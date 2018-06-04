Шкіра vs. сонячне випромінювання

Останнім часом виникає все більше протилежних думок щодо впливу ультрафіолетового випромінювання на організм людини. Отже, постає запитання: чи потрібно від цього захищатися?

Види сонячного випромінювання

Може здатися, що сонячне випромінювання стале та впливає на шкіру людини однаково. Це хибна думка. Існує три види УФ-променів, а їхні характеристики значно різняться.

UVC — це випромінювання з найкоротшою хвилею. Проте озоновий шар Землі практично повністю його поглинає, тому за звичайних умов воно не досягає поверхні планети. Відтак, попри всю небезпеку, воно жодним чином не впливає на людей.

UVB-хвилі є довшими та мають дещо більшу енергію. Вони вже досягають поверхні Землі, тому за умови потрапляння на шкіру значно підсилюють синтез пігменту шкіру. Відповідно, це призводить до опіку.

Випромінювання з найдовшими хвилями — це UVA. Воно ще активніше за UVB впливає на шкіру та сприяє виробленню пігменту. Навіть більше, ці два види променів, взаємодіючи, лише підсилюють несприятливі біологічні процеси, наприклад, призводять до появи зморшок.

Захист від ультрафіолетового випромінювання

Звичайно ж, основний захист полягає в обмеженні контакту сонячного проміння зі шкірою. Рекомендується проводити якомога менше часу на сонці, особливо в обідню пору. Тим більше, якщо шкіра чутлива або дуже світла. Період вагітності — це додаткове протипоказання для засмаги, адже в цей час шкіра стає ще більш вразливою.

Влітку найперший захист від сонця — це одяг, виготовлений із натуральних матеріалів, такого фасону, щоб закривав значну частину тіла. Як правило, на ярлику вказують коефіцієнт захисту від ультрафіолету. Пам’ятайте, що одяг, пошитий зі світлої тонкої матерії, від UVA-променів не захищає.

Особливу увагу в контексті захисту шкіри під часи спеки потрібно приділити обличчю. Обов’язково треба носити капелюх, бажано із широкими крисами. Це буде не лише елегантний аксесуар, окрім того, він захистить від появи ластовиння, пігментних плям та опіку шкіри. Найбільш чутлива зона на обличчі — це шкіра навколо очей. Окуляри з УФ-фільтром допоможуть убезпечити її.

Однак, звісно ж, улітку неможливо весь час перебувати в тіні або ходити в закритому одязі. Якщо сонячних променів ніяк не уникнути, у пригоді стануть спеціальні косметичні засоби, які містять уже знайомі нам УФ-фільтри. Вже давно вчені дослідили, що певні речовини здатні мінімізувати негативний вплив сонця на шкіру. Найпоширеніші з них — це двооксид титану та оксид цинку. Фізичні, тобто мінеральні, фільтри мають здатність розсіювати сонячні промені. Хімічні ж препарати, у свою чергу, поглинають випромінювання та трансформують його в теплову енергію. На сучасному етапі розвитку фармакології вчені навчилися поєднувати властивості обох в одному засобі. Відтак за допомогою комбінацій фізичних і хімічних фільтрів один такий засіб здатен відбивати, поглинати та розсіювати УФ-промені, а отже, забезпечувати всебічний захист шкіри.

Яна Вербицька