

“Я повторювала і буду повторювати, що в боротьбі із зайвими кілограмами не може бути нічого ліпшого, ніж правильне харчування і помірні фізичні навантаження – у природі все в балансі, і ми також повинні перебувати в балансі, а не кидатися від крайності до крайності – від постійного переїдання до голодування. Якщо не можете вирішити проблему самостійно – зверніться до лікаря-дієтолога і разом знайдіть здоровий спосіб вирішення проблеми”, – наостанок радить лікар-дієтолог Катерина Мачковська.

Олена Шуліка