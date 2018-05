Розмовні клуби: за і проти

Вивчення іноземної мови – гарний спосіб проводити свій вільний час. Перш за все, знання іноземної мови дає багато можливостей: нова посада на роботі, подорожі, література в оригіналі. Найімовірніше, що іноземну ви почнете вивчати з англійської. Ця стаття допоможе розібратися, як краще та цікавіше це зробити, а також розповість про приховані недоліки деяких способів.

Розмовні клуби англійської мови – не рідкість у наш час. Як правило, всі академічні курси на рівні з основною програмою навчання надають своїм клієнтам можливість попрактикуватися у розмовній мові. Питання лише в тому, як дорого вам це коштуватиме.

Будь-яка забаганка за ваші гроші

Відвідування розмовних клубів безкоштовне для людей, які оплатили курс навчання. Подібні клуби існують при курсах англійської мови «British council», «New York Language School» тощо. Вартість мовних курсів в столиці – від 2000 гривень і вище. Як правило, ціна навчання прямує до нескінченності.

Специфіка подібних платних розмовних клубів полягає в тому, що групи учасників стандартно невеликі, і що найголовніше – охочих вивчити мову розподіляють на групи відповідно до їх рівнів, що, безсумнівно, є великою перевагою.

Платні мовні курси – це всього лише частина загальної програми, передбачена загальним курсом вивчення іноземної мови. В кінці навчання ви отримуєте сертифікат, який підтверджує рівень вашої англійської мови. Але при цьому ваш гаманець помітно спустошується, бо, як говорилося раніше, мовні курси в столиці – задоволення не з дешевих.

Викладачка одного з інститутів КНУ імені Тараса Шевченка розповіла про студентів, котрі йдуть вивчати іноземну на курси, та зазначила: «Це знаєте, як називається? Заплатив – буду ходити. У нас в інституті набагато кращий рівень викладання, ніж на багатьох тренінгах чи курсах, але на пари студенти не звикли ходити. Інша справа, коли батьки декілька тисяч витрачають на репетиторів – там вони ніби зобов’язані відвідувати заняття.»

Відсутність грошей – не перешкода

Як альтернатива академічним і дорогим розмовним клубам з’являються неформальні, безкоштовні розмовні клуби. І якщо спочатку подібні організації виникали в основному при університетах, то нині розмовні клуби можуть зібрати найрізноманітнішу вікову категорію.

Алла Оліфіренко, студентка факультету міжнародного права, потрапила в один з таких клубів з невигадливою назвою «Speaking Club Kyiv» зовсім випадково. Хоча дівчина зацікавлена у вивченні англійської мови, подібні організації розглядає скоріше як спосіб відпочинку, ніж навчання.

«Думаю, це хороший спосіб для інтровертів вийти в люди і з кимось познайомитися, оскільки тут і людей досить багато, і розмова відразу тематична. До того ж тут можна прикритися метою «я прийшов просто підняти рівень англійської», – каже Алла.

Найчастіше для того, щоб потрапити в такий клуб, достатньо пройти нескладну реєстрацію на сайті, а деякі організації, наприклад, «Language Exchange Club Kyiv» не вимагають і цього.

Особливість безкоштовних клубів полягає в тому, що вони неофіційні. Атмосфера там часто панує дуже сердечна: учасники збираються в кафе, п’ють чай, каву і говорять на злободенні теми, але англійською мовою. Так, наприклад, місце зустрічі «English club 4T» – це кафе «Пузата хата» на Подолі.

«Приємні враження, хоча люди були і малознайомі, але все було не так страшно, як я того очікувала. Дуже сподобалося місце, в якому ми сиділи, думаю піти ще раз», – розповідає Алла.

Кількість учасників варіюється: їх може бути 6 чоловік, а може і 20, і природно, що в подібних клубах люди найрізноманітніші. Хтось, як Алла, потрапив у клуб випадково, а хтось приходить туди цілеспрямовано з метою попрактикуватися в розмовній мові.

«Мені хотілося розвинути навички розмовної мови, познайомитися з людьми, які знають мову. У неформальному середовищі, коли ви ненав’язливо спілкуєтеся, говорити набагато легше», – ділиться своїми враженнями Інна Яцун, відвідувачка клубу «English 4T».

Проблемні моменти

Багато людей, котрі серйозно вивчають мову, не розглядають подібні «speaking clubs» як серйозну альтернативу платним курсам, і на те є ряд причин.

По-перше, рівень мови людей, які приходять, може дуже відрізнятися. Хтось знає мову на рівень вище середнього, а хтось навіть фразу «London is the capital of Great Britain» говорить з великими труднощами. Звичайно, в таких випадках врегулювати ситуацію можуть організатори, а також носії мови, так звані «native speakers», які, до речі, теж досить часті гості подібних клубів. Наприклад, в «English club 4T» час від часу заняття проводила подружня пара з Чикаго – Марія і Джон Піс. Однак навіть наявність носіїв мови не завжди утримує учасників.

«Люди дізнаються про нас з Інтернету і приходять, але часто здаються і перестають відвідувати заняття, оскільки, в принципі, потрібна певна сила волі, щоб вчити мову», – коментує ситуацію Олена Герасимова, координатор «English club 4T».

Ще одним мінусом безкоштовних розмовних клубів є рідкість занять. Адже відомо, що головне у вивченні мови – це систематичність і регулярність. У розмовних клубах заняття проводяться часто всього лише раз на тиждень, а то й рідше.

«Viewpoint English Speaking Club» свої зустрічі проводить також раз на тиждень. Розклад тем для обговорення виставляється на сайті заздалегідь. Наявність теми для розмови – це, безсумнівно, плюс, оскільки це дає можливість учасникам ґрунтовно підготуватися, повторити необхідну лексику тощо. Проте на практиці учні часто відходять від основної теми.

«Тема, звичайно, була. Дівчатка-організатори придумали її, але розмова швидко пішла сама собою, і про запропоновану тему мало хто згадував. Розмовляли про любов, гарячі у нас були суперечки», – посміхається Алла.

Відсутність пропозиції

Але якщо для киян питання відвідування подібних клубів – це справа вибору, то в інших містах України вибір якраз і не передбачений. Пропозиція там мінімальна. Великі міста, такі як Харків, Дніпро, Донецьк ще можуть похвалитися наявністю безкоштовних розмовних клубів (хоча всі вони, як правило, виникають стихійно і дуже швидко припиняють свою діяльність), а ось мешканці маленьких обласних центрів позбавлені навіть випадкової можливості відвідати подібний клуб.

«Я вивчаю німецьку та англійську мови, тому зацікавлена в таких клубах, але в Кропивницькому їх не було, немає, і схоже, що ніколи не буде. Можливо, це пов’язано з тим, що люди просто не хочуть цим займатися безкоштовно», – каже студентка факультету прикладної лінгвістики Діана Галинська.

Насправді, для жителів маленьких міст – ціла проблема знайти навіть платний розмовний клуб. У маленьких містах їх дуже мало, і всі вони не викликають довіри.

«У нас в університеті є платні курси, але їх мало хто відвідує. Наскільки мені відомо, серед мого потоку ніхто ними не користується – всі більше довіряють репетиторам», – ділиться Діана.

Послуги репетитора в маленьких містах, здається, єдиний можливий спосіб підтягнути і розмовний, і граматичний рівень мови. Це коштує більше, ніж відвідування платних курсів, але надійніше.

Для тих студентів, яким все вищезазначене не підходить, є ідеальний варіант вивчення англійської мови – через Skype. Нині ресурсів, на яких можна знайти іноземців для спілкування, дуже багато. Приміром, «Livemocha» – один з таких порталів, який надає можливість вам знаходити співрозмовників з різних країн.

Вам вирішувати

Зважуючи всі «за» і «проти», слід так само зауважити, що саме по собі відвідування розмовних клубів ще не гарантує вам успіх у вивченні мови.

«Speaking clubs дають найкращу можливість познайомитися з оригінальною мовою: пристосуватися до вимови, структури речень, манери викладу й іншим особливостям. Але це підходить тільки у випадку, якщо учень володіє розмовною мовою хоча б на початковому рівні. Якщо віддати людину з початковим рівнем відразу носію мови – нічого не вийде», – зазначає Кароліна Гаврилюк, репетитор англійської мови.

Таким чином, цілком очевидно, що безкоштовні розмовні клуби – це можливість удосконалюватися саме в розмовній мові без особливих матеріальних витрат. Адже, якщо граматику за наявності належної сили волі цілком можна освоїти самостійно, то для поліпшення розмовних навичок вам просто необхідний співрозмовник. А розмовні клуби, попри всі недоліки, надають цю можливість.

Лілія Макашова