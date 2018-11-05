Сервіси оренди помешкання в подорожах

Якщо Ви плануєте поїздку за кордон, то неодмінно зіткнетеся з проблемою пошуку жила. Особливо це стосується тих, хто вирушає в мандрівку не за путівкою. Насправді, це не так важко, як здається на перший погляд.

Airbnb

За допомогою цього популярного сервісу можна знімати квартири й кімнати в 190 країнах світу, звертаючись безпосередньо до господарів. Концепція «ласкаво просимо додому», коли Ви отримуєте не тільки дах над головою, а й відчуття дому, що до душі багатьом. В минулому році на Airbnb квартир було в півтора рази більше, ніж номерів в мережі Hilton.

Щоб зняти жадану кімнату на Манхеттені за $ 50 або млин в Лісабоні за $ 68, спершу потрібно відправити запит господареві, отримати підтвердження й оплатити (за принципом «оплата вперед», плюс відсоток самому сервісу). Хочете прискорити процес – шукайте квартири з відміткою «моментальне бронювання». Якщо господар недовірливий, то на картці може ще й блокуватися завдаток – до дати виселення.

Зазвичай знімати квартиру виходить вигідніше, якщо їде мінімум троє. Мандрівна парочка може зняти одномісну кімнату, а потім додати туди ще одного гостя – зазвичай виходить дешевше. Радимо не боятись і завжди торгуватися з господарями. Часто при бронюванні «з сьогодні на завтра» господареві простіше поступитися дешевше, ніж залишити квартиру порожньою.

9 flats

Менш розкручений аналог Airbnb, з яким Ви станете щасливим винаймачем квартири, кімнати або куточку в будь-якій точці світу (нехай навіть і на час відпустки). Механіка аналогічна: знаходите Апарт, пишете господареві, отримуєте відповідь – і вуаля.

З 9 flats теж не можна розслаблятися: частенько за дешеву квартиру будуть окремо нараховувати щоденну оплату за прибирання. До того ж до ціни, зазначеної на головній сторінці, зазвичай додається 11% комісії сервісу.

Homeexchange

Для адептів вільного обміну ідеально підійде такий варіант: знайти людину, яка хоче приїхати до Вашого міста, запустити його в свою квартиру, а самому поїхати жити до нього. Такі збіги знаходить сервіс Homeexchange. Додайте квартиру до бази, вкажіть дати майбутньої поїздки й місто мрії – і чекайте бажаючих поїхати у «відпустку за обміном».

Послуги Homeexchange платні (€ 65 на рік, якщо в перший рік Ви не знайшли обмін, то за наступний платити не потрібно). Творці сервісу впевнені, що зазвичай на пошук одного ідеального обміну йде 3-4 місяці, а якщо Ви живете в центрі туристичного міста – можна впоратися за місяць.

Agoda

Великий і зручний сервіс з готелями, який особливо хороший для поїздок в Азію. Хостели та недорогі хатки тут теж є, але в основному готелі. Традиційний фільтр допомагає знайти найкраще місце, ціну, визначитися зі зручностями в номері та харчуванням. Зареєстрованим користувачам обіцяють особливі знижки (зазвичай максимум 10%, але все одно приємно).

Найвідданіші користувачі можуть заробляти бонусні бали, які йдуть в рахунок оплати наступних бронювань. Зручно керувати замовленням можна за допомогою додатків – творців хочеться розцілувати, особливо коли в аеропорту телефон ловить Wi-Fi, а Agoda вже показує інтерактивну карту і будує маршрут проїзду до готелю.

Booking.com

Знайти будь-який вид житла – від ліжка в 20-місному будинку до президентського люкса з трьома ванними – можна за допомогою зручного сервісу Booking.com. Використовуйте розумний фільтр, щоб вибирати місто, район і зручності (наприклад, безкоштовну парковку або балкон).

Більшість замовлень можна скасувати безкоштовно, якщо робити це за 2-3 дні до дати заїзду. Якщо знайшли кращий варіант напередодні – теж не страшно: ніхто з Вашої картки нічого не спише, якщо при бронюванні Ви не вводили дані СVV (тризначний номер на звороті картки). Рішучим мандрівникам підійдуть варіанти з оплатою при оформленні – можна відразу заощадити 20-40%.

Booking.com може бути трохи нав’язливим: як тільки він роздобуде Ваш e-mail, чекайте по два листи на день з «супервигідними» пропозиціями. Приємний бонус від букінгу – якщо Ви робите більше 10 замовлень, можна перейти в статус Genius – з більш серйозними знижками і чек-аутом на годину пізніше.

Hotelsclub

Ще один сервіс для пошуку хостелів, який пропонує великий вибір дешевих місць, а також кращі варіанти для бронювання в останній момент. Хостели можна порівнювати за розташуванням, цінами, рейтингами й зручностями. За свої послуги сайт бере від € 2. За кожне замовлення потрібно залишати депозит – 10% від вартості. Це відмінний варіант, якщо Ви подаєтеся на візу, показати, що житло у Вас вже оплачене (нехай навіть і частково).

Важлива родзинка сервісу – членська картка (€ 10). Вона звільняє від сплати сервісного збору і дає до 30% знижок на номери.

Couchsurfing

Зареєструйтеся на Couchsurfing, щоб знаходити найкращі безкоштовні виписки по всьому світу. Користуйтеся фільтрами, щоб вибрати господаря, з яким буде найприємніше – сортувати можна за досвідом в Couchsurfing, мовою, віком і навіть рейтингом. Щоб підвищити ймовірність успіху, не лінуйтеся докладно заповнити свій профіль і написати майбутньому хосту проникливий лист. Оплати ніякої не потрібно, достатньо домовитися. А ось в східних країнах будьте уважні – за милими хостами зазвичай ховаються менеджери гестхаусів, які захочуть взяти з Вас гроші.

Господар завжди вказує, скільки людей може прийняти, а тому не забудьте перевірити цей момент заздалегідь. Якщо є можливість – захопіть ковдру й рушник. Є можливість випитати у господаря секретні місця – приготуйте йому якийсь презент. І обов’язково залишіть хороший відгук, якщо все сподобалося.

Вікторія Баркова