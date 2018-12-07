Робота на Новий рік: каторга чи хобі?

Галаслива компанія друзів, затишний дім, святкова ялинка в кольорових гірляндах – на Новий рік від цих святкових атрибутів їм доведеться відмовитися. Вони – працівники сфери обслуговування, які в ніч з на 1 січня пожертвують власним відпочинком заради вашого свята. Чому вони відмовляються від вихідного та що відчувають у Новорічну ніч – спробуємо з’ясувати.

Попит є, а охочі?

Забути про відпочинок у новорічну ніч щороку доводиться тисячам наших співвітчизників, проте їхня праця часто залишається непоміченою. Не звертати увагу на таку «невдячність» українців доводиться і постійним, і «сезонним» працівникам. До перших традиційно належать таксисти, водії громадського транспорту, міліціонери, лікарі (враховуючи «швидку допомогу»), провідники та машиністи потягів – словом, ті, без чиєї щоденної праці нормальне функціонування українського суспільства може опинитися під загрозою. Фактично ці люди не мають вибору: плідно працювати «і в радості і в горі» – їхня професія.

А ось «сезонні» працівники свідомо відмовляються від святкування новорічної ночі – це їхній власний вибір. Потенційні працедавці починають підшуковувати новорічних волонтерів заздалегідь – як правило, ще з кінця листопада. Найбільший попит на аніматорів та акторів: це ж саме їм доведеться зображати вічно веселих Діда Мороза та Снігуроньку (або ж інших казкових персонажів; слово замовника – закон).

Що ближче Новий рік, то популярніші ці професії та більші гонорари. Згідно з інформацією сайтів пошуку роботи, за ніч українці готові заплатити аніматорам від 500 до кількох тисяч гривень. А ось зарплатня популярних зірок може вимірюватися й тисячами доларів – межі немає. Проте самими аніматорами перелік «сезонних» новорічних працівників не обмежується.

В кому ж запорука веселих свят?

Не всі українці зустрічають Новий рік вдома чи в гостях. Ті, хто не має часу й бажання провести кілька годин на кухні, готуючи страви до святкового столу (куди ж без цілої каструлі салату «Олів’є» та кількох тазиків із холодцем?), заздалегідь замовляють собі столик у ресторані. Ціни на таке святкування традиційно «кусаються»: вартість подібного банкету в Києві на Новий рік складає в середньому 800 – 1500 гривень за одну особу.

Святкову атмосферу в ресторанах цієї ночі забезпечуватимуть і кухарі, і офіціанти, і ведучі, і артисти. Зазвичай ці люди самостійно вирішують попрацювати на Новий рік, адже це добра змога і отримати підвищену зарплатню, і потішитися високими чайовими.

Валерія Гаркуша, бармен, каже, що ледь не єдина загроза для гарного настрою в новорічну ніч – надмірне вживання алкоголю відвідувачами ресторану.

– Мені здається, що цей вечір не сильно відрізняється від інших святкувань – те саме, що й завжди, тільки ще з ялинкою. Хоча, очевидно, можуть виникнути деякі труднощі – це залежатиме від обсягу випитого алкоголю та поведінки відвідувачів, але особисто мене це не лякає. Головне, щоб біль у ногах та втома не відбили бажання продовжити святкувати вдома…

За словами Валерії, новорічної ночі ресторани рідко працюють до самого ранку: найчастіше – до 4–5 години. Тож працівники цих закладів ще матимуть змогу після роботи приєднатися до святкування разом зі своїми друзями чи родиною.

Пліч-о-пліч із офіціантами та барменами доведеться працювати і ведучим. На них – особливо відповідальна та важлива місія: підтримувати святковий запальний настрій гостей. Дмитро Грінченко допомагає людям провести новорічні святкування весело вже три роки поспіль. Каже: для нього це зовсім не складно.

– Я звик, що 31 грудня – звичайний робочий день, просто більше навантаження. До того ж, мені моя робота цікава – це краще, ніж будь-який відпочинок. На Новий рік народ налаштований на довге святкування, вони піддаються атмосфері, а так і нам працювати легше. Робимо акцент на театралізації та мінімумі ліричної балаканини, – каже Дмитро.

Проте все-таки робота є роботою, то що ж насправді спонукає відмовитися від відпочинку у ледь не головне свято року?

Які переваги роботи на Новий рік?

Щиро й відверто люди, які працюють у новорічну ніч, не кривлять душею й майже одноголосно стверджують, що головна перевага такої роботи – неабияка грошова винагорода.

– Маючи досвід та певну популярність, ми можемо собі дозволити трішки підняти ціни. Люди ж хочуть, щоб їм створили гарний новорічний настрій, тож частенько і доплачують, і в щедрості змагаються, – розповідає Дмитро Грінченко.

Рок-музикант Юрій Лясота погоджується: гонорари напередодні свят підскочують «до небес». Проте економічна криза останнім часом стала на заваді традиційній високій платні новорічних працівників.

– Завжди як: що вищий попит на музикантів, то вища наша зарплатня, адже не кожен гурт захоче працювати замість відпочинку. Проте за відомих обставин цього року різниця між нашими гонорарами у звичайний та новорічний вечір не дуже суттєва…

Тож, певно, доведеться нашим героям шукати й альтернативні переваги у роботі в новорічну ніч. Хоча для себе вони це давно визначили. Кажуть, чого не бракує в роботі на Новий рік – то це натхнення, адже, коли всі навколо тебе відпочивають, радіють і насолоджуються веселощами, у тебе немає іншого вибору – запальний святковий настрій неодмінно дасть про себе знати.

– Людські усмішки – це і є моя робота, тож я матиму щастя розважатися разом зі своєю аудиторією, – запевняє аніматор Михайло Черняк. – Усім нам буде весело, тож я не хвилююся за свій новорічний настрій – він у безпеці! До речі, у це свято люди самі допомагають нам працювати: всі вони ще від початку налаштовані на радощі та веселощі, значить, наше завдання – лише підтримати та зміцнити цей настрій.

З такою тезою погоджується і бармен Валерія Гаркуша. Каже, що загроз святковому настрою в колективі її закладу не передбачається:

– Ми давно працюємо в ресторані, тож нам усім не звикати до роботи тоді, коли інші відпочивають та розважаються. Така вже праця, що вдієш?.. Але я люблю свою справу, мені подобається і наш колектив – разом весело, отже, новорічний настрій у нас не зникне!

Всякій праці – свої особливості, от тільки які?

Хоча всі наші герої, які працюватимуть у новорічну ніч, і звикли до постійної роботи з аудиторією, та все-таки свято матиме свої особливості. Святкування нового року різниться передусім від численних днів народження та весіль: там чітко визначена межа між тими, хто відпочиває та працює. А ось Новий рік – свято загальне, спільне і для перших, і для других. Тож усі, хто працює, із нетерпінням чекатимуть, коли останні клієнти розійдуться і можна буде ще раз повторити новорічну вечірку – тільки вже для себе.

– Я, взагалі-то, планую цього року звільнитися близько третьої години ночі і приєднатися до святкування з моїми друзями. Звичайно, «халтурити» на концерті я не буду, але ду-у-уже розраховую, що запалу й енергії на святкування мені вистачить, – ділиться своїми сподіваннями музикант Юрій.

В аніматора Михайла плани сміливіші – він збирається звільнитися з роботи ще раніше:

– Якщо чесно, то буду робити спроби звільнитися до 00:00, щоб не зустріти Новий рік на роботі, у кабіні таксі чи ще де-небудь! Не дарма ж кажуть – як Новий рік стрінеш, так і… Отже, спробую доїхати до друзів, які, до речі, свято вірять, що я повернуся з корпоративу і влаштую веселощі ще й для них! Наївні!

Таким чином, дарувати святковий настрій абсолютно незнайомим клієнтам у Новий рік – це свідомий вибір цих людей. Творити новорічну атмосферу – їхній обов’язок. Проте не варто забувати про свої зобов’язання на свято і нам – тим, хто цього вечора відпочиває. Для цього нам, по-перше, ні в якому разі не можна сумувати й нудьгувати самим, а, по-друге, треба щиро сказати «дякую» всім тим, хто з року в рік своєю працею доводить, що робота на Новий рік – це радше відпочинок, але ніяк не каторга!

Дмитро Загорулько