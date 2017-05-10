Свідомі стосунки або як зберегти соціальне здоров’я

Кожна людина рано чи пізно зустрічає іншу людину, без якої більше не хоче прожити й дня. Що це: природна необхідність або соціальна епідемія? Чи переоцінюємо ми важливість наявності близької людини? А може, кожному homo sapiens треба інший homo sapiens, щоб вижити та просто бути щасливим?

Стосунки: насолоджуйся чи тікай

Наявність тривалих стосунків у теперішньому часі визначить ваш особистий варіант твердження. Закохані говорять про відчуття підтримки, піклування, комфорту, про розуміння. В той час як одинокі згадують всі образи, отримані та нанесені під час попередніх стосунків; суперечки, розчарування та розбиті серця своїх знайомих. Усім без винятку приємно розділяти смаки, ділитися враженнями та спостереженнями з небайдужими людьми. Проте як вберегтися від дружньої зради? Як лишитися відкритим та не ображеним? Адже саме підтримка людей близьких духом робить нас сильнішими. Головне лишайтеся з найвідданішими та йдіть з ними по життю. Тікайте від нещирих людей та тих, у кого немає поваги до ближнього.

Стосунки очима різних континентів

У кожної цивілізації своє розуміння життя та його проявів. Ставлення до стосунків у різних куточках нашої планети може бути абсолютно відмінним. Психолог Роберт Левайн та його колеги запитали студентів одинадцятьох країн, чи вийдуть вони заміж/одружаться, якщо їх обраниця/обранець володітимуть усіма бажаними якостями, але вони не будуть закохані одне в одного. Дослідження показало, що в країнах західної культури (США, Бразилія, Велика Британія, Австралія) переважна більшість студентів відповіли негативно. У країнах Сходу, що розвиваються (Індія, Пакистан, Таїланд), шлюб як наслідок любові, одержав мінімальні голоси. Європеєць запитає себе: «Що я відчуваю?», в той час як китаєць поставить питання: «Що скажуть інші люди?». Дослідники виявили, що молоді азіати в порівнянні із західними однолітками, частіше ідентифікують свої почуття з дружньою, а не романтичною любов’ю, тобто з тим стилем любові, який найменше порушує складну мережу існуючих відносин у сім’ї та суспільстві. Психологи також порівняли ставлення студентів до романтичних стосунків у Німеччині, Японії та США. Вони виявили, що учасники експерименту з Німеччини дотримувалися найбільш пристрасних романтичних поглядів у коханні, а японці – найменш. Американці ж обрали золоту середину. Динаміка романтичних стосунків між статями упродовж останніх десятиліть сильно змінилася, але суть партнерства в цілому залишається незмінною – для відтворення роду.

Поради, як стати кращим

Дослідження в галузі близьких відносин є однією з стрімкозростаючих галузей психології. У своїй праці доктор Массачусетського технологічного інституту Паула П’єтромонако разом із Бертом Учіно і Крістен Дункель-Шеттер довела, що близькі стосунки мають велике значення для здоров’я людини. Отже, вони є необхідними для нормального функціонування соціальної людини. Зважаючи на декілька довгострокових досліджень, вчені виявили найбільш поширені проблеми, з якими стикаються люди. Зважаючи на ці проблеми, було виокремлено положення, які допоможуть людям не втрачати контакт із близькими:

1. Не сприймайте дії близької людини як щось належне. Прикро, але часто ми не задумуємось про все те хороше, що нам роблять наші знайомі. Не слід вважати, що близькі люди будуть поруч, не зважаючи ні на що. Будьте вдячними.

2. Не будьте надокучливими. Не слід докучати вашим близьким. Звісно, й ігнорувати не потрібно. Знайдіть золоту середину.

3. Не розповідайте секрети. Інколи важко втриматись, проте спробуйте тримати язик за зубами. Стосунки можуть погіршитися, якщо ви впустите когось до «таємного кола», одноосібно прийнявши рішення. Думайте, чи не образить це ваших знайомих.

4. Говоріть про речі, що вам не до вподоби. Якщо вас дратує щось у поведінці близької людини, то достатньо обговорити це питання на пряму із нею. Скільки б ви не обдумували чи обговорювали з кимось іншим, проблема не знайде вирішення без вашого втручання.

5. Не замовчуйте незгоду. Якщо ви не погоджуєтеся з чимось – не будьте пасивними. Стримування думок, небажання коментувати створюють прірву між розумінням одне одного. Тому, висловлюйте свої думки, навіть якщо вони стануть причиною конфліктної ситуації.

6. Будьте впевненими у стосунках. Звісно, всього повинно бути в міру. Не докучайте близькій людині із питаннями про майбутнє, але й не будьте надто самовпевненими (п.1). Тривала невпевненість свідчить про вашу недовіру та проблеми в стосунках.

7. Серйозно ставтесь до близьких вам людей. Дуже часто виникають ситуації, коли ви можете надати перевагу в спілкуванні сім’ї, друзям, дітям, а не певній людині. Якщо ця людина для вас багато означає, знаходьте на неї час. Ставтеся до її присутності серйозно та з повагою, не зважаючи на обмаль часу чи інші обставини.

8. Підтримуйте одне одного. Підтримка – це те, що змушує рухатися вперед, розпочинати новий день у похмурі часи. Життя сповнене злетів та падінь. І тому важливо, щоб хтось завжди був поруч і не давав опускати руки.

Стосунки. Що це, як не двоє свідомих людей разом? Людей, які точно знають чого хочуть і не вимагають від інших неможливого. Людей, які щиро обмінюються думками та поглядами на майбутнє. Людей, які не розмінюються лицемірними словами, а розділяють душевний затишок.

Найголовніше – не займайтеся самообманом і не будуйте стосунки з тими, з ким вони не будуються.

Олена Сильчук