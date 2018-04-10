Рюкзак: перше знайомство і дружба на все життя

Я розповім про похідний рюкзак. Тут не працює закон «що новіше – то краще». Навпаки: що довше носиш рюкзак, то більше щасливих спогадів із ним пов’язано. Хорошого рюкзака ви берете в кожну мандрівку вже з десяток років, а він досі цілий і готовий до нових пригод. І байдуже, що вже трохи потертий та не такий яскравий! Як обрати рюкзак, що стане вірним другом на довгі роки?

Якщо вам досі не знайоме відчуття приємної втоми після підкорення чергової вершини, коли за плечима – важкий удвічі за вас більший рюкзак, але душа рветься в похід – не засмучуйтеся, адже попереду літо! Саме час відкрити для себе світ, у якому панують інші закони, ночами палахкотять ватри та лунають акорди, а кожен новий день відкриває прекрасне та неосяжне.

І немає жодної різниці, куди ви зібралися: підкорювати Еверест, виїхати за місто на кілька днів чи просто прогулятися лісом. Головне, що треба мати з собою, – хорошу компанію, веселий настрій, намет та, звичайно, рюкзак.

Зручний, правильно підібраний похідний рюкзак – запорука вашого здоров’я та комфорту. Адже, подорожуючи, хочеться насолоджуватися враженнями, а не думати про біль у спині.

Спеціалізовані магазини туристичного спорядження пропонують величезний вибір рюкзаків різного кольору та форми. Але як знайти той, що підійде саме вам? Якщо ви турист-початківець і не маєте великого досвіду, краще звернутися за допомогою до фахівця.

– Щоб обрати хороший рюкзак, спершу потрібно визначитися, навіщо він тобі потрібен. Якщо плануєш підкорювати вершини і похід затягнеться, наприклад, на місяць – потрібен досить об’ємний рюкзак, адже речей знадобиться чимало. Якщо ж плануєш похід на кілька днів, краще придивитися до рюкзаків з меншим літражем. Літраж та вага рюкзака – найважливіше. Усе інше відчуєш, вдягнувши його на плечі, – каже продавець-консультант спортивного спорядження Надія Лосєва і додає: Головне – пам’ятати, що навіть у найбільший рюкзак усе не вміститься. Зазвичай 40% усього «необхідного» виявляється не таким уже і потрібним у поході.

За словами моїх подруг-похідниць, щоб не помилитися, потрібно просто уявити об’єм речей, які ти плануєш упакувати, і порівняти його з розміром рюкзака. Спершу слід добре обміркувати, що саме потрібно взяти з собою, а що – залишити вдома. Наприклад, готуючись до пішого походу, мої подруги шукали найтонші речі та найлегше спорядження.

Примірка

Як зрозуміти, що рюкзак вам підходить? Спершу потрібно ослабити всі ремені рюкзака і просто вдягнути йото на спину. Було б добре його чимось наповнити, щоб той набув необхідної форми і став важчим. Ремінь, що розташований на поясі, повинен щільно прилягати до тіла, щоб злегка торкатися кісток тазу. Далі необхідно так підтягнути лямки, щоб основне навантаження припадало на стегна.

Зазвичай у рюкзаках великого літражу є система регулювання довжини спинки, що дозволяє підігнати рюкзак практично до будь-якого розміру. Невеликі рюкзаки зазвичай не мають такої системи – але це робить їх набагато легшими.

Як правильно збирати рюкзак?

Перш ніж почати складати свій туристичний рюкзак, необхідно засвоїти кілька правил.

По-перше, абсолютно всі речі мають бути складені в окремі пакети чи обгорнуті плівкою. Звичайно, можна придбати дорогий рюкзак із найновіших водонепроникних тканин – у нього, без сумніву, буде захист від дощу. Однак, якщо раптом ви переправлятиметеся через річку убрід чи рюкзак випадково впаде у воду, це навряд чи врятує ваші речі. А якщо на черговому привалі виявиться, що баночка з бабусиним варенням розбилася, принаймні ваші речі залишаться чистими.

По-друге, не складайте тендітних речей близько до стінок рюкзака, щоб випадково їх не пошкодити.

По-третє, упакувати речі, які, здається, вже ніколи не помістяться, можна – просто потрібно раціонально використовувати місце в рюкзаку.

Якщо ви обрали рюкзак із великим літражем – туди можна помістити туристичний килимок, або каремат. Його потрібно скрутити і вертикально поставити в рюкзак так, щоб вийшла «криниця». Це додасть рюкзаку форми та ще раз зміцнить стінки, щоб захистити крихкі речі.

Якщо ж у вас рюкзак малого літражу, і речей досить багато – спеціальними ремінцями прикріпіть килимок зовні.

Що, куди і як?

Важкі речі, такі як намет і кострове спорядження, краще класти на дно рюкзака. Там само можна розмістити і спальний мішок. Потім упакуйте продукти харчування. Почніть з найважчих – консервів, овочів, фруктів. Далі – легші: крупи, чай та хліб. Оберіть продукти з великим терміном придатності та за можливості такі, що не потребують довгого приготування. Овочі та фрукти краще завчасно помити та витерти насухо. Одяг та змінне взуття складіть після продуктів, майже на самий верх рюкзака. Достатньо буде кількох футболок, теплого светра та штанів. У поході варто закривати лікті та коліна, тому краще відмовитися від шортів. Особисті речі краще спакувати у верхній кишені рюкзака. Там само покладіть аптечку, дощовик та ліхтарик, щоб за необхідності швидко ними скористатися. Карту та компас також розмістіть у верхньому клапані.

Важкий, проте корисний досвід

– Колись, ще в студентські роки, – розповідає тренер із пішохідного туризму Сергій, – мене вперше запросили в похід. Як слід, за кілька днів до виходу провели детальний інструктаж на тему спорядження та збору рюкзака. Керівник нашого походу Михайло пояснив, що обов’язково потрібно взяти з собою, а від чого – відмовитися. І ось ми врешті-решт піднялися на вершину (а йшли приблизно п’ять годин у досить швидкому темпі). Дивлюся – а Михайло, той самий, який сварив нас за кожен зайвий грам речей, дістає із свого рюкзака кімнатні капці. Гарні такі, лише балабончиків і не вистачає! Я йому кажу: «А ви навіщо капці взяли?» А він мені відповідає: «Так це я з рюкзаком, на свою ж біду, в ваш гуртожиток зайшов перед від’їздом, хотів перевірити, чи всі готові. Ось і підсунули мені капці. Я їх на вершину вже приніс, що ж тепер, буду носити».

Ми тоді довго сміялися, а Михайло розповідав, що таке часто буває. Повертаєшся, каже, з походу, і вже вдома знаходиш у рюкзаку різні подаруночки: як не камінець, то шишок повно. «Я тепер перед виходом завжди рюкзак ще раз перевіряю і часто знаходжу там сюрпризи від добрих друзів-туристів».

– Я також із друзями якось вибралася в похід, вирішили підкорити Ай-Петрі, – розповідає Світлана. – На привалі біля підніжжя гори наш інструктор попередив: поки ще не пізно, нехай кожен викладе з рюкзака все зайве. Нас і вдома попереджали нічого зайвого не брати, хоча похід і був на два тижні.

Але ні в кого нічого зайвого не знайшлося, і ми вирушили до вершини. А десь на півдорозі зупинилися перепочити. Коли ж вирушили далі, то під деревом побачили термобігуді і пару гарненьких босоніжок. Інструктор довго допитувався, чиї то речі, але ніхто не зізнався. Ми тільки посміялися та записали це в наші похідні анекдоти.

Практичні поради

Дослідники встановили, що більшість комах приваблюють насичені кольори: чорний, синій і червоний. А світлі відтінки – навпаки – відштовхують. Але якщо ви не впевнені, що білосніжний костюм буде найкращим екіпіруванням для ночівель в наметах, можете зупинити свій вибір на кольорі хакі: у комах він викликає почуття деякої відрази. Користуючись засобом проти комах, враховуйте, що він має властивість розчиняти синтетичні матеріали – наприклад, район, динел і спандекс. Якщо ж ви забули взяти в похід репелент, спробуйте натертися шкіркою апельсина: запах цитрусових жахає летку капость, і комарі не будуть вам докучати. Також можна спробувати додавати в їжу більше часнику. Не думайте, це не якийсь там забобон, а цілком реальний факт: комарі дійсно бояться запаху, який проникає крізь пори організму після трапези з часником.

Один з найкращих способів захисту від комарів – це чистота. Комарі сильно реагують на піт та запах тіла. Якщо ви йдете в літній похід, де є можливість часто купатися та прати одяг, – робіть це регулярно.

Що стосується боротьби з кліщами, зверніть особливу увагу на манжети рукавів свого одягу. Вони повинні щільно облягати зап’ястя. Штани мають бути заправлені в черевики або шкарпетки, верхній одяг (куртка, светр чи футболка) – у штани. Краще вдягати світлий одяг – на ньому буде видно комах.

Окрім рюкзака, не буде зайвою маленька сумочка через плече для різних дрібних речей: компаса, ліхтарика, фотоапарата, карти. Усе це можна розкласти і по кишенях. Але зручніше діставати дрібні речі з сумочки, яка не промокає. Якщо рюкзак можна скинути, щоб урятувати життя, найнеобхідніші речі все одно залишаться з вами.

Найважливіша порада! Ваші близькі повинні знати, куди ви вирушаєте. Якщо у вас серйозна тривала поїздка чи похід, обов’язково проінформуйте місцевих рятувальників. Скажіть їм, коли ви вийдете на зв’язок і ваша мандрівка закінчиться. Сьогодні є спеціалізовані бази даних, де туристи реєструють свої походи і вказують детальну інформацію про маршрут. Не нехтуйте заходами безпеки – це знизить ризик та стане гарантією вдалої подорожі.

Ніна Ярошенко