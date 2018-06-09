Супермени по сусідству: як донори рятують життя

Майже 200 років пройшло з дати, коли одній людині зробили переливання крові від іншої. В Україні таку процедуру здійснили в 1922 році. Незважаючи на популярність волонтерства, до донорства українці ставляться з обережністю. Пропонуємо короткий гайд питаннями, які пояснять, що таке донорство, та розвіють міфи про нього.

Що таке донорство?

Якщо говорити просто, то донорство – це добровільна здача крові або органів. В організмі людини майже 5 літрів крові, а при донорстві вона віддає 10%. Тому така кількість ніяк не шкодить організму. Кров можна розділити на компоненти: еритроцити, тромбоцити, плазму та кріопреципітат. Від цього можна виділити різні підвиди донорства крові.

Варто почати з аутодонорства – це явище, коли готують кров самого пацієнта перед операцією, так би мовити, наперед. Це дозволяє уникати негативних ефектів від переливання крові. Далі варто згадати про донорський плазмаферез – коли з крові виділяють тільки плазму. Плазма конче необхідна при сильних опіках та синдромі тривалого стиснення. Під час донорського тромбоцитаферезу виділяється концентрат тромбоцитів. Ця процедура є досить дорогою, тому кров беруть тільки у перевірених донорів. Донорський лейкоцитаферез схожий до тромбоцитаферезу.

Існує також донорство імунної плазми – коли донору вводять якийсь штамм інфекції. Після цього плазма містить в собі антитіла і може бути певним різновидом ліків, а також переливатися у якості профілактики. Донорський еритроцитаферез – ще один різновид донорства, за якого відбувається виділення еритроцитів. Така допомога потрібна людям з низьким рівнем гемоглобіну.

Юридичний бік

В Україні донорство регулюється Законом України «Про донорство крові та її компонентів», Порядком медичного обстеження донорів крові та її компонентів і Постановою «Про затвердження Порядку заготівлі і зберігання власної крові та (або) її компонентів, а також крові та (або) її компонентів, отриманих від інших донорів, за особистий рахунок».

Відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів» для донорів існують пільги. У день здачі крові донор має вихідний незалежно від того, працює він чи навчається. До того ж, надається ще один вихідний для відновлення сил. Також існує статус Почесного донора України. Щоб набути такого звання, потрібно більше 40 разів здавати безкоштовно кров або 60 разів плазму крові. Але варто зазначити, що відповідальність за взяття, збереження та використання крові несе не тільки медичний працівник, але й донор, якщо він надав недостовірну інформацію щодо свого стану здоров’я.

У Порядку медичного обстеження донорів крові та її компонентів прописано, що перед здачею крові лікар оглядає людину: у донора вимірюють температуру тіла, частоту пульсу, артеріальний тиск. Перед здаванням крові у донора визначають вміст гемоглобіну та (або) гематокрит, групу крові за системою АВ0. Вже після самої здачі кров проходить більш детальне дослідження: резус належність Rh-типування, визначення антиеритроцитарних антитіл, маркерів ВІЛ, гепатиту, сифілісу.

Протипоказання до донорства

Всі протипоказання діляться на 2 типи: тимчасові та постійні. До тимчасових протипоказань варто зарахувати трансфузію компонентів крові, операції та аборти, татуювання та пірсинг. Після цих процедур має пройти щонайменше 1 рік. Перебування в закордонних відрядженнях, у країнах тропічного та субтропічного клімату теж може завадити здати кров. Протипоказаннями можуть бути і запальні процеси у стадії загострення, підвищена температура тіла, вегето-судинна дистонія або алергічні захворювання. Варто перечекати період вагітності, лактації, менструації , щеплення та прийом лікарських препаратів. Не можна вживати алкоголь за 48 годин до здачі крові.

Абсолютні протипоказання – це показання, за яких людина не може бути донором взагалі, а не лише короткий визначений термін. На заваді донорству можуть стати гемотрансмісивні, інфекційні, паразитарні та соматичні захворювання. Якщо людина страждає чи страждала від алкоголізму, наркоманії чи психічних захворювань, вона не може здавати кров. До вимог, які не стосуються здоров’я можна віднести пункт, де вказано, що донорами не може бути особа, яка ризиковано поводиться. Сюди ж відносять гомосексуалізм та часту зміну статевих партнерів. З повним списком абсолютних протипоказань можна ознайомитися на сайті Асоціації молодих донорів.

Підготовка до здачі крові

Якщо ви не знайшли у себе ніяких протипоказань щодо донорства і ваше бажання залишається сильним, то для успішної здачі крові необхідно дотримуватись певних правил. На вечерю напередодні процедури не варто вживати жирну, смажену їжу, молочні продукти, яйця та алкоголь. У день здачі крові варто уникати серйозних фізичних навантажень та вживання алкогольних напоїв. Якщо ви палите, то мінімум за 2 години до та після здачі крові утримайтесь від цього. Небажане вживання аспірину, анальгіну.

З продуктів, які лікарі рекомендують майбутнім донорам, лідирують солодкий чай, сухарі, крупи, овочі, фрукти (окрім бананів) та компоти. Перед здачею крові можна і необхідно поснідати.

Після проведення процедури необхідно відпочити та випити солодкого чаю. Не рекомендується вживання алкоголю. Навпаки необхідна велика кількість рідини та збалансоване харчування.

До наступної здачі крові має пройти не менше 60 днів, плазми – 30. На рік жінки можуть здати кров 4 рази, а чоловіки – 5.

Популярно-неправильні думки

У суспільстві існують певні міфи про донорство, які не мають ніякого наукового обґрунтування. Одними з найпопулярніших є такі тези:

Донора можуть заразити гепатитом В, С, ВІЛ тощо. Якщо використовувати одноразові, стерильні системи для здачі крові, то таких проблем просто не існує.

Під час взяття крові донору боляче. Насправді ж неприємні відчуття виникають тільки під час уколу голки.

Популярна група крові не потрібна. Завжди є багато потенційних постраждалих, тому потрібна будь-яка група крові.

Донорство викликає звикання. Здача крові в адекватних обсягах не може викликати звикання, а має стимулюючий ефект на організм донора – тому вони часто активні та життєрадісні.

Людина, кров якої переливають постраждалому, повинна бути такої ж національності. У медицині та біології немає поняття націй.

Донорство заборонене в релігії. Але ж здача крові – це допомога, милосердя, яке не засуджується конфесіями.

Думки справжніх донорів

Едем Менсітов, донор

«Насправді здаю кров не вперше. Вважаю це корисною справою не тільки для тих людей, хто цього вкрай потребує, а й для себе. Така собі “стимуляція” для власного організму. Декілька разів на рік це досить непогано. Мама медик, тому завжди спонукала до донорства.

Ніяких страхів перед здачею не мав. Єдине, що турбовало, – аби цього разу моя кров підійшла. Бо колись через незнання з’їв щось гостре напередодні, через що були небажані показники печінкових проб. Тому цього разу серйозніше підійшов до дієти за три дні до того, як у мене встромили голку».

Варто зазначити, що часто охочі не можуть здати кров через медичні протипоказання. Однією з найпоширеніших причин є прийом ліків, недолікована застуда та низький гемоглобін. Тоді потенційні донори стають волонтерами та організаторами.

Дар’я Курило, волонтер

«Моя однокурсниця, Поліна Куліш, одна з засновників організації #свіжакров, розрекламувала, що здавати кров – це круто. Мало того, що я хотіла стати донором, у мене з’явилось внутрішнє бажання ще й бути корисною для суспільства, тому вирішила стати волонтером #упирівки в рідному КНЕУ. В організаторів проекту #свіжа кров з’явилась ініціатива популяризувати донорство серед студентства, адже ми молоді, гарячі та прогресивні.

Для організації таких заходів треба мати бажання, а можливість сама в руки стрибне. Проте, щоб стати донором, потрібно трішки постаратись та виконати певні умови для “очищення” крові. Ось це, певне, і було маленькою проблемою: мало хто дотримується “дієти донора”. Багато хто мав бажання здати кров, проте лікарі їх не допускали».

Інна Левченко