«Родзинка» в кожного своя: полімерні прикраси

У XXI столітті мода досягла значних висот і майже вимагає від кожного жителя країни мати власний стиль. В образі кожної красуні шукають якусь особливу «родзинку». І нині знайти її досить важко. Проте якщо раніше цінувалися дорогоцінні метали й каміння, то сьогодні попитом більше користується біжутерія. Це на краще, бо ледь не щодня можна створювати новий образ та новий стиль.

Досить популярними останнім часом стають авторські роботи з різних матеріалів: нитки, бісер, ґудзики, стрічки, фарби та навіть глина. Особливу увагу привертають робити з полімерної глини. Кожна авторська робота неповторна. Також перевагою такої біжутерії є те, що роботу можна зробити під замовлення.

Спершу полімерну глину виготовляли для дітей і використовували як пластилін, але нещодавно її почали використовувати майстри для виготовлення прикрас і біжутерії.

Перш ніж почати роботу з виготовлення прикрас чи інших матеріалів, потрібно підготувати все необхідне для творчого процесу, особливо робоче місце. Поверхня, на якій буде виготовлятися майбутній виріб має бути твердою, рівною і гладенькою. При собі мають бути рукавички, вода і вологі серветки. Для роботи також знадобляться канцелярські та підручні предмети, посуд. Далі варто обрати відповідний матеріал, оскільки існують різні види глини: з запахом і без запаху, безколірна і різнокольорова, тверда і рідка. Глину та необхідне обладнання можна придбати в художніх салонах, канцелярських крамничках або художніх магазинах. Та не слід забувати про сьогоднішній розвиток технологій – найширший асортимент можна знайти в інтернет-ресурсах.

Для самої роботи з глиною та її обробкою знадобиться тонкий ніж, формочки для вирізання та запікання, голки. Обов’язковим атрибутом є предмет-качалка, котрим можна розрівняти глину до однорідної пластини. Необхідними елементами для виготовлення прикрас є гачки для сережок, ланцюжки, застібки, стрічки, кільця та замочки. Усі ці речі можна знайти в спеціальних магазинах або магазинах для шиття. Останнім процесом після надання форми та сформованого остаточного вигляду прикраси чи виробу є запікання. Запікати виріб можна в домашніх умовах, в духовці або спеціальній пічці, але в жодному разі не у мікрохвильовій пічці. Виріб слід покласти на спеціально підготовлену поверхню: тарілка, деко, дерев’яна дошка або скло. Після запікання слід дати виробу охолонути й затверднути. Після затвердіння потрібно під водою відшліфувати виріб спеціальним папером і розфарбувати чи просто покрити лаком. Ось і все, виріб чи прикраси готові.

Майстриня біжутерії, прикрас для волосся і весільних дрібничок Валентина Хоменко розповідає, що почала свою роботу досить випадково: «У мене вже є своє хобі, я обожнюю фотографувати та живу фотографією. А з полімерною глиною я познайомилася випадково. Справа в тім, що в мене є свій невеличкий салон, де я фотографую і роздруковую фото. Роблю альбоми випускникам та на замовлення. Свій бізнес, завдяки великій конкуренції потрібно розвивати, от я і почала продавати альбоми та фоторамки. Одного разу, закуповуючи товар, я звернула увагу на кольорові баночки та вже не змогла утриматися від цікавості. Ось так і вийшло моє знайомство та подальша робота з полімерною глиною. Першим моїм виробом були маленькі деталі для іграшок, котрі шиє моя мама. Пізніше я зробила власну роботу – рамка для фото. Спочатку я освоювала техніку роботи з глиною в інтернеті, там є багато майстер-класів і порад, пізніше брала урок у майстра. Тепер я вже сама проводжу майстер-класи. Сьогодні в мене великий асортимент власної продукції. Це і біжутерія, і спеціальні набори, і комплекти прикрас, і обручі, і фоторамки, і весільні дрібнички. Цей матеріал є унікальним і його можна поєднувати з будь-чим. З полімерною глиною я відкрила для себе ще одне віконце в цей прекрасний світ. І зовсім неважливо, що в Києві є безліч майстрів. Тому що, окрім прикраси чи рамки, ти передаєш людям енергетику, і важливо, щоб кожен виріб мав частинку душі».

Особливою перевагою прикрас з полімерної глини є те, що сережки, кулони, кольє, браслети та навіть шпильки виглядають натурально та як живі. Якщо, наприклад, сережки виготовлені у формі тістечка чи квітки, то їх майже неможливо відрізнити від справжніх. З таким великим асортиментом прикрас кожна дівчина знайде для себе ту саму неповторну «родзинку». Головне – знати міру та мати смак.

Марія Струпова