Таїланд презентабельний

Таїланд – країна екзотики та свободи… Саме цей напрям останнім часом усе більше приваблює українців. Під час виставки UITM 2019 (Міжнародний туристичний салон “Україна”) ми мали можливість поспілкуватися з Оленою, представницею туристичного управління Таїланду в Україні.

- Ви організовуєте тури до Таїланду?

- Не зовсім так. Ми не організовуємо, а допомагаємо туристичним агенціям та операторам організувати тури. Вони займаються безпосередньо продажем, а ми можемо, наприклад, рекламувати їх.

- Чому саме Таїланд?

- Це доступна екзотика для українців. Люди все більше летять туди, оскільки там тепло і можна подорожувати протягом року.

- Що саме ви зазвичай рекламуєте?

- Наприклад, Таїланд хоче розрекламувати якийсь острів – Самуї чи Пхукет. І тоді ми починаємо працювати із туроператорами, щоб якомога краще організувати рекламну кампанію. Якщо це новий напрям, то запрошуємо пресу, різні медіа, які їдуть до цієї місцевості та знімають ролики. Тобто ми займаємося саме презентацією певних турів або напрямів.

- Чи літаєте ви до Таїланду по роботі?

- Якщо ми організовуємо прес-тури, то, звичайно, від різних журналів, телеканалів або інтернет-видань туди їдуть представники, які нам допомагають.

- Які найбільш екзотичні та цікаві напрями вам доводилося рекламувати?

- Таїланд – це все екзотика. Від урбаністичного Бангкоку до романтичного Самуї – всюди є що побачити.

- І наостанок… Що можете сказати про UITM? Чи задоволені ви цим заходом?

- Мені подобається, що зараз люди все більше цікавляться туризмом, хочуть відпочивати. Вони відкриті до багатьох напрямів. І це дуже тішить.

Анастасія Нікуліна