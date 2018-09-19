Справжній кінематограф XXI століття

Кінематограф як вид мистецтва має свій початок у минулому столітті, і його історія поступово вбирала у себе величезну кількість жанрів та стилів. У кінці 90-х років світ побачив усе, що тільки можна було вигадати для сценарію чудового фільму. І на зміну звичайних кінострічок прийшов серіал. І саме він є найважливішою частиною кіно XXI століття.

Для хорошого серіалу потрібно значно більше досвіду, ідей та натхнення, ніж для будь-якого фільму. Творці такого виду кіно повинні завжди створювати інтригу перед наступною серією або сезоном, щоб інтерес до серіалу постійно підігрівався і глядачі з нетерпінням чекали продовження. Це завдання не з легких, проте зараз існують дійсно якісні серіали, що точно увійдуть до світової історії розвитку цього виду мистецтва.

Перш за все це серіал «Гра Престолів». Він заснований на циклі романів Джорджа Мартіна «Пісні льоду й полум’я». Серіал дуже швидко став культовим, а за популярністю він обійшов найкращий серіал 90-х «Друзі». Його поки що останній шостий сезон подивилися 7,6 мільйонів людей.

Дія серіалу відбувається у вигаданому світі, що нагадує середньовічну Європу, проте, за законами жанру фентезі, тут є і дракони, і магія, а пори року тривають по декілька років. Сюжетні лінії персонажів постійно переплітаються між собою, проте найхарактернішою фішкою серіалу є можлива непередбачувана смерть будь-кого з головних героїв. Характерним для «Гри Престолів» також є наявність чисельних сцен еротичного характеру, що у сукупності з іншими заплутаними сюжетами робить з серіалу неймовірно ексклюзивне кіно.

Сьомий сезон почнеться цього літа. Кажуть, що це передостанній сезон серіалу.

Наступним серіалом, що останнім часом став важливою ноткою в детективному жанрі є «True Detective» («Справжній детектив»). Це серіал-антологія, тобто кожний сезон має інший сюжет та героїв, ніж попередній.

Найвидатнішим став саме перший сезон, у якому грали такі актори, як Меттью Макконехі та Вуді Гаррельсон. Неймовірна гра цих акторів у сукупності з оригінальним сюжетом та якісною режисурою не дають відірватися від екрана. Більшість критиків вважають, що творці серіалу досягли ідеальної картинки для детективу, а фрази героя Растіна Коула стали крилатими. Серіал отримав п’ять премій «Еммі» та увійшов до десятки найкращих драматичних серіалів десятиліття.

Неймовірно швидко досягнув популярності серіал «Дуже дивні речі». Він відноситься до жанрів наукової фантастики й трилеру, та при цьому зберігає детективний сюжет.

Головною героїнею серіалу є маленька дівчинка на ім’я Одинадцять з телекінетичними здібностями, яка знайомиться із компанією хлопчиків її віку та разом з ними намагається врятувати їх зниклого друга.

Одразу після виходу на екрани серіал набрав найвищі рейтинги. Крім усього вищесказаного фільм також не позбавлений якісного гумору. Його безперечно можна назвати культовим серіалом останніх років.

Одним з найвидатніших серіалів нашого часу справедливо можна назвати серіал «Пуститися берега» («Breaking Bad», або російською – «Во Все Тяжкие»).

Кримінальна драма описує історію життя звичайного вчителя хімії Уолтера Уайта, який, захворівши на рак легенів, вирішив до кінця життя назбирати грошей для забезпечення близьких шляхом виробництва метамфетаміну.

Серіал був визнаний найкращим американським драматичним серіалом та набрав неймовірну кількість нагород. Основу сюжету протягом п’яти сезонів становить перетворення головного героя з протагоніста в антагоніста: глядачі можуть спостерігати, як герой перетворюється зі звичайного вчителя на затятого злочинця.

Режисер серіалу Вінс Гілліган головною ідеєю серіалу називає проблему морального вибору, адже з кожним сезоном думка про Уолтера Уайта погіршується, а головним питанням постає те, коли ж глядачі перестануть співпереживати героєві. «Breaking Bad», без сумнівів, став справжнім хітом кінематографу.

Останнім з-поміж крутих серіалів нашого часу потрібно обов’язково назвати «Westworld» («Світ Дикого Заходу»). Перший сезон серіалу вийшов восени минулого року, і вже через декілька серій набрав такої популярності, що його порівнюють із «Грою Престолів». Це не дивно, адже за насиченістю сюжету та драматизмом він не поступається другому.

Події серіалу відбуваються у майбутньому. Люди створили штучний інтелект та парк атракціонів, де ці «витвори» грають за певним сюжетом зі звичайними людьми. Серіалу характерні несподівані повороти сценарію та висока продуманість характеру кожного персонажу.

Наразі закінчується перший сезон, проте продюсери вже прогнозували вихід другого сезону.

Люди дивляться серіали все більше й більше. Звичайно, у цій індустрії, так само, як і у фільмах, є низькоякісні твори. Проте існує дуже багато хороших серіалів, і єдиною причиною, аби їх не дивитися може бути лише катастрофічна нестача часу.

Олександра Кудря