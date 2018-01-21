Робота для ризикових

Він робить те, на що не здатні звичайні кіноактори. Хоч у вогонь, хоч у воду, а хоч з даху стрибнути. Каскадер — ризикована професія, але що то за життя, коли в ньому немає ризику? Павло Авілов працює каскадером уже 13 років. Без його участі не обійшлися зйомки фільмів «300 спартанців: Розквіт імперії» і «5 днів у серпні». І він має, про що розповісти. А хто ж краще розкриє особливості роботи, як не досвідчений каскадер?

Є така професія — акторів дублювати

Почнемо з того, що каскадер в кінематографі необхідний для виконання складних і небезпечних сцен. Це пов’язано з ризиком для життя. Каскадер дублює головних героїв і бере участь в трюкових сценах фільму.

Для Павла робота каскадера почалася з величезного бажання. Як і багато юнаків, які займалися східними єдиноборствами, він полюбляв фільми, де герої показували навички бойових мистецтв, читав у пресі статті про каскадерів і захоплювався Джекі Чаном. До того ж, із семирічного віку займався акробатикою.

Після закінчення місцевого інституту, Павло запитав себе, ким бути і де варто застосувати свої вміння. Він обрав каскадерство. З метою реалізувати себе в цій сфері приїхав до Києва зі східної України. Тут Павло знайшов людей, які на той момент уже були знаними професіоналами. Вони порекомендували хлопцю розпочати із занять верховою їздою.

Через півтора місяці завдяки постановнику трюків Павло потрапив до трюкової масовки в кінокартину «Молитва за гетьмана Мазепу». Так він став з’являтися на знімальних майданчиках.

В Україні немає інститутів для навчання каскадерів. Та й взагалі, чи потрібні тут такі навчальні заклади – питання дискусійне. Тому в каскадери найчастіше потрапляють люди з різноманітних видів спорту. У більшості випадків це акробатика, бойові мистецтва та кінний спорт.

В кіно не без каскадера

У нашого героя велика фільмографія. Один з останніх проектів – «5 днів у серпні» режисера Ренні Харліна. Цей фільм розповідає про південноосетинський конфлікт 2008 року.

Павло брав участь і у фільмі «300 спартанців: Розквіт імперії», який, напевне, подивились тисячі українців.

Як команда Павла потрапила в заокеанські проекти? Все вирішують зв’язки. Але до того ще потрібно заробити позитивну репутацію.

На зйомках «5 днів у серпні» трюкові сцени координував Володимир Орлов, щасливий власник статуетки Taurus – щорічної премії Світової академії каскадерів. У команді Орлова були професіонали, знайомі із Павлом. Вони ж і порекомендували залучити його до участі в зйомках.

З фільмом «300 спартанців: Розквіт імперії» було приблизно так само. Команду Павла порекомендували люди, з якими він перетинався на вітчизняних знімальних майданчиках.

Майже завжди каскадери потрапляють на проекти саме за такою «схемою». Справа в тому, що кінобізнес заснований на особистих знайомствах. Чим довше працюєш у цій сфері, тим краще проявляєш себе в професії. Чим краще себе проявляєш, тим більше про тебе знають. Чим більше про тебе знають, тим вища ймовірність твоєї зайнятості. Павло із групою потрапив у всі ці фільми, тому що вони добре роблять свою роботу.

Як народжується трюк

Перше, що потрапляє в руки каскадерів – сценарій та ремарки режисера. Каскадери можуть запропонувати свої версії трюкових сцен. Але намагаються дотримуватися рекомендацій. Дуже часто думки режисерів та виконавців розходяться, тому що перший бачить весь фільм, а каскадери – тільки одну сцену. Для вирішення конфлікту потрібен координатор трюкових сцен – професіонал, який може побачити найбільш підходящу картинку. Потім вже розробляється трюкова сцена.

Якщо мова йде про якусь надскладну сцену, то вона потребує певних витрат – як часових, так і фінансових. Однак, значна частина складних трюкових сцен розробляється вже на майданчику під час знімального процесу.

Немає нічого неможливого