Сім разів перевір — один повір

Для того, щоб піймати людину на брехні, достатньо звернути увагу на її поведінку. Як правило, вона буде робити нелогічні рухи, нервувати та напружуватися.

Побачити в очах більше

Підробити погляд — найскладніше завдання. Тож достатньо придивитися до очей людини, щоб виявити неправду. Очі, що бігають, — перша ознака того, що вас обдурюють. Якщо брехун кліпає частіше, ніж зазвичай, то це теж зафіксуйте в пам’яті з позначкою «брехня».

Експерти з нейрохірургії запевняють: якщо ваш співрозмовник вигадує чи прикрашає історію, він позирає вліво та вгору. Якщо вам проникливо дивляться в очі, намагаючись зберегти зоровий контакт, тут декілька варіантів — або вас обманюють, або у вас закохалися, хоча другий варіант дуже неоднозначний. Перевірити просто — поставте людині будь-яке запитання. Якщо вона швидко відведе погляд, то однозначно бреше, якщо її контакт із вами триватиме, аплодуйте — вам кажуть правду.

Довести брехню

Асиметричний вигляд обличчя насамперед сигналізує про брехню. Якщо ваш товариш чи колега посміхається в один бік — вам кажуть неправду. Якщо співрозмовник задер підборіддя, це свідчить про те, що він ставиться до вас негативно. Знайте ще один секрет: подив людини, що триває понад 5 секунд, — фальшивий. Так вона намагається продемонструвати, що здивована, проте насправді це не так. Якщо кутики губ підняті вгору та водночас сіпаються — це привід подумати про лукавство та лицемірство.

Почути голос істини

Голос людини, що вам бреше, тремтливий та позбавлений яскравих інтонацій. Він монотонний, повільний. Можливо, співрозмовник говорить дещо безладно, з помилками та робить неправильні наголоси в простих словах. Тут варто згадати Фрейда, який вважав, що обмовки видають брехунів.

Пізнати мову тіла

Рухи людини однобічні? Вона ворушить лише однією рукою чи плечем? Це знак, що вам кажуть відмінне від того, про що думають насправді. Якщо співрозмовник і сам не вірить у те, що розповідає, він поволі відступатиме назад. Коли брехун відчув, що ви йому не вірите, він намагатиметься зробити все, щоб повернути довіру: говоритиме повільніше, стримуватиме свої рухи, жестикулюватиме менше.

«Не опускати руки»

Якщо людина весь час торкається носа, почісує вухо чи тре повіки — це яскраві ознаки того, що вона бреше чи замислила щось погане. Стежте, щоб руки не були біля рота. Це також свідчить про схвильованість і невпевненість. Слідкуйте за пальцями. Коли особа погладжує себе, вона ніби заспокоює, переконує себе в тому, що вона біла та пухнаста.

Контролювати емоції

Коли людина щось приховує від вас, вона може виражати емоції із запізненням або навпаки довго втримувати їх. Її реакція може бути несправжньою, тому що вона пильно стежить за розмовою та не встигає підлаштовуватися під ситуацію. Надмірні емоції теж мають вас насторожити.

Слухати та запитувати

Якщо ви хочете зрозуміти, брешуть вам чи ні, є ще один спосіб — треба піймати на слові. Шукайте невідповідності в бесіді. Ставте незручні запитання. Треба робити це тоді, коли людина не очікує. Тож наберіться терпіння та чекайте слушної миті. Тоді вона почне говорити щось не те, запинатися чи взагалі відмовиться відповідати. Щоб абстрагуватися від брехні, особа може багато казати «ми», «ви», «вони», але майже ніколи «я». Не перебивайте, якщо відчуваєте, що вам брешуть. Але під кінець розмови обов’язково перепитайте про деталі та зробіть уточнення. Це відмінний спосіб вивести брехуна на чисту воду: він трохи забуде, що говорив, а що ні, почне верзти нісенітницю. Зверніть увагу на жартівливі відповіді — це знак, що візаві бажає звести розмову на іншу тему.

Вловити брехню в мережі

Насамперед у листуванні варто звернути увагу на конструкції, які використовує інший користувач. Якщо вони занадто складні, громіздкі, містять багато повторів, лексичних зворотів, ви маєте право щось запідозрити. Помічайте, коли співрозмовник на щось не відповідає або змінює тему бесіди. «Якщо чесно», «можливо» — ці слова також є своєрідними детекторами неправди. Це означає, що людина не впевнена в тому, що каже.

Брехати майстерно

Відсутність ознак обману ще не свідчить про те, що вам кажуть правду. Дехто може знати про всі ці речі, тому поводиться обережно, коли розповідає чергову байку. Робити висновки слід, якщо помічаєте якісь зміни в поведінці, те, чого раніше не було.

Не варто панікувати

Психолог Наталія Варська пояснює, що є різні методи викрити неправду, проте вони мають багато розбіжностей. «Думка, що брехню можна виявити лише за поведінкою людини — хибна. Варто ще робити акцент на культуру, національність, мову, менталітет і навіть рівень інтелекту. Хтось відвів погляд чи на щось не відповів — це дуже мало про щось свідчить, якщо не враховувати психотип людини», — переконана спеціалістка.

Ярослава Котляренко