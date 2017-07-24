Секрети професії телеведучого

Робота на телебаченні здається цікавою, творчою. Багато людей, обираючи свою майбутню професію, цікавляться запитанням «Як стати телеведучим?» , «Що для цього необхідно?». Проте ця робота не така проста, як здається на перший погляд. Для цього, звичайно окрім обов’язкової освіти, докладається чимало зусиль, практики, витримки. Але все-таки, які ж головні секрети успішної кар’єри телеведучого?

Будьте освіченими

Освіта – це найголовніше у будь-якій професії. Більшість вважає, що на телебаченні можуть працювати люди і без неї. Але це далеко не так. Звичайно, ідеальний варіант – фахова освіта. Вона розкриває усі особливості, проблеми роботи на телебаченні, надає можливість розвивати навики, які необхідні саме для цієї професії. Але фахової освіти замало. Телеведучий повинен бути інформативним та начитаним. Ця професія не дозволяє зупинятися на досягнутих знаннях, потрібно постійно володіти інформацією, розуміти, що саме ти розповідаєш аудиторії. ( фото № 4)

Але відсутність фахової освіти телеведучого не говорить про те, що ця професія тепер за сімома замками. Можливо ви фахівець у іншій галузі, наприклад юриспруденція. Ви сміливо можете створювати програми юридичного характеру, де розумієтесь на деталях, а також зможете надати експертну оцінку з будь-якого приводу.

Ніколи не потрібно зупинятись на досягнутому. Відвідуйте курси, отримуйте інші освіти, розвивайтесь щоденно. Адже світ змінюється щодня. І те, що вчора ще було актуально, сьогодні може бути вже недостатнім.

Будьте привабливими

Привабливість залежить не лише від вроди, яку подарувала природа. Чи довго ми будемо дивитись на людину, у якої величезні синьці під очима, вона стомлена, виснажена та хаотично розмахує руками? Напевно, ні. Звичайно, гармонійність рис обличчя відіграє далеко не останню роль, проте образ телеведучого повинен бути здоровим. Такий образ завжди надає впевненості у працездатності, творчості особистості, а також наявності гарного почуття гумору.

Саме жести найбільше привертають увагу до сказаного.

Будь-який жест – це інформація, яку ви несете у світ. Вони розкривають внутрішній стан людини, її переживання, значимість і правдивість інформації, яку розповідає. Тому, залежно від тематики телепередач, необхідно слідкувати за правильністю жестів, або ж намагатись їх зовсім уникати.

Багато залежить від голосу та дикції. Набути навиків ораторського мистецтва можливо завдяки виконанню певних вправ. Вони допомагають зробити голос таким, який буде заохочувати аудиторію слухати ведучого. Це досить важливо – слухати і не дратуватися голосу. Всі хочуть чути голос не надто високий і не низький, не писклявий і не грубий. Виправити голос дещо важко, проте можливо. Існує достатня кількість тренінгів, вправ, і навіть курсів, які займаються безпосередньо цим питанням.

Напевно одним із ключових секретів є дикція. Вона потребує постійного тренування. Як і для гарного голосу, існує багато вправ для покращення дикції. Такі вправи позбавляють від гугнявості, шепелявості, заїкання.

Будьте комунікабельними

Одним із елементів успішної кар’єри телеведучого є здатність спілкуватися. Проте у цьому випадку особливістю є те, що потрібно любити спілкування із аудиторією. Відкритість і щирість приваблюють публіку, заохочують до слухання. Щоб тебе полюбила аудиторія, необхідно полюбити її. Завжди будьте впевненими у собі та в тому, що ви говорите. Роль міцного характеру не остання у цій справі. Потрібно вміти впевнено відстоювати свою думку, інколи вступати в суперечки, а іноді – поступатися. Варто навчитися керувати своїми емоціями і розуміти, коли вони необхідні, а коли ні.

Також необхідно бути винахідливим, вміти вести діалог. Надзвичайною рисою є гарна реакція. Погодьтесь, не всі вміють влучно відповісти на несподівані запитання, різко змінювати тему розмов.

Цінується і гарне почуття гумору. Глядачам приємніше дивитися на телеведучого, який усміхається та жартує.

Наполегливість і терпіння

Наполегливість – гарна риса людини. Вона допомагає ніколи не здаватись, досягати бажаного. Телеведучі не є виключенням. Це стосується випадків, коли вони мають змогу спілкуватись із гостями, аудиторією.

У телевізійній студії безліч людей робить найрізноманітнішу роботу. Кожен вважає, що його робота важлива, і, звичайно, він правий. Однак телеведучому-початківцю може здатися, що важко запам’ятати текст, коли одні входять в студію, голосно тупаючи, і починають встановлювати світло, а інші товчуться поруч, займаючись своїми справами. Щоб привчити себе до такої обстановки, важливу роль відіграє терпіння.

Практикуйте

Практика це найголовніший секрет у будь-якій кар’єрі. Однієї лише теорії не достатньо. Необхідно знати що, коли і де застосовувати. Для цього рекомендують їздити на зйомку сюжетів разом із кореспондентами, дивитись, як вони працюють, як ставлять запитання, як спілкуються. У такий спосіб ви можете спробувати свої вміння, подумати, які б запитання ви би поставили, як відповіли. Так само спробувати в студії : слідкувати за процесом, за роботою ведучого, за поведінкою, жестами.

Загалом, якщо такої можливості немає, практикуватись можна всюди. Записуйте інформацію про цікаві речі, які відбуваються навколо вас, розповідайте про них, слідкуйте за своїми жестами, записуйте себе на відео.

«В цій професії головне не робити нічого механічно! Добре розуміти, що ти говориш, і яка мета того, що ти хочеш донести людям. Глядачі дуже добре відчувають нещирість і награність. Тому потрібно бути “живим” у кадрі, намагатись якомога природніше говорити, навіть якщо жахливо хвилюєшся.

Звичайно, телеведучий повинен бути обізнаним, осівченим і постійно займатись самоосвітою і самовдосконаленням. Людина, яка розвивається, завжди буде цікавою для інших. І, звісно, ведучий повинен бути впевненим в собі. Аудиторія не сприймає невпевнених в своїх силах людей, адже зникає довіра. Неможливо донести думку, новину, коли ти сам сумніваєшся в цьому і в своїх правоті», – радить телеведуча новин на телеканалі «Інтер» Тетяна Будь.

Тому не бійтеся йти до своєї цілі, обирайте професію вашої мрії. І варто завжди пам’ятати про те, що бажання і мета долають всі перешкоди.

Анастасія Сербіна