Топ-10 міст, які потрібно відвідати у 2019

Шукаєте натхнення для вашої наступної поїздки? Пропонуємо Вам огляд топ-10 міст, які експерти Lonely Planet рекомендують відвідати саме наступного року, та надихнутись на майбутню мандрівку.

Копенгаген, Данія

Данська столиця завжди була привабливим містом для туристів, але цього разу Копенгаген був обраний Lonely Planet до топ-10 міст, які необхідно відвідати наступного року. Популярність Копенгагена зростає з кожним роком, але 2019 рік обіцяє бути фантастичним часом для візиту.

Місто багате на старовинну архітектуру: від пам’ятників до замку Розенборга з його розкішними садами і, звісно, каналу Нюхавн.

Та це не все, що можна побачити у Копенгагені, місто зачаровує і сучасними стильними будівлями. Відвідайте і самі переконайтесь у цьому.

Шеньчжень, Китай

Ласкаво просимо до Шеньчженю – «Силіконової долини» Китаю та одного із найбільших центрів електронної та електротехнічної промисловості. Саме тут виробляється більша частина айфонів та айпадів. Це один із найсучасніших мегаполісів Китаю, місто з населенням понад 10 млн. жителів.

Важко повірити, але всього три десятки років тому на місті Шеньчженю було рибальське селище із населенням 30 тисяч людей. Китайський мегаполіс швидко розвивається протягом 35 років, і з його новими центрами культури і мистецтва, відкритими протягом останніх трьох років, він прагне зробити такий великий вплив у культурі, як зробив у промисловості .

Новий Сад, Сербія

Новий Сад – друге за розміром місто у Сербії, «культурна столиця Балкан», центр краю Воєводина. Раніше ця область входила до складу Австро-Угорщини, що частково відобразилось на архітектурі міста. Нові райони міста схожі на типові спальні райони країн пострадянського простору.

Сьогодні ж, коли Новий Сад входить до складу незалежної Сербії і носить статус культурної столиці, саме тут зосереджуються всі культурні скарби краю у вигляді музеїв, художніх галерей і пам’яток архітектури.

Свою творчу енергію місто розвиває дуже стрімко і, можливо, здобуде корону європейської столиці культури 2021 року.

Маямі, США

Хто ж не чув про Маямі? Знамените своїми прекрасними пляжами та гучними нічними розвагами, Маямі давно захопило мандрівників, які шукають шматочок тропічного раю.

Віднедавна Маямі перетворилося на розквітлий центр мистецтв, центральна частина міста продовжує омолоджуватись після відкриття знаменитого музею наукових досліджень вартістю 305 мільйонів доларів, а Дизайнерський округ став культурним магнітом з новою привабливою архітектурою (включаючи Музей-гараж та Інститут сучасного мистецтва), громадськими художня інсталяціями та розширені нові культурні програми.

Катманду, Непал

У результаті землетрусу в 2015 році Катманду було майже зруйноване, але на сьогодні вже можна говорити про реконструкцію та омолодження міста. Звичайно, відновлення пам’яток, які були зруйновані під час катастрофи потребує великих зусиль, але значна частина історичних місць повертають свою колишню славу. Місто стає більш живим, ніж в минулі десятиліття.

Якщо ви хвилюєтесь про відсутність зв’язку з рідними, то можете не перейматись, адже навіть стара частина міста оснащена вайфаєм.

Мехіко, Мексика

Мехіко – місто контрастів, де сучасні хмарочоси межують з стародавніми пірамідами, бідні й небезпечні для туристів райони – з шикарними будинками. Окрім цього, Мехіко – це «музей просто неба», який зберіг понад 1400 монументів та історичних реліквій. Тут знаходяться 10 археологічних зон (як в центрі, так і на околицях), 8 університетів, понад 80 музеїв, театрів, концертних залів і виставок. З цих та інших причин Мехіко назвали World Design Capital у 2018 році.

Зростання кількості представників творчого класу доводить, що дизайн є ефективним інструментом економічного, соціального та культурного розвитку.

Дакар, Сенегал

Одне з найбільш динамічних міст Африки – Дакар пропонує запаморочливі поєднання поцілованих сонцем пляжів, барвистих ринків та запальних нічних клубів. Мабуть, головною спорудою міста, яку варто побачити є білосніжний Президентський палац, побудований у ХХ столітті на березі океану.

Оскільки місто позиціює себе як новий туристичний центр в Західній Африці, то Дакар намагається розширити потік туристів. Незважаючи на безліч пам’яток прибережної столиці, Сенегал вже давно залишається непоміченим багатьма мандрівниками, а дарма!

Сіетл, США

Спритний, прогресивний і насичений творчою енергією, Сіетл рідко виходить із центру уваги у світі. Оточений горами, лісами і водоймами, Сіетл може похвалитись не тільки прекрасною погодою і м’яким кліматом, а й розвинутою інфраструктурою, загальним благоустроєм, хорошими можливостями для розваг та відпочинку.

У багатьох рейтингах місто входить в перші числа найкращих у США. Тут знаходяться штаб-квартири таких всесвітньовідомих компаній як Microsoft, Amazon, Starbucks.

Сіетл безсумнівно можна назвати комерційним, культурним і науковим центром з розвинутою економікою.

Задар, Хорватія

Задар піднявся з попелу після війни в минулому і розцвів як космополітичне місто. Прогуляйтеся старовинним містечком з яскравими мармуровими вулицями, щоб відкрити для себе затишні бари та кафе, стародавні римські руїни, інноваційні музеї та сільські ресторани в стилі тратторії.

У Старому місті Ви знайдете 34 церкви, кожна з яких має свою особливу історію.

Справжнім феніксом трансформації Задара є набережна, де збираються десятки місцевих жителів, щоб слухати магічні дзвіночки Морського оргАну та милуватись світловою інсталяцією Сонячного привітання.

Мекнес, Марокко

У центрі міста витончений мавзолей Ізмаїла – національне надбання, відкриття якого після реставрації планується незабаром. Це дасть мандрівникам більший поштовх відвідувати цей недооцінене імператорське місто.

Медіна Мекнеса і залишки Королівського палацу були занесені до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Щоб оцінити всю величність стін фортеці, обійдіть Медіну навколо, обов’язково помилувавшись найкрасивішими воротами в Марокко – Баб-Мансур.

За мальовничою панорамою місцевості вирушайте на один з її воєнних фортів.

Подорожуйте, насолоджуйтесь колоритом та особливістю кожного міста та країни. Відкривайте для себе нові світи. Можливо, саме ваш фаворит наступного року потрапить до топ-10 рекомендацій і ви з радістю ділитиметеся досвідом з іншими.

Анна Телько