Shellac: гарні нігті, та чи надовго?

Останнім часом Shellac здобув велику популярність через свою стійкість та зручність. Про плюси та мінуси, що ховаються під покриттям такого лаку.

Одна з вічних жіночих проблем – це якісний манікюр, який в змозі протриматись хоча б тиждень. Дивлячись на нігті дівчини, в давнину визначали, чи чистоплотна вона. Гарні, акуратні руки завжди грають на вашу користь, чого не скажеш про обгризені нігті чи пооббиваний лак. Як показує практика, манікюр, створений в домашніх умовах, приречений на коротке, нехай навіть і яскраве, життя. Постійний контакт з водою, приготування страв на кухні, заняття спортом – випробування не з легких. А популярна процедура нарощування, на жаль, шкодить нашим нігтям.

Виробники запропонували новий винахід – Shellac. По суті, це гель і лак в одному флаконі. Під час процедури вам не нарощують нігті, а лише надають кольорове покриття, яке не тільки тримається довгий час, а й зміцнює ваші нігті. Вже кілька років Shellac знаходиться в топі найпопулярніших нейл-процедур. На полиці магазинів продукт надходить у звичних по виду флакончиках. Можна вибрати як світлі перламутрові, так і насичені тони. Shellac складається з суміші лаку і гелю без запаху і шкідливих речовин. Наприклад, формальдегіду і толуолу.

Переваги Shellac

Крім цього манікюр з покриттям Shellac обирають тому, що засіб поєднує в собі кращі якості професійних лаків:

• не вимагає попередньої підготовки – спилювання, що виключає травмування нігтьових пластин;

• наноситься легко за допомогою пензлика, а висихає протягом декількох хвилин (для полімеризації використовується УФ-лампа). Оскільки лак твердне тільки під впливом лампи, у майстра манікюру є можливість скоригувати поверхню;

• зовні виглядає як звичайне лакове покриття – яскраво і блискуче;

• зберігає свій початковий вигляд протягом двох тижнів (може більше чи менше в залежності від швидкості росту нігтів);

• легко знімається. Можна використовувати як спеціальний засіб для зняття Shellac, так і звичайний засіб для стирання лаку.

Ось що каже про цю процедуру Марина Махорова, лікарь-дерматолог, косметолог, подолог:

«Плюсом є й те, що гель Shellac не викликає алергії і не пошкоджує натуральних нігтьових пластин, а, навпаки, зміцнює їх. При цьому його можна використовувати постійно. Покриття можна використовувати як для розпису на нігтях, так і для улюбленого багатьма французького манікюру».

Манікюр Shellac: алгоритм нанесення

Для проведення повної процедури необхідні три компоненти: основа (або база), Shellac і закріплювач. Бажано, щоб всі використовувані складові належали до однієї системи – Shellac cnd. Застосування компонентів інших марок може не дати бажаного результату.

• нігтям за допомогою пилочки надають необхідну форму і довжину (спилювання нігтьової пластини не потрібно). Процедура підходить для будь-якої довжини нігтів;

• для очищення поверхні ніготь обробляють антибактеріальним препаратом;

• тонким шаром наносять базовий шеллак для нігтів і підсушують за допомогою антибактеріальної лампи (достатньо 10 секунд);

• потім наносять основний колір і полімеризують протягом двох хвилин (оптимальний результат дає покриття в два шари);

• за допомогою ватного диска, обробленого Cool Blue, знімають липкий шар.

Нігтьову пластину можна додатково обробити спеціальними маслами. Процедура нанесення лаку займає близько 40 хвилин.

Зняття лаку – це проста і короткочасна процедура. На ніготь наносять Product Remover (спеціальна рідина для зняття штучних нігтів), обертають навколо пальця ватний диск і залишають на 10 хвилин. Під дією рідини гель-лак розпадається і легко знімається з допомогою палички.

Недоліки Shellac

Незважаючи на перераховані переваги, покриття має і недоліки. Мінусом є те, що наносять засіб тільки в салонах краси. І це зовсім не дешеве задоволення. Важливо, що оскільки в салонах працюють кваліфіковані фахівці, то вони виконають процедуру правильно. Дотримання технології дозволить гелю триматися максимально довго, не втрачаючи якості і яскравості кольору. Порушення процесу нанесення може призвести до того, що нігті стануть липкими або швидко почнуть розтріскуватися.

Крім цього, виявляється, що дану процедуру не можна постійно повторювати більше двох-трьох разів. Адже потрібно дати нігтям відпочити, тому що ви побачите різку зміну в якості нігтів. Вони ламкі, шаруються. Стан трохи краще, ніж після нарощування, але тим не менш, неприємно, що така простацька процедура доставляє такі незручності.

На око покриття здається стійким, що нам і обіцяє виробник. Однак шеллак чутливий до перепадів температури. Наприклад, коли ми прибираємо в гумових рукавичках, приймаємо ванну або миємо посуд, наш ніготь під впливом тепла і вологи розширюється, потім знову звужується, приймаючи природну форму.

Така деформація нігтьової пластини може викликати непомітні оку мікротріщини у покритті. Через тріщини під шар лаку можуть потрапити бруд, вода, а це прекрасні умови для розмноження бактерій. А оскільки гель-лак – покриття довготривале, бактеріям вистачить часу, щоб відсвяткувати новосілля і почати свою підривну діяльність з винищування здоров’я нігтів. Найгірше, що ви можете у результаті отримати – це грибок.

Якщо ви запитаєте у свого майстра, чому нігті слабкі, то в більшості випадків вам не скажуть, що це через гель-лак. Зрозуміло, що нікому не хочеться втрачати клієнтів на цю процедуру – гарний прибуток і мінімальні витрати. Це не означає, що якщо ви регулярно робите цю процедуру, то потрібно відмовитись. Зовсім ні. Намагайтеся давати своїм нігтям час від часу відпочити. Також багато залежить від стану ваших нігтів до процедури.

Ціна краси

За процедуру в салоні вам потрібно викласти в середньому 200-250 гривень. Корекція коштує стільки ж, як і покриття. За зняття манікюру також прийдеться заплатити як мінімум 50 гривень. Якщо ж ви не уявляєте свої нігті без гель-лаку, то вам вигідніше купити домашній набір з лампою. Лампа коштує 384 гривні, а за баночку гель-лаку прийдеться заплатити 235 гривень.

Незважаючи на високі ціни, гель-лак з кожним днем завойовує все більше жіночих сердець. А краса, вона ж безцінна, адже жіночі руки – це символ ніжності та турботи.

Карина Юрченко