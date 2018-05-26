Санкт-Петербург: краще раз побачити

«Містом мрії» називають Санкт-Петербург усі, кому хоча б раз у житті довелося побувати в цьому гордому й величному місті. Тут мільйонери іноді катаються на метро, знаменитостей можна зустріти на вулиці, а о другій годині ночі люди в ресторанах їдять суп із фрикадельками. Люди ніколи нікуди не поспішають, а поети-початківці не соромляться читати свої вірші в літературних кафе. У цьому місті кожен зможе знайти справу до душі.

Петербург дуже привітний. Тут вам не тільки підкажуть дорогу, а ще й проведуть куди потрібно. Пітер для тих, хто шукає натхнення чи нудиться від буденщини. Історичний центр міста — найбільший у світі з будівлями XVIII століття. Прогулюючись ним, кожен знайде щось для себе.

Що подивитись?

Отже, ви в Петербурзі. Величезна кількість екскурсійних агентств відразу ж завалить вас пропозиціями. Обов’язково відвідайте Петергоф, Ермітаж та Ісаакіївський собор з його колонадою. Так, кліше і мейнстрим, але це візитівки, їх не можна оминути. А тепер поговорімо про самостійне дослідження міста.

Роззираючись по старовинним вуличкам міста, зверніть увагу на найбільш «викрадаємий» пам’ятник — «Чижик-пижик». Усім відомий знаменитий віршик «Чижик-пижик, де ти був?», Проте мало хто знає, що назва ця пішла від студентів Імператорського Училища правознавства, оскільки колір їхньої форми нагадував пір’я пташки чижика, і саме вони, переодягнувшись у цивільне, частенько пили горілку в трактирі на Фонтанці. Пам’ятник був встановлений в 1994 році і з того часу вкрадений сім разів. Одного разу «Чижика» знайшли навіть на скупці кольорових металів!

Щоб повністю зрозуміти дух і атмосферу міста, необхідно відвідати знамениті двори-колодязі, які ховаються за пишними й охайними фасадами будинків. Кажуть, замкнутий простір погано впливає на самопочуття людини, але жителі «північної столиці» навряд чи підтвердять цей факт. Отже, на 9-тій Радянській вулиці є незвичайний будинок під номером 10/12. Його цікавість у тому, що будинки 10 і 12 з’єднані між собою, а двір має дах, що був скляним. Квартири в будинках, хоч і знаходяться на одному майданчику, але відносяться до різних адрес. Потрапити у цей двір можна тільки через парадний вхід будинку №12. Ще один цікавий дворик називають Двором Духів, знаходиться він на Васильєвському острові, (4-та лінія, будинок №5). Обов’язково подивіться вгору, на малесенький шматочок неба, загадайте бажання — і воно обов’язково здійсниться.

Неможливо поїхати з міста, не поплававши тихим літнім вечором на одному з маленьких гостинних катерів каналом Грибоєдова. Канал має два десятки мостів, а будинки дивують своїми «жителями». У домі №61 жив Достоєвський, і Гоголь був практично його сусідом. Якщо згадати таких літературних героїв, як Раскольников або Софія Мармеладова, то відзначимо, що вони також проживали саме тут.

Увечері вас чекає одне з найбільш захопливих видовищ — розведення мостів. Варто запастися терпінням, теплими речами і чашкою кави, адже перший міст, Благовіщенський, розводиться о 1:25. На набережній ви побачите величезну кількість музикантів, художників, факірів та подейкуди п’яних матросів, які не вважають дурним купання у фонтанах.

Якщо ви цікавитеся сучасним мистецтвом, то обов’язково варто побувати на вулиці Пушкінській, 10 — тут знаходиться культурний центр, а у дворі розташована знаменита «Вулиця Джона Леннона». Історія центру сягає далекого 1989 року. У цьому, тоді ще занедбаному, будинку практично оселилися сучасні андеґраундні художники, музиканти, скульптори. Щасливі ті, хто потрапив на одне з місцевих свят. Назви їх говорять за себе, наприклад : «День шизиків» або «День подвійної фантазії».

Як щодо шопінгу?

Тепер вирушаймо за покупками. Магазин «Єлісеєвський» знаходиться на перетині Невського проспекту і вулиці Малої Садової. Він побудований в 1902-1903 роках для торгового співтовариства «Брати Єлісєєви». Будівля виконана у стилі раннього модерну, а фасад нагадує велику вітрину. Магазин переживав як хороші, так і погані часи, був закритий на реставрацію і знову відкрився для покупців тільки в 2012 році. Як і раніше, гастроном милує око безліччю делікатесів. Зайшовши, немов опиняєшся в чарівному місті, де пахне деревом, а в підвалах живуть домовики. З зовнішнього боку вітрини на нас дивляться добродушні лепрекони, що ніби кличуть у гості.

Далі знаменитий «Пасаж», відкритий у 1848 році. Це був перший магазин такого типу. Він має три поверхи і загальну наскрізну галерею, вважається не тільки безцінною пам’яткою архітектури, а ще й найбільш «модним» місцем Петербурга. «Будинок компанії Зінгер», відомий також під назвою «Будинок Книги» — ще один магазин, який обов’язково варто відвідати. Розташований він за адресою Невський проспект, 28. Це будинок у стилі модерн, що має шість поверхів і мансарду. Головною архітектурною «родзинкою» будівлі стала вежа зі скляним глобусом діаметром 2,8 метра. Вона додає величі, при цьому не загороджуючи інші, не менш значні будівлі. Таке архітектурне рішення відмінно вписується в концепцію заборони будівництва споруд, що перевищують 23,5 м. до карниза.

Зголодніли?

Трохи поговоримо про те, де можна перекусити. Північна столиця тішить величезною кількістю барів, кав’ярень і ресторанів на будь-який смак, хоча років із тридцять тому, за свідченнями місцевих жителів, із цим були серйозні проблеми.

Одне з популярних і вельми гідних закладів — кафе Zoom на вулиці Гороховій, 22. Незважаючи на те, що тут завжди людно, коли сідаєш за столик, розумієш, що місце дуже затишне. У Zoom простий дизайн, низькі стелі, величезна кількість старих книг і журналів, які можна брати з полиць і читати, на кожному столику стаканчик з кольоровими олівцями і прості білі паперові серветки. Тут обов’язково слід замовити чай. Він просто дивовижний, а принесуть вам його у залізних кухлях з минулого століття. Якщо ви чогось не доїли, офіціантка обов’язково запитає, чи сподобалося вам. Персонал кафе дуже привітний. Та в цього місця є одна маленька особливість: вам, швидше за все, доведеться… постояти в черзі за столиком. Ви ніколи не стояли у черзі в очікуванні столика? Не бійтеся! Чекати доводиться, в середньому, 15-20 хвилин, але воно того варте!

Наступне місце має довгу історію. Раніше, коли воно мало назву кондитерської «С. Вольфа і Т. Беранже», тут збиралися знамениті літератори. Бував навіть Олександр Сергійович Пушкін і, до речі, саме звідси він відправився на свою фатальну дуель, а Лермонтов у цих стінах вперше прочитав свій вірш «На смерть поета». Складно повірити, але цей заклад існує досі, тільки зараз має іншу назву — кафе «Літературне». Оформлене воно у салонному стилі: гравюри, важкі портьєри, а з вікон відкривається чудовий вид на Мойку. Потрапляючи сюди, відчуваєте атмосферу Пушкінського Петербурга. Це місце не стало всього лиш бутафорією чи музеєм минулих часів, тут і зараз вечорами збираються творчі люди, які читають свої вірші, і щовихідних грає жива музика. Ціни, звичайно, не можна назвати демократичними, але туристові варто хоча б раз туди зазирнути. До речі, страви, які тут пропонують, готуються за рецептами ХІХ століття.

Далі — місце для тих, хто любить солодощі і хоче недорого і смачно поснідати або перекусити. Знаходиться воно на Великій Конюшенній вулиці, 25, і називається просто — «Пишечна». Всередині панує дух радянського побуту: тут вам і сірий папір, і кава з чана, буфетниці і, звичайно, щербаті чашки на зелених столах. На перший погляд, усе дуже просто, але приємно. Сніданок на двох складається з кави з молоком і чудових пончиків. Після такого перекусу відчуваєш себе щасливою людиною!

Найбільший потік туристів однозначно в червні (через білі ночі), та експерти радять їхати у серпні. Особливості білих ночей ви все одно відчуєте, а людей буде втрічі менше. Селитися краще в готелях у центральній частині , бо туристи люблять погуляти вночі, а таксі доволі дороге. Якщо потрібен більш бюджетний варіант, то можна замовити автобусний тур із проживанням у тризірковому готелі недалеко від центру.

Олександра Бархатова