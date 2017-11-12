Тепер ви зможете зануритися в бірюзову атмосферу найвідомішого кафе світу.

Кожен охочий відсьогодні може відчути на собі всю легкість й неповторність всесвітньо відомого фільму “Сніданок у Тіффані” в реальному житті.

З 1837 року мережа “Tiffany & Co.” мала лише ювелірні магазини, а про ресторан годі було й говорити. Але все змінилося цієї п’ятниці з відкриттям “Blue Box Café” в Нью-Йорку. Кафе просторе, світле, а ціна сніданку тут стартує від $29. Замовлення завжди супроводжують чай або кава та круасан з фруктовим салатом, вафлями, пончиками, тостами чи смаженим лососем.

Для фанатів і шанувальників творчості актриси Одрі Хепберн це місце стане не лише чудовою можливістю бути ближче до зірки, але й чудово відпочити. Після 56 років з дня випуску фільму нарешті можна “спробувати його на смак”.

Анастасія Токар