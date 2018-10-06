Різдво в Європі – казкові традиції Німеччини та Фінляндії

Осінь уже хазяйнує на повну, а це значить, що не за горами й новорічні свята. Саме час планувати відпустку за кордоном. Казковий новорічний час вимагає казкових подорожей. Європа – найкраще місце для святкування Нового року та Різдва, бо наповнена атмосферою старовини та магії. В Європі головне свято – це Різдво, і підготовка до нього розпочинається ще восени. Традиції в різних країнах різні, тому варто обирати за смаком. Проте є дві країни-королеви різдвяної казки. Це Німеччина та Фінляндія. Як святкують зимові свята там?



Різдво в країні на Рейні

Мабуть, найкраще свято Нового року та Різдва – у Німеччині. У святковий період країна перетворюється у казкову резиденцію з численними ярмарками, солодощами, гірляндами, акціями для туристів, музикою та танцями. 11 числа 11 місяця (листопада) в 11 годин і 11 хвилин дня розпочинається підготовка до свят, яку німці іноді називають п’ятою порою року через знижки та акції. Особливо гарно в цей час у старовинних містах Дюссельдорфі, Кельні та Бонні. Цікаві в німців традиції, які захоплять не тільки дітей, а й дорослих. Наприклад, у приморських містах жителі виходять на пристань та чекають корабля з Дідом Морозом (Вайнахтсман), який привезе подарунки. Усі святкові заходи відбуваються саме в порту. В Тюрінгії, батьківщині скляних прикрас, на ярмарках багато ялинкових іграшок, переодягнених склодувів та ліхтарів.

У Баварії розроблені спеціальні маршрути для туристів. Можна відвідати костюмовані вистави за біблійними мотивами, послухати альпійський хор та духові оркестри. Тут грають на тромбоні та альпійських ріжках.

У західному містечку Ханау є дорога казок. Сюди їхати усім любителям казок братів Грімм!

Вормс – найстаріше містечко Німеччини. Знаходиться неподалік від Франкфурта. Традиційно в містечку проводяться шоу фігурного катання, є резиденція Санти для дітей (і подарунок за 3 євро, який можуть завчасно оплатити батьки), пісенний флешмоб. Всюди лунає жива музика, і навіть госпел-хор.

Трохи про різдвяні ярмарки в Німеччині. Найпопулярніший та один із найбільших – Нюрнберзький. Традиційними є дерев’яні та скляні ялинкові прикраси, пряники, яблука у шоколаді та тісті й, звісно ж, німецькі ковбаски та ароматний глінтвейн. Цей пряний напій, до речі, у кожному місті готують по-різному. Існує більше тисячі рецептів зігрівального глінтвейну.

Загалом у Німеччині проводиться близько 2500 ярмарків за свята. Ніде більше в світі немає стільки різдвяних ярмарків, як у Німеччині. Неодмінним атрибутом ярмарків є каруселі. Ця традиція збереглася ще з часів середньовіччя, і тепер існує й в інших країнах світу.

Фінляндія

Ще одна країна-казка, де рідко не буває снігу. Відправитись на свята у Фінляндію – значить покататись на санях у вовчих упряжках, зустріти ніч на Полярному колі, відвідати містечко Санти.

У Фінляндії Різдво відзначають 24-го грудня, а не 25-го, як у більшості інших країн. Свято триває три дні. Традицією є відвідування сауни для того, аби очиститися перед святкуванням. У колишній столиці, м. Турку, в ніч з 24-го на 25-е грудня проводиться спеціальна церемонія. Фіни оголошують «Різдвяний мир», який продовжуватиметься 20 днів. Ця європейська традиція збереглася тільки в Фінляндії аж з 13 століття.

Звісно, у Фінляндії теж є різдвяні ярмарки. Проте з іншими традиційними смаколиками та прикрасами. На відміну від Німеччини, головне свято Фінляндії – все ж Новий рік. Тільки 8 годин на рік з 31-го грудня на 1-е січня можна запускати феєрверки, і це точно варто побачити. Фіни люблять ворожити на Новий рік. Традиційно відливають розпечене олово, і по ньому читають свою долю.

Подорожуючи Фінляндією, обов’язково скуштуйте фірмову страву з оленини в солодкому соусі та страви з лосося. Але загалом фінська кухня проста, тут обожнюють каву та гарячий шоколад, тістечка та лісові ягоди.

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Бажаємо веселих свят та цікавих подорожей!

Анастасія Бабченко