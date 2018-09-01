Теніс чи велосипед? Оберіть спорт до душі

Давно мрієте зайнятися спортом, але не можете вирішити яким? Ми знаємо, що вам порадити. Теніс та катання на велосипеді – чудовий спосіб підвищити свою фізичну активність та весело провести час. Чому? Читайте далі.

Для гарного настрою та міцного здоров’я одним з найбільш поширених видів спорту є теніс. Отримане навантаження може дисциплінувати вас, привчити до витривалості. Під час гри в теніс працюють всі м’язи, тому такий вид спорту використовується не тільки для розваг і веселого проведення часу з друзями, але і для постійних тренувань свого тіла.

Заняття тенісом не шкодять здоров’ю так, як деякі інші види спорту, і не сприяють розвитку професійних хвороб спортсменів. Тому тенісом можуть займатися не тільки дорослі, а й діти. Великий теніс вчить терпінню та досягненню поставлених цілей. Це гра, в якій працюють не тільки м’язи, а й розвивається просторове мислення, координація і навіть уява.

Якщо ви вирішили займатися спортом і не можете визначитися у своєму виборі, спробуйте зупинитися на тенісі. Адже це активний відпочинок, який додасть енергії та продовжить молодість.

Теніс є олімпійським видом спорту. Тому, якщо ви хочете зайнятися цим професійно, то все у ваших руках. Для кращого результату і для досягнення успіху вам необхідні не тільки багаторічні наполегливі тренування, але і бездоганний тренер. Ця людина, безперечно, повинна бути професіоналом. Багато тренерів ставали другими батьками або ж кращими друзями для своїх вихованців. Якщо збираєтеся займатися тенісом на високому рівні, поставтеся старанно до вибору свого тренера. Це дуже важливо, тому що цей вибір, безсумнівно, вплине на ваші майбутні результати. Але не варто забувати, що будь-який вид спорту, яким ви вирішили майстерно зайнятися, може призвести до деяких травм. Якщо це вас не лякає, і ви рішуче та цілеспрямовано налаштовані, тоді вперед.

Якщо ж вас не приваблює теніс на олімпійському рівні, можете займатися тенісом для підтримки гарної форми і хорошого настрою. Відвідуйте тенісні корти, вивчайте цей вид спорту, тренуйтеся і насолоджуйтеся. Теніс — гра для різних віків і категорій людей, вона бореться з недоліками фігури, формує позитивний настрій і додає сил.

Ще один з найбільш активних і приємних способів проведення часу — це велосипедна прогулянка на свіжому повітрі. Якщо ви хочете добре відпочити, весело провести час, любите подорожі — вам сюди. Основна мета велосипедного спорту — якомога швидше подолати змагальну дистанцію на велосипедах. Якщо ви з когорти цілеспрямованих і сильних людей – цей спорт саме для вас.

Крім усього іншого, велосипедний спорт — одна з найпопулярніших форм рухової активності. Це повністю аеробний вид спорту, він зміцнює серце, легені і м’язи ніг. Катання на велосипеді розвиває витривалість, особливо якщо це катання на довгі дистанції.

Втім, велосипеди не мають негативних сторін, оскільки це не тільки один з найбільш зручних і недорогих видів пересування, а й чудовий привід для занять спортом.

Пам’ятайте, що спорт — це ліки, які зцілюють за короткий час і тіло, і душу. Тому не сумнівайтеся у своїх силах, вірте в себе. Ви можете більше, ніж ви думаєте. Гарних вам ігор, легких перемог і відмінних велопрогулянок!

Марія Вівдич