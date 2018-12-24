Секретний шопінг, або Що таке шоу-рум?

Кожна жінка намагається виділитися з натовпу своїм власним неповторним стилем і мріє мати у своєму арсеналі речі, яких не знайдеш у звичайних магазинах. Носити ексклюзивний одяг та аксесуари означає бути неповторною, привертати увагу і щоразу, дивлячись у дзеркало, бути задоволеною своїм відображенням. Тому жінки з усього світу, в гонитві за новинкою, проходять сотні магазинів для того, щоб знайти «свою» сукню.

Але особливо кмітливі панянки…

Відвідують шоу-руми. Напевно, багато хто з вас вперше чує це поняття. І не дивно, оскільки воно з’явилося зовсім нещодавно (саме у такому значенні, якому його зараз вживають). Цей модний неологізм прийшов до нас з англійського «show room» – «демонстраційна кімната» і раніше використовувався лише для означення «кімнати для показів» під час тижнів мод. Але сьогодні шоу-рум – це місце, де можна подивитися, доторкнутися, поміряти і головне – придбати!

Отже, шоу-рум – це демонстраційний зал, де представлені зразки з колекції одного або декількох брендів. У деяких шоу-румах можна тільки отримати інформацію про марку, в інших – зробити оптові закупівлі. Великі бренди зазвичай не продають товари в шоу-румі, а приймають замовлення на вироби з колекції майбутнього сезону. Деякі марки відкривають шоу-руми тільки в періоди модних показів. Також шоу-руми створюють дизайнери модного одягу.

На відміну від Західної Європи, де шоу-руми вже давно не є дивиною, Україна тільки починає впроваджувати у вітчизняну модну індустрію це нове поняття. Проте, в деяких містах, зокрема в Києві, наймоторніші fashion-гуру вже встигли відкрити власні «секретні магазини», які вони активно рекламують у соцмережах. Ті, хто цікавиться світом моди, напевно вже знає, де знаходяться ці «таємні місця», а хто не знає – достатньо ввести у пошуковій системі свого комп’ютеру два слова: «шоу-рум Київ». Серед сотень посилань ви знайдете адреси найближчих і зможете ознайомитися з асортиментом он-лайн.

Шоу-рум = магазин одягу?

Дехто і досі не може відрізнити шоу-рум від звичайного магазину одягу. Чи є ці поняття синонімами? Фактично, так. Але «шоу-рум» звучить якось по-таємничому, більш витончено і модно, ніж «магазин одягу», правда ж?

Шоу-руми поділяються на декілька типів, тому спробуємо у цьому розібратися детальніше.

Перший тип: цілком таємно

Деякі шоу-руми зберегли своє таємне значення. Про них дізнатися можна лише від впливових знайомих і потрапити лише за записом. Правда, для «своїх» (тобто дизайнерів, зірок, редакторів журналів) власники шоу-румів два рази на рік влаштовують розпродажі колекцій за дуже вигідними цінами. Байєр (оптовий покупець) може все помацати і замовити товар за фабричними цінами, без націнки.

Зазвичай, у таких місцях речі представлені у єдиному екземплярі і цінова політика шоу-румів розрахована далеко не на середню мінімальну зарплатню. Але ж за ексклюзив треба платити!

Вагомим плюсом більшості українських шоу-румів є те, шо в асортименті представлені лише витвори українських дизайнерів, що добре впливає на вітчизняну економіку. Окрім цього, на сьогоднішній день, українські мотиви у одязі стали неабияк популярними, що добре підбадьорює патріотичний дух.

Другий тип: розрекламовані магазини

Другий клас шоу-румів – це маленькі магазинчики, розрекламовані сарафанним радіо. Вони працюють кожен день без попереднього запису, але не зазивають до себе перехожих гучними вивісками. У багатьох молодих українських дизайнерів, які беруть участь у Тижнях моди, є свої шоу-руми в центрі Києва. Дуже часто українські дизайнери і модельєри об’єднуються і продають під одним дахом кілька брендів.

Цей тип є найпопулярнішим в Україні і на сьогоднішній день такі шоу-руми мають непоганий прибуток.

Третій тип: покупки на дому

І нарешті, третій варіант шоу-руму – квартирний. Найчастіше в цих квартирах продається не одна конкретна марка, а все підряд. Власниця привозить речі, скажімо, з Італії та продає по майже італійським цінами. Такі шоу-руми зазвичай ніде не рекламуються, тому що створені нелегально. І потрапити туди можна, тільки знаючи мобільний телефон власника.

Загалом, якщо ви вже хоч раз відвідали будь-який шоу-рум із зазначених типів, ви напевно знаєте, як все ж таки вони відрізняються від звичайних брендових магазинів. Якщо жінка купує речі у шоу-румах, вона відразу відчуває себе частиною якогось таємного клубу, що неабияк відображається на любові до себе та забезпечує заздрість найближчих подруг. Найприємніше, коли ти знаєш, що більше ні у кого подібної сукні немає, а якщо ще й «поміж іншим» підкреслити, що це річ українського дизайнера – увага оточуючих вам забезпечена.

Найкращі українські шоу-руми

Litkovskaya

Шоу-рум знаходиться у старій будівлі трамвайного депо з кабіною трамвая на фасаді будинку. Просто на вулиці перед входом стоять трамвайні сидіння. Поруч з ними – інсталяція, що складається зі срібного манекена, картини якогось палацу і ще чогось. Тож, власне, ще до входу налаштовуєшся на особливий настрій. Не будівля, а музей. Тут все залишили як є: облуплені стіни, стара цегла. Старовинну проводку пустили по колу в два ряди, так, щоб вона була схожа на трамвайні дроти. Раритетні радянські ліхтарі разом із сосновими грубими полицями для одягу підвішені на ланцюгах до стелі, дерев’яна підлога скрипить під ногами.

Atelier 1

Це єдине місце для багатьох наших дизайнерів, де представлені їхні колекції. Разом з тим, це унікальний простір, куди можна приходити просто на екскурсію. Магазин знаходиться у приміщенні колишнього бомбосховища. Весь рідний «дизайн» залишився не зворушеним. Залізні бронедвері, стародавні вентиляційні труби і цегляні стіни збережені у первозданному стані і доповнені різними елементами, де кожен гачок для вішалки – експонат. В одному залі, наприклад, кронштейном служить підвішена лава. Особливо вишукані тут сходи в підземелля з чорно-білими фотографіями на всю стіну.

Karavay

Основне слово – еклектика. Тут і модерн, і гламур, і всього потроху. Кришталева люстра спокійно поєднується з цегляною стіною. Все в стилі «Karavay», де кожна нова колекція абсолютно відрізняється від попередньої. Ще, це найзатишніший київський шоу-рум. Якась особлива заспокійлива атмосфера. Великий диван і крісло, які, чомусь, виявилися тільки в цьому шоу-румі, затягують своєю м’якістю. Щільні штори відгороджують від реальності, а величезне дзеркало в арці створює двоїсте сприйняття. Проте одночасно все легке і світле.

Poustovit

Найпатріотичніший шоу-рум виявився у Poustovit. Точніше, він єдиний, в якому простежуються відгомони української народної культури. Веселі різнокольорові крайки, самоткані карпатські килими, старовинна гасова лампа, стара бабусина скриня в кутку небаченої краси. Все це знаходиться в еклектиці з сучасною майже офісною обстановкою.

Модна індустрія живе за своїми законами і правилами. Її товар – тонкий і вишуканий – повинен продаватися такими ж красивими засобами, які задіють не тільки бажання клієнта знайти оптимальне поєднання ціни та якості, але і його естетичне чуття і безпомилковий смак. І тому для більшості гравців світової fashion-індустрії обличчям бренду і є шоу-рум.

Перспективи розвитку

Класичний (західний) шлях розвитку шоу-руму починається з відкриття 2-3 магазинів, в які приводять клієнтів, щоб наочно продемонструвати, як це виглядає і працює в дійсності. У нас схема розвитку часто працює навпаки: спочатку відкривається шоу-рум, а потім вже магазин. Тобто власники шоу-румів розраховують на покупців, у яких вже є магазини, і вони знають, як працювати з брендами і колекціями. Але, незважаючи на те, що такий шлях менш витратний з точки зору початкових інвестицій, відкриття власних, «пілотних» магазинів – набагато ефективніший засіб залучення регіональних клієнтів.

Що стосується такої функції шоу-руму, як робота з брендом, то, на думку гравців fashion-бізнесу, український ринок ще не готовий до такої практики, і право на існування мають лише успішні, відомі або потенційно перспективні на Заході бренди. Їх явними перевагами є стабільні джерела фінансування і розроблені стратегії розвитку.

Але в цілому, перспективи розвитку шоу-румів на українському модному ринку є досить райдужними. Модна індустрія не стоїть на місці, з’являється безліч вітчизняних марок, яким дуже зручно працювати саме через шоу-руми, а завдяки цьому все більше пожвавлюються регіони. Розвиток, безсумнівно, буде, відкритим залишається інше питання: чи будуть українські шоу-руми схожі на своїх старших братів у Мілані та Парижі?

Думка експерта

Олена Луговська, власниця новоствореного київського шоу-руму: «На мою думку, українська фешн-індустрія вже досягла того рівня, коли час переходити від штампованих тисячними партіями речей закордонних брендів до створення власного, українського модного простору. Шоу-руми – чуда можливість для дизайнерів продемонструвати свій талант та поширити свій продукт на українську аудиторію».

Катерина Страшко