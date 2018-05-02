Що таке безсоння і як з ним боротися

Сон допомагає організовувати думки і відновлювати витрачені сили, це один з найважливіших факторів, що впливають на здоров’я нашого організму. Проте за статистикою, кожна п’ята людина страждає безсонням. Давайте розбиратися — чому виникають проблеми зі сном і чим вони загрожують.

Що таке безсоння

Безсоння або інсомнія — це порушення структури або тривалості сну, і як наслідок — зниження його ефект ивності. Виділяють три групи безсоння: труднощі під час засинання; короткий — переривчастий сон із частими пробудженнями — та відсутність відчуття бадьорості та відпочинку після нічного сну.

Невролог та психотерапевт Дмитро Винников зазначає такі симптоми безсоння: почервоніння білків очей, набряки під очима, не природно блідий колір шкіри, сухі губи, пригніченість, млявість у поведінці, низький рівень енергії, дратівливість та неуважність. «Людині, яка страждає на безсоння, перш за все, важко заснути — вона не може знайти собі місця, перевертається з боку на бік, намагаючись якомога зручніше вмоститися. Сам процес засинання триває зазвичай більше сорока хвилин, а сон може перериватися протягом ночі по чотири, навіть шість разів. Загальна тривалість сну при цьому захворюванні майже ніколи не перевищує п’яти годин» — розповідає лікар.

Причини безсоння

Часто стають причиною безсоння хвороби, що супроводжуються розладом нервової системи, кровообігу, задишкою або кашлем. Нерідко безсонням страждають люди, що займаються розумовою працею, яка призводить до перенапруження.

Депресія, стреси і тривоги

Наші емоції і почуття по-різному впливають на організм. Буває, коли людина нервує, все одно має повноцінний сон, а як тільки проблеми залишилися позаду, раптом з’являється безсоння. Це запізніла реакція організму — під час труднощів організм мобілізується, а після – розслабляється і дає волю своїм почуттям. Також безсоння може наступити і після приємних переживань, тому що для організму це теж своєрідний стрес і хвилювання.

Трапляється, що наша підсвідомість фіксує майбутні проблеми або знайоме усім жінкам відчуття, ніби щось не так, і не дає організму спокійно відпочивати.

Куріння, кава та зловжива ння алкоголем

Це стимулятори нервової системи, що не дозволяють їй налаштуватися на режим сну. Випита пізно ввечері (а для деяких людей і після обіду) чашка кави не дає людині заснути. Алкоголь нерідко діє навпаки – гасить активність, і спочатку людина легко засинає, а потім, серед ночі, є велика імовірність прокинутися і вже до ранку розглядати стелю.

Відсутність умов для повноцінного сну

Найчастіше безсоння виникає, коли спати просто незручно. Найбільш дискомфортні фактори: духота в кімнаті, світло, що б’є в очі, шум за вікном чи вдома або ж просто незручне ліжко. А також найважливіше порушення гігієни сну — перегляд телевізора або робота за ноутбуком у ліжку. І те, й інше призводить до нервового збудження.

У всіх інших випадках, а саме: мігрень, різні неврологічні захворювання, проблеми з ендокринною системою, захворювання внутрішніх органів, застосування ліків у великій кількості — потрібно негайно звертатися до лікаря .

Як боротися з безсонням

Найкращий спосіб — налагодити здоровий режим сну, тобто взяти за звичку спати вночі, а також прокидатися і лягати в один і той самий час. Звісно, це важка робота, проте згодом організм подякує вам, тож наберіться терпіння.

За словами психотерапевта Дмитра Винникова, існує ряд нескладних правил, які допоможуть істотно пі двищити якість сну:

Прогулянка перед сном допомагає організму налаштуватись на відпочинок За годину до сну не варто займатися важкою фізичною працею або напруженою розумовою роботою Створіть для спокійного сну сприятливі умови. Перед тим, як лягти спати, провітріть кімнату, а ще краще — відкрийте кватирку на всю ніч. Постіль повинна бути чистою, ковдра — легкою, але теплою, а ліжко — зручне. Головне правило здорового сну — тиша, ізолюйте себе від навколишнього шуму. Вечеря повинна бути легкою. Утримуйтесь від продуктів, що викликають збудження нервової системи: кава, чай, алкоголь. Випийте склянку теплого молока або води з медом.

Здоровий сон — важлива частина нашого життя. Не варто ігнорувати безсоння, тривала інсомнія досить часто призводить до загального ослаблення організму, зниження його захисних функцій і виникнення інших, більш серйозних захворювань. Тож якщо ви не зможете подобати безсоння самостійно, варто звернутись до лікаря.

Ірина Лавріненко

