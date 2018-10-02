Шопінг і шопоголізм

Марите одинадцятим відтінком помади, скуповуєте сукні, половина з яких вам ніколи не знадобиться, і не виходите з торгового центру без кількох пакетів від відомих брендів? Ці симптоми виказують шопоголіка. Але не поспішайте панікувати — ми розкажемо все, що варто знати про манію покупок.

Приблизно 70% покупок ми здійснюємо імпульсивно. Побачивши гарну річ, людина забуває про все на світі, її подих сповільнюється, а погляд і увага прикуті до бажаного об’єкту. Саме у таких покупцях зацікавлена модна індустрія — у тих, для кого шопінг переростає у шопоголізм.

Знайомтеся, це шопоголік

Термін шопоголізм (або оніоманія) з’явився і набув популярності у XIX столітті. Причина появи шопоголіків, на перший погляд, досить прозаїчна — збільшення товарної пропозиції. Однак є й інші.

Шопоголізм — один із видів психологічної залежності, яка проявляється в непереборному бажанні ходити по магазинах і здійснювати покупки. У Німеччині, за даними останніх психологічних досліджень, понад 1 млн жителів регулярно звертаються до спеціалістів, щоб побороти жагу до покупок. Насправді ж шопоголіків набагато більше, та далеко не всі усвідомлюють свою залежність і наважуються попросити про допомогу.

Головна небезпека полягає у тому, що під час шопінгу послаблюється робота відділів мозку, які відповідають за раціональне мислення. А ті відділи мозку, які відповідають за емоційне сприйняття, активізуються. Тому шопоголік втрачає контроль над собою.

Шопоголізм можна прирівняти до залежності від випивки чи паління. Схильність до покупок і залежність від них так само індивідуальна, як тяга до цигарок та алкоголю. Тому любов до шопінгу не завжди означає шопоголізм.

Шопоголіки бувають різними

Психологи, які досліджують проблеми людських залежностей, виділяють кілька типів шопоголіків. Наведемо чотири основні:

Фанатичний шопоголік. Це найважча форма шопоголізму. Такі люди, як правило, більшість вільного часу присвячують шопінгу або пошуку новинок і вигідних спеціальних пропозицій.

Діловий шопоголік. Відрізняється від інших типів підвищеною увагою до гіпермаркетів. Він воліє робити покупки дрібним оптом, заощаджуючи при цьому на вартості.

Байдужий шопоголік. Незважаючи на те, що регулярно ходить по магазинах, покупки робить не так часто. Йому приносить задоволення не сам факт придбання товару, а процес шопінгу.

Емоційний шопоголік. Має схильність до придбання не тільки базових речей, а й великої кількості аксесуарів до них. Обирає товари із здійснює покупки на підставі емоцій та настрою.

Для всіх цих типів шопінг є не тільки придбанням нових речей, а й методом покращення настрою та боротьби зі стресом. Саме психологічний бік проблеми перетворює вихід за покупками на шопоголізм.

Причини шопоголізму

Займаючись шопінгом, більшість людей, крім суто практичних цілей, мають ще й інші. Зокрема такі:

втеча від нудьги і одноманітності повсякденного життя,

порятунок від самотності,

підвищення самооцінки.

Брендова пастка

Не останню роль в культивації магазинної залежності відіграють рекламні кампанії. Усі ми потребуємо любові, прагнемо успіху та мріємо про комфорт. За допомогою реклами нас змушують купувати не товари, а цінності, пов’язані з ними. «Вам будуть заздрити!», «Ти цього варта», «Можете собі дозволити» — ці команди впливають на підсвідомість і змушують витрачати гроші на необдумані покупки. У рекламі торгових центрів ви не побачите дівчину з одним пакетом — зазвичай за покупками йдуть усією сім’єю і повертаються з купою кольорових пакетів.

Найчастіше шопоголіки скуповують одяг, взуття, аксесуари та продукти. Та під впливом реклами розвинулися особливі форми шопоголізму, як от сейломанія — манія розпродажів. Її симптоми час від часу відчуває на собі кожен, кого слово «знижка» спонукає до необдуманої покупки. Іншими поширеними формами шопоголізму є брендоманія — нав’язливе бажання купувати вироби або користуватися послугами конкретних брендів, і гаджетоманія — скуповування найновіших гаджетів без потреби в них. Поширенню гаджетоманії реклама сприяла чи не найбільше, зробивши новенький iPhone чи Galaxy статусною річчю.

Зіркові шопоголіки

Однією з найзнаменитіших прихильниць шопінгу завжди була принцеса Діана. У її колекції було понад 300 білих блуз — для них виділили спеціальну кількаметрову шафу в апартаментах принцеси.

Жаклін Кеннеді, дружина вбитого американського президента Джона Кеннеді, всього за кілька хвилин могла витратити більше 300 000 доларів. Втім ця звичка навряд чи завдавала великих збитків сімейному бюджетові Кеннеді.

Акторка Кемерон Діас також є завзятою шопоголічкою. Вона не раз заявляла в інтерв’ю про свою пристрасть до покупки нових брендових речей. Діас скуповує практично все, що привертає її увагу, і відчуває неймовірну ейфорію під час шопінгу. Повертаючись додому, вона може не лише не підходити до пакетів з брендовим одягом, але і забути про те, що купила. Дівоча пам’ять у Діас — така дівоча.

Селін Діон — відома співачка, виконавиця саундтреку до фільму «Титанік», також велика прихильниця шопінгу. Вона відправляється за покупками на комфортному сидінні свого улюбленого авто. Співачка запевняє всіх, що найцінніша деталь у цій машині — її багажник, який є досить містким для всіх придбаних нею речей. Діон проводить чимало часу в магазинах взуття. Її колекція налічує більше 3000 пар.

Звичайно, шопінг захоплює не тільки жінок. Серед чоловіків-знаменитостей теж чимало шопоголіків, які витрачають на покупки не менше, ніж відомі представниці слабкої статі.

Чемпіонський пояс із розтринькування грошей належить американському боксерові Майку Тайсону. Усього за кілька днів перебування в Англії він зміг витратити понад 4 млн. доларів. Тайсон відвідував найкращі ювелірні магазини, знамениті бутіки і торгові центри Лондона. Майк скуповував найдорожчі ювелірні прикраси, одяг та взуття. Самі лише походи до магазину одягу обійшлися боксерові у 1. 4 млн доларів.

Захмарні суми, але знаменитості можуть собі це дозволити. А що робити людям, чий дохід набагато нижчий за зірковий, зі своєю непереборною жагою до покупок?

Шопоголіки — наш профіль

Лікувати шопоголіка потрібно і можна, впевнені фахівці. Але тут, як і в боротьбі з будь-якою залежністю, головне — визнати, що у вас дійсно є проблеми.

«Шлях позбавлення — через усвідомлення цієї потреби. Процес усвідомлення може йти поступово. Можливо, це складання списку необхідних речей до того, як ідеш в магазин, для того, щоб не витрачати гроші на непотрібне. Хоча бувають й інсайди — начебто і не треба, а тут він побачив і розуміє — так, це воно, це дійсно потрібно. Усвідомлення потрібності цієї речі — це, в першу чергу, шлях позбавлення від залежності для шопоголіків», — говорить психолог Тетяна Лисенко.

Коли ви прийдете до усвідомлення своєї проблеми, важливо вирахувати, що саме змушує вас знову і знову витрачати великі суми на абсолютно непотрібні речі. Наприклад, дефіцит гормону щастя можна заповнити шоколадом і бананами. Головне і тут обійтися без надмірностей, інакше ризикуєте набрати кілька зайвих кілограмів, а це засмутить не менше, аніж повний гардероб непотрібного одягу.

Якщо ж шопінг допомагає вам позбутися нудьги, спробуйте зайняти свій час чимось менш витратним. Наприклад, більше гуляйте в парковій зоні, дихайте свіжим повітрям або згадайте про те, що давно хотіли зробити, але весь час відкладали. І найголовніше — збираючись в магазин, обов’язково складайте список необхідних речей і беріть із собою рівно стільки грошей, скільки знадобиться, щоб все це придбати. Великий надлишок коштів завжди може перетворитися на ще одну непотрібну покупку. Бережіть себе та свій гаманець.

Христина Софієнко