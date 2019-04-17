Сонний параліч: демони чи вибрики нервової системи?

Темні тіні що рухаються вночі по кімнаті, ворожі постаті, що хочуть завдати шкоди, коли ти безпомічний без жодного шансу протидіяти, чи навіть бодай вдихнути – це не сюжет фільму жахів, а феномен людського організму, який торкнувся ледь не чверті населення планети.

Синдром старої відьми, або науковою мовою сонний параліч, – що це і з ким він буває відомо не кожному, втім нині це реальність для багатьох людей. Ця страхітлива назва приховує за собою розлад сну, який проявляється як задуха, частковий чи повний параліч тіла, галюцинації та видіння. Загалом — це перехідний стан між сном і повним пробудженням, який характеризується повним розслабленням м’язів. Він може трапитись під час засинання або пробудження, і з ним часто пов’язані жахливі видіння (наприклад, присутність когось чужого у кімнаті), на які людина ніяким чином не може зреагувати через параліч.

Цей розлад сну не є хворобою чи патологією, однак сонний параліч може свідчити про порушення деяких функцій мозку на фоні стресу чи психологічного розладу. Досить частими є випадки, коли у людини, яка ніколи не мала проблем зі сном, на фоні певної психологічної травми (часто після ДТП) розвивається сонний параліч у тій чи іншій формі. Також, згідно з дослідами вчених Шефілдського університету багато людей, що скаржаться на цей розлад сну страждають посттравматичним синдромом. Сонний параліч хоч раз траплявся з 60% військових, що мають досвід бойових дій.

Синдром старої відьми відомий людям досить довгий час, втім декілька століть тому його описували як контакт з демоном чи присутність нечистої сили, про що свідчать численні записи абатських лікарів. Випадки сонного паралічу у його класичній формі зображував художник Генрі Фюзелі ще у 18 столітті на своїх картинах, де сонний параліч зображений у своєму класичному вигляді. На полотнах Фюзелі на грудях у сплячих людей сидять моторошні постаті демонічних створінь. Саме це прийнято вважати однією з головних ознак розладу – відчуття тяжкості на грудях, ніби на них хтось сидить. Століття тому це приписували витівкам демонів-інкубів, сьогодні ж вчені схильні вважати це проявом розладу пара-симпатичної нервової системи.

«Я прокидаюся в ліжку … В кутку кімнати знаходяться двоє. Я не можу бачити їх, але я знаю, що вони є і як вони виглядають. Я чую їх розмову. Вони говорять про вбивство. Я не можу рухатися. Один з чоловіків підходить і встає прямо над мною … Він плює, і його слина потрапляє в поглиблення мого закритого ока. Я відчуваю удар, вологість, слиз», – так один з опитуваних, що брав участь у дослідженні Шефілдських вчених описав свій стан під час нападу сонного паралічу. Не всі випадки характеризуються такими моторошними галюцинаціями – деякі люди відчувають неможливість рухати верхніми чи нижніми кінцівками протягом пари хвилин, дехто ніби виходить з власного тіла та бачить сплячого себе з боку. Втім, усі випадки досить незвичні і можуть змусити добряче понервувати.

Лікарі та психологи у свою чергу радять такі прийоми боротьби з розладом: регулярний відпочинок, дотримання режиму сну, контроль емоцій та терапія з психологом. Крім того, на появу сонного паралічу може впливати рівень стресу та навіть їжа, яку ви їсте на ніч. Однак, не варто хвилюватися, даний розлад не є хронічним тож при належній роботі над фізичним та психологічним здоров’ям його можна уникнути.

Волкова Ганна