Свято наближається, або Найкраща вечірка року

Планування вечірки часто здається складним, перспектива того, що вона відбуватиметься у вас вдома і ви відповідатиме за все, лякає. Варто знати, як зробити новорічне свято незабутнім, а не тяжким випробуванням.

Завжди пам’ятайте: ніколи не буває зарано для планування заходу. Без чіткої організації жодне свято не вийде гарним. Тому варто розробити план і точно ним керуватися.

Крок перший: встановіть дату

Новорічні свята — це досить напружений період, коли люди мають багато справ. Це означає, що ви маєте обрати день для святкування якомога раніше. Запитайте друзів, яка дата їх влаштовує. Пам’ятайте, що ви не можете догодити всім, тому краще застосувати «правило більшості». Одразу ж дізнайтеся про можливі особливості харчування чи алергії гостей.

Крок другий: визначте бюджет

Це безпосередньо впливає на місце проведення й тип новорічної вечірки, їжу та напої. Підрахуйте, скільки грошей вам доведеться витратити. Маєте знати це спочатку, щоб не почати планувати щось абсолютно нереальне. Зважайте на потреби та бажання гостей, адже ви організовуєте свято не лише для себе. Залиште трішки вільних коштів — це буде такий собі резерв. Несподівані витрати є майже завжди, а так ви будете до них готові.

Крок третій: встановіть тип і тематику вашої вечірки

Це буде залежати від багатьох чинників: ваших захоплень і вподобань гостей, бюджету, кількості відвідувачів тощо. Якщо планується костюмована вечірка, дізнайтеся, чи всі підтримують цю ідею. Якщо ви не хочете влаштовувати свято вдома, подумайте про всі можливі місця, які є у вашому місті. Проте пам’ятайте: вечеря в місцевому пабі чи ресторані не рідкість і не щось нове. Будьте оригінальними. Обов’язково влаштуйте обмін подарунками. Аби було цікавіше, встановіть певні обмеження — домовтеся з гостями купити подарунки, наприклад, не більш ніж за 100 грн. Усім доведеться продемонструвати свою винахідливість.

Крок четвертий: складіть святкове меню

Складіть список необхідних продуктів. Продумайте, як цікаво подавати страви. Як варіант — можна замовити їжу з ресторану. Якщо ви дотримуєтесь ідеї стилізованої вечірки, проконсультуйтеся із шеф-кухарем або пошукайте ідеї відповідно до задуму в мережі. Не забувайте про смаки гостей, зважайте на дієтичні вимоги. Якщо необхідно, організуйте альтернативне вегетаріанське частування. Замовляючи десь їжу, наполягайте на дегустації. Особливо тоді, коли йдеться про вечірку для великої компанії. Пам’ятайте, що меню може зіпсувати свято або навпаки врятувати його.

Крок п’ятий: замовте напої

Безперечно, фаворитами новорічної ночі є ігристе вино, глінтвейн та різдвяні коктейлі. Поставтеся до вибору алкоголю відповідально. До речі, можна приготувати авторський напій, пов’язаний із темою вечірки.

Крок шостий: оберіть музику

Жодна новорічна вечірка не обходиться без танців. Тому музичний супровід відіграє дуже важливу роль. Можна замовити діджея, музиканта або зібрати різдвяний плейліст самостійно, зважайте також на смаки гостей. Запитайте, які гурти вони полюбляють найбільше.

Крок сьомий: визначтеся з розвагами

Це один із найбільш обговорюваних аспектів усього заходу, адже це те, що дійсно об’єднує всіх присутніх. Правильні розваги допоможуть згладити всі потенційно незручні ситуації. Ви можете обрати популярні ігри, як-от мафія, карти, Jenga та інші настільні цікавинки, повітряний хокей. У крайньому разі, завжди є караоке.

Крок восьмий: підготуйтеся до виступу

Як правило, той, хто влаштовує будь-який захід, дякує та вітає своїх друзів. Можна заздалегідь скласти невеличку промову. Не обійдеться на вечірці й без тостів, тому пропонуємо одразу подумати й щодо застільних побажань.

Крок восьмий: візуалізуйте подію

Під час планування будь-якого заходу важливо завжди уявляти, як усе відбуватиметься — до найменших дрібниць. Подумайте, чи можуть виникнути якісь незручності, та одразу вирішить, як цього уникнути або як швидко їх позбутися.

Крок дев’ятий: організуйте перевезення

Переконайтеся, що люди можуть доїхати до місця проведення вечірки. Транспорт не має завдати клопоту ні вам, ні гостям. Запишіть номери таксі, якщо треба, запропонуйте замовити для когось машину. Також визначте деталі про рух громадського транспорту протягом усього вечора.

Крок десятий (бонус): ловіть секрети свята

Іноді невеликі, здавалося б, непомітні оку зміни можуть суттєво змінити атмосферу та настрій гостей. Якщо ви запитаєте, що ще можна зробити для гарної вечірки, ми вже знаємо, що вам сказати.

1. Слідкуйте за чистотою, особливо в туалеті.

2. Не забудьте про засоби гігієни для гостей: розкладіть мило, чисті рушники, серветки.

3. Купіть свіжі квіти — це прикраса будь-якого вечора.

4. Запаліть ароматичні свічки, запах у квартирі налаштовує на потрібний лад.

5. Замовте фотографа: селфі на смартфон, безперечно, мають свій шарм, але все ж саме професіонал зробить якісні та чудові фото, що нагадуватимуть про цей вечір.

6. Влаштуйте спеціальну фотозону — це може бути невеличка частина кімнати, яку ви задекоруєте відповідно до теми вечірки.

7. Подумайте про верхній одяг гостей, виділіть для цього окреме місце та запропонуйте повісити пальто.

Сподіваємося, що з цими порадами ви сплануєте успішне новорічне свято, відчуєте впевненість у власних діях та переконаєтеся, що у вас усе під контролем. Щасливого Нового року!

Олена Данилюк