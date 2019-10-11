Сан-Франциско — місто біля затоки

Якщо Ви просто турист або місцевий, неважливо — Золоті ворота Сан-Франциско вітають усіх.

Сан-Франциско є одним з найкрасивіших міст у Сполучених Штатах та перлиною Північної Каліфорнії, розташоване вздовж океану, з гострими пагорбами та відомим мостом “Золоті Ворота”. Місто насичене історією, великими кварталами, парками, пляжами, музеями та безліччю розважальних закладів. Деякі з найвідоміших визначних пам’яток розташовані неподалік від знаменитого мосту — історичний острів Алькатрас та пристань риболова.

Символ міста

Золоті Ворота — це каліфорнійська візитівка, що прикрашає затоку Сан-Франциско. Це найбільш сфотографоване місце в місті. Для перегляду мосту існує ряд ідеальних оглядових майданчиків. З боку Сан-Франциско — Ноб Хілл, область, відома своїми розкішними старими особняками, звідки розгортається чудовий вид на міст. На протилежному боці моста — в окрузі Марін, Національна зона відпочинку “Золоті ворота” — ще одне гарне місце для туриста. Крім того, якщо Ви плануєте здійснити екскурсію на Алькатрас, з човна й острова можна побачити незабутній краєвид.

Алькатрас

Історична і горезвісна в’язниця, розташована на острові Алькатрас в затоці Сан-Франциско, є однією з сумно відомих в’язниць в Америці. Вона працювала майже тридцять років, зачинившись у 1963 році і знову відкривши для себе туристичну визначну пам’ятку в 1973 році. Деякі з найвідоміших злочинців Америки були ув’язненими тут, у тому числі Аль Капоне і «Бердман».

Ви можете сісти на паром до острова й відправитися на екскурсію по території, слухаючи аудіозапис, який дозволяє зрозуміти життя в тюрмі, а не просто прослухати список історичних фактів. Оповідання навіть озвучено колишніми ув’язненими й охоронцями Алькатраса.

Рибальский причал

Одним з найпопулярніших туристичних районів Сан-Франциско є Рибальський причал. Якщо це Ваш перший візит у місто і у вас є тільки день або два, щоб побачити пам’ятки, Fisherman’s Wharf — це гарне місце для початку. Цей старий район, Маленька Італія в Сан-Франциско, є зоною, що відома своїми магазинами, ресторанами і красивою обстановою вздовж набережної. Це веселе місце для прогулянок і знайомства з містом. Звідси Ви також можете здійснити екскурсійний круїз захоплюючими видами міста або організувати рибальський чартер. Деякі з головних визначних пам’яток в цьому районі — музей воскових фігур мадам Тюссо і площа Гірарделлі. Відновлені кораблі 19-го і 20-го столітть виходять на набережну біля пірсу Гайд-стріт, який зараз є Морським національним історичним парком в Сан-Франциско. Пірс 39 — пристань, що пропонує безліч торгових та ресторанних варіантів для туристів, а також славиться безмежним краєвидом затоки. Поки Ви гулятимете, не впустіть можливість зробити фотографію морських левів, які мають звичку загоряти на буях біля доків.

Парк “Золоті ворота”

Парк Золоті Ворота, де розташовані сади та музеї — казковий зелений простір у самому серці Сан-Франциско, який вважається “легенями” міста. Перед початком розвитку в 1871 році це була територія засушливих дюн. Сьогодні у парку багато пішохідних, бігових і велосипедних доріжок, понад 5000 різних видів рослин і десятки різновидів дерев, кілька озер. Основні визначні пам’ятки долучають Молодіжний музей, Музей академії наук Каліфорнії, акваріум Штайнхарт, японський чайний сад та ботанічний сад Сан-Франциско. Золоті Ворота є одним з тих місць, які можуть так само легко зайняти пару годин, так і пару днів. Прокат велосипедів доступний, це хороший спосіб вивчити парк. Крім того, можна піти на екскурсію з місцевим керівництвом та потрапити до всіх пам’яток парку.

Пікнік на острові “Ангел”

За 25 хвилин плавання на поромі від пірсу 41 у Сан-Франциско, Парк Анхеля Айленд — чудовий варіант для відпочинку на природі. Найбільший острів у затоці Сан-Франциско, “Ангел” має вражаючий вид на навколишню бухту. Туристи насолоджуються пейзажами під час піших прогулянок або кататаються на велосипедах. Можна піднятися на вершину острова, гору Керолайн Лівермор, висота якої складає 788 футів, звідси краєвиди є неймовірно привабливими. На острові також є п’ять місць для пікніка, одинадцять місць для кемпінгу, кілька піщаних пляжів та кафе.

Сан-Франциско — особливе місто Америки, тут зібрані всі пам’ятки, місця для розваг та всесвітньовідомі компанії. Це місто, в якому ніколи сумувати, сюди хочеться повертатися знову й знову.

Максим Петренко