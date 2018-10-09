Stockholm Pass, або На метро по всіх островах

Стокгольм – місто на 14 островах, з’єднаних мостами. Найкращий спосіб його оглянути – пересуватися на метро. Для цього варто придбати туристичну картку Stockholm Pass, яка водночас слугує знижкою або квитком до міських музеїв.

Метро у Стокгольмі – справжній витвір мистецтва. Проїхавши лише декілька зупинок, можна потрапити у світ фресок, символічних малюнків та мозаїчних картин.

Одна із центральних зупинок «Карлаплан», на червоній гілці метро, не така казкова, як, наприклад, «T-Централен», проте з цієї станції розгортається панорама міста дитячих казок «Юнібакен». Тут живуть головні герої книг Астрід Ліндгрен, Туве Янсон та інших скандинавських дитячих письменників.

Всюди ігрові зони, куди приходять навіть дорослі, щоб дати волю дитячим емоціям. Після активної прогулянки, варто заглянути до бродячого цирку-ресторану і скуштувати улюблені фрикадельки Карлсона – мітболз у томатному соусі.

Насолодитися краєвидами і дивовижною природою шведської столиці можна в парку – музеї просто неба Skansen. Саме тут ви поринете з головою у давній Стокгольм: в автентичних будиночках познайомитеся з умовами побуту та ремеслами.

Також цікаво буде зазирнути до міні-зоопарку.

На острові Юргорден варто відвідати музей Vasа, відкритий у 1990 році і, за твердженнями місцевих жителів, є найвідвідуванішим у Скандинавії.

Зовні музей нагадує споруду сучасного мистецтва чи незрозумілої форми ангар, призначений не для літаків, а для морського судна, що затонуло сотні років тому.

Цікаво і затишно в музеї Нобеля, де можна дізнатися багато цікавих фактів про самого винахідника, а також інших лауреатів Нобелівської премії. Після екскурсії радимо зазирнути до найближчого кафе і замовити чай з десертом, який готують на врученні Нобелівської премії.

На станції Östermalmstorg, у районі Чем Гамла Стан, розташований Östermalm Saluhall – старий рибний ринок. На ринку все дуже смачне, а найголовніше – свіже. Є крамниці-кафе, в яких вам приготують вибрану вами найсвіжішу рибу, морепродукти, овочі та багато чого смачненького.

Globen Skyview або «Глобен» – багатофункціональна спортивно-розважальна споруда Стокгольма. Домашня арена збірної Швеції з хокею та ХК «Юргорден», а також місце проведення Євробачення-2016. По цій кулі рухається маленька скляна куля – оглядовий майданчик, звідки відкриваються неймовірні краєвиди міста.

Стокгольм – розвинене місто, рівень життя тут на висоті. Але, щоб повною мірою насолодитися цим містом, перед поїздкою бажано назбирати «мішечок» грошей, і вже потім вирушати в дивовижну казку з назвою Стокгольм.

Марія Бризгалова