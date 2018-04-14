Тенета сновидінь, або На межі з реальністю

Де закінчується сон і починається реальність? Може, наші сни і є реальністю? Межа паралельних світів така тонка, що знайти відповіді на ці запитання дедалі складніше, а іноді і зовсім неможливо. Усвідомлене сновидіння – одне з найзагадковіших явищ, що цікавить людство вже багато років.

Час подорожувати

Що відбувається, коли ми заплющуємо очі перед сном? Дихання сповільнюється, тіло важчає, рецептори притупляються, мозок «вимикається», і ми засинаємо. Але не завжди все йде за звичним сценарієм. Наш мозок може залишитися контрольованим чи «увімкненим» в той час, коли тіло поринуло у міцний та непорушний сон. Саме в такий момент починається найфантастичніша подорож людини, подорож її духовного у світ сновидінь. Водночас така подорож стане однією з найнебезпечніших, адже в іншому світі інші правила та інше життя, з якого треба повернутися назад в реальність.

Свідоме сновидіння — це такий стан сну людини, коли вона розуміє, що спить. У такому сні людина може повністю контролювати свої дії, впливати на навколишній світ (речі, людей, час) та подальший розвиток сюжету сну.

Історія свідомих сновидінь

У науковому обігу термін «усвідомлене сновидіння» з’явився приблизно в кінці 19-го століття з волі німецького психіатра Фредеріка Ван Ейдена, який був великим шанувальником індуїзму, звідки, можливо, і черпав натхнення. Він на собі відчув цей феномен, був ним зачарований, тому витратив 14 років свого життя на його дослідження. Однак практичного застосування усвідомленим сновидінням він не знайшов, зупинився лише на їх документуванні.

Потім естафету прийняла і підтримала англійська дослідниця Целія Грін, яка заснувала в 1961 році спеціалізований інститут, де серед усього іншого вивчала випадки переживання усвідомлених сновидінь. Вона ж вперше провела експеримент і підтвердила сам факт усвідомленості уві сні. У 1968 році вона опублікувала книгу «Усвідомлені сновидіння», в якій описала свої дослідження.

В той самий час на сцені з’являється Кастанеда зі своєю серією книг про індіанські містичні традиції. У 1972 році виходить третя його книга «Подорож в Ікстлен», де він вперше торкається теми усвідомлених сновидінь і описує техніки налаштування сновидіння, найвідоміша з яких пропонує використовувати власні руки як відправну точку.

Потрапити в усвідомлене сновидіння

Техніки входження в усвідомлене сновидіння не просто збільшують усвідомленість, а саме надають усвідомлення себе уві сні. Ці техніки можна умовно розділити на дві великі підгрупи: прямі і непрямі методи. В прямому методі ви плавно занурюєтеся в сон, зберігаючи усвідомлення себе як особистості. Непрямий метод – коли ви вже протягом сну розумієте, що спите, до вас спонтанно повертається пам’ять й усвідомлення того, що в цей момент усе навколишнє – сон.

Існує техніка для занурення в сон після ранкового прокидання. Ця техніка – один з найкращих методів, що підходять для навчання. Вона зустрічається в різних варіаціях, тому в ній є великий простір для власних експериментів зі способами «занурення».

Людина лягає спати і прокидається ближче до ранку. Для початку можна використовувати будильник, але бажано прокидатися самостійно. Розрахувати час потрібно так, щоб його було достатньо на перегляд одного-двох снів. Але потрібно стежити, щоб загальний обсяг часу, який ви відвели на сон, був достатнім для повноцінного відпочинку. Якщо ранкові експерименти призводять до постійного недосипання, це може негативно вплинути на здоров’я та психіку. Треба намагатися виділити час на сон в достатній кількості.

Ідеальний час попереднього прокидання – приблизно сьома година ранку. Після ранкового прокидання потрібно оцінити ступінь подальшого бажання спати. Якщо ви занадто сонні, то треба встати і пройтися, щоб трохи збити сон. Наприклад, попити води або просто вмитися. Також працює варіант короткого пригадування і занотовування попередніх снів. Наступний крок – лягти назад у ліжко. Ні в якому разі не починайте думати про роботу і буденні справи. Якщо думки про справи заважають спати – це явна ознака, що з роботою не все гаразд, тому краще спочатку розібратися з проблемами, перерозподілити тиск на свідомість, спробувати скинути соціальне навантаження.

Розслабтеся і занурюйтесь в сон, тоді з’являться зорові образи, звуки. Продовжуйте пасивне спостереження за внутрішніми відчуттями тіла. Занурюйтесь все далі в перехідний стан між неспанням і сном, прислухайтеся до свого тіла. Після попереднього сну легше утримувати свідомість на перехідному моменті. Тому практикувати візуалізацію ввечері, відразу як тільки лягли спати, можна, але це складніше, ніж вранці.

Перед свідомим сновидінням організм розслаблений, він плавно підводиться до сну. За думками особливо не стежте, просто уважно вслуховуйтесь у все, що відбувається в кімнаті. Приділяйте увагу звукам на вулиці. Видимі образи проступають вже безпосередньо при провалюванні в сон, і коли вони з’являться, вже складно зловити момент відключення свідомості – кілька секунд і мозок потрапляє в стадію сну, тому часто не вдається перехопити контроль. А ось стежити за звуковими ефектами краще – вони проявляються трохи раніше.

Якщо зайва концентрація уваги заважає засипанню, то пріоритет віддавайте здоровому сну. Не заважайте організму засинати. Якщо заснете – нічого страшного, наступного разу спробуйте посилити контроль за процесом засинання. Благо, це не спонтанний процес, як усвідомлення себе уві сні, а цілком розмірений. Його можна повторювати часто, поки не знайдете межу між свідомим зануренням в сон і спонтанним засинанням.

Як зрозуміти, що ви у свідомому сні

Ті, кому не раз вже вдавалося опинитися за межею реальності, спостерігали декілька доволі простих ознак, притаманних світу сновидінь. Стверджують, що при усвідомленні себе уві сні, тобто успішному потраплянні в свідоме сновидіння, людина може відшукати годинник і подивитися на нього (стрілки рухатимуться неприродно), звернути увагу на свої руки (лінії на руках матимуть незвичний вигляд), проаналізувати поведінку і зовнішній вигляд навколишнього середовища (люди, речі, час доби – все потребує уваги та має незвичний вигляд).

Нові можливості

Чому ж люди ще здавна прагнули хоч раз у житті спробувати опинитися в усвідомленому сновидінні? Перевагами такого контрольованого сну є можливість практичної реалізації безмежного потенціалу прихованих людських бажань, які здаються нереальними для втілення у буденному житті.

Перед людиною відкриваються абсолютно нові горизонти для дослідження свого духовного Я. В усвідомленому сновидінні людина сама будує сюжет власної історії, має можливість керувати поведінкою інших людей, навколишнім середовищем: не буде проблемою змінити час доби, відчинити двері й опинитися у місці, в яке ніколи б не наважився потрапити у реальності. Людина творить власну віртуальну реальність, ніби в комп’ютерній грі, але момент відчуттів дає своє, адже кожен рух тіла, дотик, смак, запах, звук відчуваються навіть яскравіше, ніж у реальності.

Свідомий сон зможе надати чималу порцію адреналіну, якого іноді не вистачає у буденності. В контрольованому сні буде неважко навчитися літати, «вмикати» комфортну погоду і однією думкою змінити власний зовнішній вигляд. Саме тут відкриваються невідомі грані нашого мозку, ще не досліджені вченими, але сильніші та могутніші за людське тілесне. Мабуть, неможливо пояснити це явище одним науковим терміном, адже для кожного воно буде індивідуальним.

Тенета сновидінь

Саме висока надчутливість людських рецепторів та можливість повністю реалізувати власну фантазію у свідомому сні є досить небезпечними факторами, які відіграють вирішальну роль у післясмаку контрольованого сну.

Спокуса залишитися в нереальному, що повністю підвладне господарю, який сам створює ідеальний для себе світ і переживає яскраві емоції, є дуже високою.

Люди, які переступали межу, кажуть, що іноді їм було важко прокинутися, тобто важко повернутися назад у реальність. Варто не забувати, що навіть усвідомлений, але сон є лише духовним або психологічним явищем, яке не звільняє вас від відповідальності у реальному житті.

Для того, щоб прокинутися, варто лише дуже сильно захотіти, тією ж самою силою думки примусити своє духовне повністю повернутися у тілесне, концентруючи свою увагу на власному тілі та реальному житті, на бажанні прокинутися та перебувати в реальності.

Перевірити, що ви не спите, доволі просто. Зверніть увагу на весь навколишній світ – час і речі функціонуватимуть у звичному, налагодженому режимі.

Нові грані людських можливостей завжди збуджували цікавість людства. Можливо, саме вам вдасться глибше їх дослідити. А де закінчується ваша реальність?

Валерія Рождественська