Стежками Джеймса Кука

Греймі Лей описав тур загадковим світом Нової Зеландії, який колись вперше здійснив Джеймс Кук.

У квітні 1770 року лейтенант Джеймс Кук відкрив для світу чарівні землі Нової Зеландії та вказав країну на карті. Він дослідив Північний та Південний острови і створив на диво точну для того часу карту місцевості.

Більшість назв, якими тоді Кук позначив деякі з наземних орієнтирів і досі залишились незмінними: Бей оф Пленті, Ферт-Тімс, залив королеви Шарлотти, Даскі Саунд. Греймі Лей дослідив історію відкриттів капітана й написав книгу, позначивши в ній найвизначніші місця, їх історію, а також місцезнаходження.

Тепер кожен, придбавши книгу “A Travel Guide to Captain James Cook’s New Zealand”, може стати першовідкривачем Нової Зеландії й познайомитися з історією краю.

Анастасія Токар