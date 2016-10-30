Шоколадоманія. Шкода чи користь?

Не секрет, що саме жіночу половину людства вважають ласунками та затятими шоколадоманками. Звичайно, це лише один з недоведених міфів, адже й чоловіки не проти, хоч інколи, з’їсти чогось солоденького. Саме шоколад належить до найпопулярніших продуктів у всьому світі й очолює рейтинги солодощів. Людство з’їдає близько 600 тисяч тонн шоколаду на рік. Про ці солодощі ми, напевно, точно знаємо лише одне —шоколад дуже смачний, проте інші його характеристики досить суперечливі.

Цікавим та важливим буде ще раз обговорити та зважити всі «за» і «проти», щоб остаточно вирішити, чи корисний цей продукт для організму людини. Хтось приписує шоколаду омолоджуючі властивості, а хтось лякає ласунів нашестям карієсу й зайвими кілограми. Факти та міфи про шоколад існували постійно, тому інколи розібратися в них непросто. Та в пошуках істини ми розглянемо усі найбільш цікаві аспекти, що стосуються цього солодкого продукту.

Історія шоколаду

Першими, хто спробував плоди незвичайного какао-дерева, були представники стародавньої цивілізації ольмеків, що жили в низинах на узбережжі Мексиканської затоки в Америці. Саме вони й назвали рослину смішним для нас зараз словом «какава», яке й стало прабатьком «какао».

На зміну ольмекам прийшли майя, і какао стало їх культовим деревом. Майя відзначилися тим, що залишили какао-боби на землі, де їх підпалило сонце, і дехто з простих людей придумав кинути зерна в посудину з водою. Так вийшов перший шоколад. Багатії позаздрили біднякам та відібрали в них «какаву», а згодом проголосили напій священним.

Але цього їм було замало, тому вони перетворили шоколад на гроші, а мати гроші — погана прикмета для простолюду, тому шоколад «переїхав» у палаци правителів. Шоколадні боби почали використовувати як валюту. Так, за 100 бобів можна було купити раба.

Саме Майя придумали перші відомі нам плантації какао. Вони добре розробили методи приготування різних шоколадних напоїв із використанням різноманітних добавок і спецій від перцю до гвоздики. Какао-боби стали символом багатства і влади. А напій із них могла дозволити собі лише еліта.

Топ-7 міфів про шоколад

Міф 1. Шоколад має високий вміст кофеїну.

Не варто звинувачувати шоколад у підвищенні артеріального тиску. Адже вміст кофеїну, який може стати причиною гіпертонії, у ньому мінімальний. Порівняймо: одна чашка кави містить 120 мг кофеїну, а 100 грамів шоколаду — всього 20 мг кофеїну разом із теоброміном. Від такої малої дози тиск різко підвищитися не може. Тож, два-три шматочки шоколаду не зашкодять і гіпертонікові.

Міф 2. Люди з діабетом повинні відмовитися від шоколаду.

Хворі на діабет, можуть повністю не відмовлятися від шоколаду. Такого висновку дійшли американські лікарі. Справді, багато хто дивується тому, що шоколад має низький глікемічний індекс. Останні дослідження показують, що темний шоколад може поліпшити чутливість до інсуліну в людей із нормальним і підвищеним тиском, також поліпшити ендотеліальну дисфункцію в людей із цукровим діабетом. Але, звичайно, спочатку порадьтеся з лікарем.

Міф 3. Шоколад не має ніяких корисних мікроелементів.

Насправді, цей смаколик є хорошим джерелом магнію, міді, заліза й цинку. Він також містить поліфеноли (антиоксидант, також міститься в чаї та червоному вині), які зменшують ризик хвороби серця. Середня плитка шоколаду містить приблизно таку ж кількість антиоксидантів, як і келих червоного вина.

Щоденне вживання темного шоколаду, який містить більше антиоксидантів, ніж молочний шоколад, може допомогти знизити кров’яний тиск і поліпшити опір інсуліну.

Міф 4. Шоколад є причиною карієсу.

Солодощі самі по собі не можуть викликати карієс. Він утворюється, коли бактерії в роті перероблюють цукор і крохмаль із будь-якого виду їжі (солодкої води, цукерок, соку, хлібу, рису й макаронних виробів), щоб отримати кислоту. А вже ця кислота потім потроху роз’їдає емаль зуба, у результаті чого виникає карієс. Більше того, дослідження, проведене в Університеті Осаки в Японії, виявило, що частинки какао-бобів, які містяться в шоколаді, перешкоджають роботі бактерій.

Міф 5. Шоколад викликає прищі.

Дослідження останніх 20 років спростували цей міф. Справді, багато дерматологів сумнівалися, що шоколад грає істотну роль у розвитку вугрів. Науковці довели, що прищі можуть виникати через окремі інгредієнти, що містяться в різних продуктах.

Міф 6. Вживання шоколаду призводить до збільшення ваги.

Будь-яка їжа може бути частиною здорової дієти, якщо вживати її в помірних кількостях. Середня плитка ласощів містить 220 калорій, і це невисокий показник. Тому ви можете спокійно насолоджуватися шоколадом, але пам’ятати, що все добре в міру.

Репутація цього продукту поступово покращується. Дослідження показують, що шоколад може стати частиною здорового способу життя.

Міф 7. Вживання шоколаду може посилити стрес.

За результатами досліджень, вживання близько третини плитки темного шоколаду на день протягом двох тижнів може знизити рівень гормонів стресу в організмі людини. Більше того, цей продукт сприяє виділенню гормонів щастя і покращує діяльність мозку.

Користь чи шкода?

Отже, ми дізналися про історію шоколаду та пов’язані з ним міфи. Але все ж хочеться точно для себе вирішити, чи шкідливий шоколад для здоров’я людини.

Учені стверджують, що плитка шоколаду на тиждень або приготований із нього смачний напій продовжують життя в середньому на рік і омолоджують організм. Чому? Перш за все, завдяки вмісту в шоколаді природних антиоксидантів, які захищають клітини від вільних радикалів, попереджають розвиток злоякісних пухлин і захворювань серцево-судинної системи.

«Шоколад рятує від інфаркту та інсульту», — такого висновку дійшов американський професор Карл Кін. Регулярне споживання цих ласощів нормалізує функції кров’яних пластинок — тромбоцитів. Біологічно активні речовини з групи флавоноїдів не дають їм злипатися й перешкоджають утворенню тромбів у судинах. Вплив шоколаду на судини аналогічний аспірину, але без побічних ефектів. Професор стверджує, що шоколад обов’язково повинен входити в раціон кожної людини, навіть гіпертоніка, як засіб профілактики серцево-судинних захворювань.

Проте дієтолог Любов Михайлик застерігає: «У той час як усюди говорять про переваги шоколаду, потрібно пам’ятати, що він має і свої недоліки, тож цим не можна нехтувати! Усе-таки, як не крути, шоколад має, хоч не великий, але вміст кофеїну, тому він може дати вам заряд енергії або ж зробити вас збудливим. Тому я рекомендую, не їсти цей продукт за годину ‒ півтори до сну.

Якщо у вас часті та інтенсивні головні болі, я рекомендую утриматися від шоколаду. Чому? Він містить тирамін — природний хімікат, який викликає мігрені. Також, якщо говорити про темний шоколад, він містить оксалати, які можуть викликати частоту сечового випускання і можуть призвести до формування каменів у нирках. Останнє може бути проблемою для людей, які вже мали камені в нирках, або схильних до їх «отримання».

І все ж, багато вже про це говорили, але хочу наголосити, що все потрібно їсти у помірних дозах, тоді шоколад приноситиме користь, а не шкоду».

Чорний і гіркий, молочний та білий, пористий і діабетичний, шоколад в порошку, шоколад із горіхами, з родзинками, з мигдалем … Якого тільки шоколаду в світі не існує! Однак варто запам’ятати одне — на упаковці плитки, яку ви купуєте, обов’язково повинен бути ГОСТ. Саме такий шоколад вважається найсмачнішим, справжнім і корисним. У магазині експерти рекомендують купувати шоколад із вмістом какао 85%. У такому шоколаді немає перероблених рослинних жирів, але є цукор.

Та все ж, не потрібно забувати, що скільки б корисного не приносив чи то шоколад, чи то якийсь інший продукт — все потрібно вживати в міру! І будьте здорові!

Оксана Божнюк