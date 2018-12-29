Тонкощі макіяжу: щоб косметика залишала місце для усмішки

Пам’ятайте, що косметика слугує прикрасою для жінки, приховуючи вади обличчя та підкреслюючи родзинки. Однак, неправильно підібраний або невміло нанесений макіяж здатний навіть красуню перетворити на поганулю. Отож, кожній жінці варто мати на озброєнні тонкощі використання косметики. Спробуємо поетапно розібратися з основними нюансами. Прокоментує найбільш розповсюджені помилки та надасть доречні поради професійний візажист Дар’я Іванченко.

Призначення макіяжу

З цього варто розпочинати завжди. Приступаючи до макіяжу, важливо знати, з якої нагоди ви його робите, що плануєте одягати, куди збираєтеся – на роботу, побачення, на спектакль або у нічний клуб. Косметика повинна гармонійно доповнювати ваш образ чи посилювати його. Наприклад, блискучий, яскравий макіяж буде недоречним при поході в театр чи на ділову зустріч і, навпаки, привабливим і грайливим для нічного клубу або вечірки.

Макіяж класифікують за призначенням і видом виконання.

За призначенням він може бути денним, вечірнім, подіумним або театральним. У салонах краси, зазвичай, ви можете замовити лише денний або вечірній макіяж. Подіумний роблять стилісти для шоу, модних показів або конкурсів. Театральним займаються гримери.

За видом виконання існує умовний поділ макіяжу на класичний і авангардний. Іноді зустрічається умовний поділ на романтичний, весільний, спортивний, але загалом користуються законами класики або авангарду.

Класичному макіяжу притаманні традиційні форми, навіть якщо він подіумний. Колірна гамма повинна відповідати стилю образу, навіть якщо рішення побудоване на контрастах. Правилам класики відповідає вдало виконаний макіяж, продуманий та гармонійний. Авангардний, зазвичай, побудований або на зміні форми (незвичайна, смілива), або на зміні кольору (колірна гамма макіяжу може не відповідати колірному стилю вигляду).

Також важливою вимогою до підбору макіяжу слугує відповідність індивідуальній красі та віку.

Коментар візажиста Дар’ї Іванченко:

«Саме вік відіграє провідну роль при виборі техніки макіяжу. Дівчатам у віці 20-25 років не варто звертати особливу увагу на тональні засоби і пудри. Кращим варіантом послужить підкреслення очей і брів, іноді губ. Що може бути кращим за натуральність та природну красу? Молоді жінки можуть дозволити собі різного роду експерименти з колірною гамою, застосовувати неординарні комбінації і сміливі лінії. Леді середніх років бажано приділити увагу тональним засобам і базам під макіяж. За допомогою контрасту колірної гами бажано приховати прояв вікових змін, пігментації, недосконалостей. Що стосується макіяжу літніх жінок, то він повинен бути максимально скромним. Тут поняття «скромним» зовсім не означає мінімальним. Можливе використання безлічі елементів косметичних засобів, але головне – доречно».

Тональний крем

Основа будь-якого макіяжу – тон. Він надає шкірі матовість і приховує усі її недоліки. Наносять тональну основу вологою губкою, щоб уникнути появи небажаного блиску на шкірі. Обираючи тон, слід зупинитися на більш темному відтінку, ніж натуральний колір шкіри, бо вже за 15 хвилин після нанесення тон світлішає.

Краще виглядає тон золотистої палітри, він надає шкірі здоровий, природний вигляд. Холодні рожеві тони роблять шкіру сіруватою, мертво-блідою. Обличчя виглядає втомленим і постарілим. Ідеально, коли колір тонального крему точно відповідає кольору шкіри під підборіддям. Тоді тон на шию можна не наносити, відповідно зникає ризик забруднити виріз сукні.

При виборі відтінку важливу роль грає освітлення. Наприклад, при теплому світлі свічок або при жовтуватому світлі ламп краще використовувати більш холодні відтінки. Наприклад, рожевий або блідо-сіруватий. Холодне денне світло і неонове освітлення вимагають теплих золотисто-жовтих тонів. Відтінки коричневого кольору підходять тільки для засмаглої шкіри.

Коментар візажиста:

«Як не дивно, на даному етапі зустрічаються дві великі помилки: відсутність тону на обличчі або ж його надмірна кількість. Відсутність тону припустима лише при денному класичному макіяжі за умови бездоганної шкіри. Багато хто грішить або надлишками нанесення, або вибором неправильного тону, що різко дисонує з руками, вухами і шиєю.

Рішення: у вас має бути 2 тональних засоби – один темного відтінку для теплої пори року, а інший – більш світлого тону для зими. Завжди розтирайте тональний крем до лінії росту волосся і акуратно виводьте на шию, ретельно розтушувавши».

Пудра

Щоб зафіксувати макіяж і надати шкірі матовість і оксамитовість, варто використовувати порошкову пудру. Однак лише в тій мірі, щоб шкіра виглядала природною. Пудру потрібно наносити пушком або широким пензликом. Залишки струсити відразу, щоб вона не зсипалася протягом дня. Шкіра сама забере стільки пудри, скільки їй необхідно. Пудра в свою чергу вбере надлишкове шкірне сало і піт.

Коментар візажиста:

«Пудра повинна бути світлішою на тон, ніж тональний крем. Ніколи не помилитеся, якщо будете використовувати транспарентну або прозору пудру, яка підходить кожному типу шкіри і кожному відтінку тонального крему.

Будьте обережні з темною пудрою – вона підкреслює зморшки. Якщо ви нанесли тональний крем товстим шаром і до цього додали темну пудру, шкіра буде виглядати плямистою.

Не можна наносити пудру з золотистим або сріблястим блиском на ніс, підборіддя і лоб, вони і так досить блищать. Використовуйте блискучу пудру тільки в тих місцях, які потрібно підкреслити, – скроні, ямка на шиї, плечі. У денний час такою пудрою краще не користуватися взагалі».

Рум’яна

Рум’яна повинні підходити за текстурою до своєї основи. Тобто, якщо наносити рум’яна на тональний крем, слід обирати жирні рум’яна, а якщо на пудру – то сухі компактні. Рум’яна повинні пасувати по відтінку до тону шкіри. Перед покупкою обов’язково перевірити їх колір. Для цього достатньо нанести трохи рум’ян на шкіру і подивитися на себе при сонячному світлі. Колір має гармонійно поєднуватися з відтінком шкіри.

Рум’яна наносять у два етапи. На першому етапі більш темні рум’яна наносять під лінію вилиці, щоб створити ефект худого обличчя. Щоб знайти цю лінію на своєму обличчі – втягніть щоки і вона проявиться. На другому етапі світліші рум’яна наносять на яблучка щік. Це необхідно, щоб освіжити колір обличчя і надати здорового, а не блідого вигляду. Яблучка щік знайти теж неважко. Усміхніться собі в дзеркало – і відразу побачите.

Коментар візажиста:

«Щоб приховати блідий колір обличчя, багато дівчат вдаються до дуже яскравих рум’ян, намагаючись «заглушити» природний тон шкіри. Для денного макіяжу використовуйте пастельні відтінки: молочний шоколад, стиглий абрикос, рожева імла».

Увага на очі

Основний акцент у макіяжі, як правило, надається очам, а точніше – виразному погляду. Для того, щоб нанесення тіней було рівномірним і макіяж на очах тримався довше, за 10 хвилин до початку процедури наноситься спеціальний зволожуючий крем для очей. Другим кроком є вирівнювання кольору шкіри навколо очей, повік. Для цього краще за все використовувати консилер або тональний крем.

Далі можна переходити до нанесення тіней. Спочатку рекомендується використовувати темні відтінки. Беремо тонкий пензлик для тіней і наносимо темні тіні вздовж росту вій. Потім широким пензлем розтушовуємо у напрямку вгору до брів. Якщо макіяж вимагає більшої виразності, темні тіні можна використовувати і по нижній лінії вій. Після цього наносимо тіні більш натуральних і світлих відтінків. На верхню частину очей під бровами необхідно наносити світлі перламутрові тіні, вони зроблять погляд більш відкритим. Цим же відтінком виділіть внутрішній кут ока вже на кінцевому етапі макіяжу. Для вечірнього макіяжу на частину рухомої повіки, яка знаходиться ближче до внутрішнього куточка очей, візьміть тіні з ефектом мерехтіння і розтушуйте їх від середини рухомої повіки до внутрішнього кута очей.

Після того, коли тіні успішно нанесені, візьміть підводку для очей: рідку або у вигляді олівця. Головне правило підводки – рівна лінія. Можна використовувати підводку як по всій довжині росту вій, так і тільки у зовнішньому куті ока. Для плавності ліній зазвичай використовується розтушування темними тінями. Лише після нанесення тіней і підводки потрібно фарбувати вії. Щоб вони здавалися довшими, можна взяти щипці для завивання. Вії фарбуйте кілька разів, від самих коренів і до кінчиків. Другий раз туш наносимо після висихання першого шару.

Коментар візажиста:

«Кольори підводки мають бути делікатних пастельних тонів і поєднуватися з кольором райдужної оболонки ваших очей, а не одягу. В іншому випадку увагу оточуючих буде привертати ваш костюм, а не очі.

Якщо потрібно підкреслити блакить очей, спробуйте нанести на повіки тіні помаранчевого відтінку – це створить більший ефект, ніж різні відтінки блакитного.

Якщо у вас зеленувато-карі очі, вам підійдуть рожеві тіні, бузкові, кольору фуксії або кармін. Вони підкреслять яскравість і розмір ваших очей, додадуть їм виразність.

Власницям очей горіхового кольору з маленькими золотими крапками підійдуть фіолетові тіні.

Не рекомендується наносити тіні фіолетових і оливкових відтінків, якщо у вас жовтуваті білки очей, – це тільки підкреслить їх хворобливість. Якщо очі почервоніли, стомлені – уникайте тіней зеленуватого кольору».

Останній штрих – губи

Крок перший – тональна основа. Слід стежити за тим, щоб засіб ретельно заповнив усі зморшки – так помада або блиск будуть лежати рівно та довго триматимуться.

Друга дія – контур. Контурний олівець повинен повторювати відтінок помади або бути на тон темнішим. Правильно зроблений контур – це половина справи в макіяжі губ. З його допомогою можна скоригувати форму губ. Якщо потрібна спокуслива припухлість, контур проводять, злегка виходячи за природну лінію губ. Якщо, навпаки, потрібно візуально зменшити рот, малюють трохи вужче природного краю.

Крок третій. Наносити перший шар помади найзручніше пензликом. Пензлик набагато краще фарбує губи і, крім того, дає можливість змішувати кілька кольорів. Це дозволяє зробити губи більш рельєфними. Як правило, помаду в макіяжі наносять від серединки до країв губ. Якщо перший шар обережно промокнути серветкою і злегка припудрити, помада буде триматися краще. Після цього наносять другий шар. Якщо хочете пухкі губки, на нижню нанесіть трошки блиску.

Коментар візажиста:

«Тут правило одне – губи повинні бути доглянутими і викликати бажання їх поцілувати. Решта – деталі. Вдень – блиск для губ або нейтральна помада. Увечері – складний мейк з використанням бази під помаду, олівця для губ і помади. Але всі ваші зусилля будуть марними, якщо губи в поганому стані. Доглядати за ними просто – регулярно робити скраб і взяти за правило не виходити з дому без блиску або гігієнічної помади на губах».

Анна Фрадкіна