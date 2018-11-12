Топ-10 міст, які варто відвідати в грудні 2018

Ще зовсім трохи і світ порине в галасливу передріздвяну метушню, а міста потопатимуть у кришталевих вогниках та яскравих ілюмінаціях. Саме час для планування вражаючого вікенду чи навіть повноцінної відпустки. Пропонуємо Вам підбірку міст, куди можна вирушити в грудні 2018. І це не лише засніжені європейські містечка. Любителям спекотного морського відпочинку теж буде цікаво.

Франкфурт, Німеччина

Фінансова столиця Німеччини з її футуристичною архітектурою, височенними будівлями, сучасними клубами, ресторанами й безперервним потоком людей більше нагадує величезний мурашник, де всі біжать у справах. Та не в грудні. Саме в цю пору року місто наповнюється хвилюючою магією очікування свята.

Для мешканців і гостей тут відкриті різдвяні базари та ковзанки, а знамените яблучне вино подають чи не на кожному кроці. Коли Ви все ще вагаєтеся, то ось іще одна причина: Франкфурт є одним із найдешевших міст для подорожей у саме в грудні. Адже в цей період ціни на готелі падають до найнижчих показників.

Лос-Кабос, Мексика

Лос-Кабос вважається одним із найпрестижніших напрямів відпочинку в Мексиці. Саме тут теплі води моря Кортеса зливаються із холодними водами Тихого океану. А місцева природа доволі контрастна: поєднання неосвоєних територій із найпопулярнішими туристичними курортами, від пустель, вкритих кактусами, до зелених полів для гольфу.

У грудні тут діють спеціальні пропозиції та екскурсійні тури, що включають спостереження за китами в бухті Магдалена.

Кочі, Індія

Неспішний темп життя, маленькі будиночки на воді, розкішні джунглі штату Керала, який навіть важко уявити поруч із урбаністичними індійськими мегаполісами.

Але в грудні в історичного центру штату, місті Кочі, немов відкривається друге дихання, з’являється нова енергія. В цей час тут проходить Кочі-Музиріс Бієнале – велика виставка сучасного мистецтва, де представлені індійські та зарубіжні таланти. Це чудова можливість познайомитися із місцевою творчістю та відчути плин іншого боку відомої Індії.

Единбург, Шотландія

Монументальний середньовічний велетень Единбург буде чудовою ідеєю для візиту в будь-яку пору року. Прогулюючись вимощеними бруківкою вулицями, ви неодмінно поринете в ту історичну атмосферу, де тогочасні ринки і базари проводилися просто серед міста.

Для тих, хто в шотландській столиці вперше, обов’язковим для візиту є знаменитий Единбурзький замок, що велично здіймається над містом. А хто їде сюди за святковими торжествами, зможе вдосталь насолодитися різдвяною атмосферою в Королівському ботанічному саду, а також на Princes Street Gardens та George Street, де проводитимуться традиційні ярмарки та забави.

Чудовою ідеєю буде зустріч Нового року саме в Единбурзі. Адже, окрім звичного бою курантів та дзвону наповнених келихів, там відбувається ще й місцеве свято Хогманай – свято останнього дня року, що має свої неповторні традиції.

Картахена, Колумбія

Колумбійське містечко Картахена, в колишньому колоніальному світі – іспанський порт, у грудні теж не відстає від європейських святкових видовищ. У переддень Нового року місто перетворюється на фестиваль вогнів із різдвяними сценками, декораціями та урочистими заходами, кульмінацією яких є новорічні феєрверки.

Усе це відбувається в теплому південному кліматі, що додає святкуванням такої собі родзинки. Цікаво, що Колумбія є постачальником майже 90% світових смарагдів, тому дорогоцінний сувенір стане блискучим спогадом про чудові канікули.

Окрім того, Старе Місто Картахена належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тож коли Вам не до душі галасливі святкування, Ви просто зможете насолодитися оригінальною іспанською колоніальною архітектурою серед сучасних забудов.

Тромсе, Норвегія

Вважаєте українські зими недостатньо суворими? Тоді подорож за Полярне коло саме для вас. Норвезьке місто Тромсе – це справжня льодова казка, що майже не потребує додаткової ілюмінації у святковий час. Бо ж наділена унікальним природним явищем – Полярним сяйвом.

Широкою панорамою міста можна насолодитися прокатавшись канатною дорогою. А потім зігрітися в найстарішому пабі Тромсе Olhallen, заснованому в 1928 році. Саме в грудні тут подають знамените Різдвяне пиво.

Ну й куди ж без норвезьких фьордів, де можна споглядати не лише кришталеву природу, а розмаїття фауни північних водойм.

Пхукет, Таїланд

А коли ж Ви хочете, навпаки, втекти від пронизливого холоду та пірнути в обійми спекотного клімату, Пхукет – ідеальний напрямок.

Острів у Андаманському морі Індійського океану відомий своїми білосніжними пляжами, кам’яними горами та тропічними лісами.

Саме тут Ви знайдете відпочинок на будь-який смак: від гамірливих нічних розважальних закладів та розкішних готелів, до умиротвореного релаксу на узбережжі спокійної морської лагуни.

Нью-Йорк, США

Вогні нічного Таймс Скверу – мрія будь-кого. А чи уявляєте Ви, що там діється в період новорічних свят? Мабуть, навіть казкою назвати це буде банально. Та не лише центральна вулиця є головним різдвяним напрямком у неосяжному місті.

Новорічну ялинку Нью-Йорка, що у Рокфеллер-центрі, щороку прикрашають 50 тисяч вогнів, і це видовище, безумовно, варте уваги мільйонів глядачів.

Традиційно перед святами в місті відкривають величезну ковзанку для любителів активних розваг. А в місцевих мешканців новорічні святкування асоціюються із балетом «Лускунчик», що перед Різдвом сприймається по-особливому таємничо.

Рим, Італія

Вічне місто славетне своєю здатністю щоразу відкривати для туристів щось нове. Неважливо, скільки Ви разів відвідували Рим, нудно там не буде в жодному разі. А на Різдво тим паче, коли різноманітні святкові заходи відбуваються чи не на кожному кроці.

На площі Пьяцца Навона діє великий різдвяний ярмарок. А єврейська громада Риму святкує Хануку на площі Барберіні. 8 грудня католицька громада святкує Непорочне Зачаття. Саме тоді можна буде побачити святкову виставу від Ватикану до Пьяцца ді Спанья, якою керує Папа.

Грудень – це найкращий час для відвідування музею Ватикану, Сикстинської капели, базиліки Св. Петра, Колізею, фонтану Треві та музеїв, які зазвичай наповнені туристами в теплі місяці.

Відень, Австрія

Якщо передсвяткова метушня не дозволяє Вам насолодитися повноцінною відпусткою, а відпочити та трішки змінити оточення вже ж хочеться – вихідні у Відні стануть чудовим рішенням. Від класичних концертів у знаменитому Курсалоні, магічних різдвяних ринків до посиденьок в затишних кафе та ресторанах – уся ця атмосфера вогнів та гірлянд додасть крапельку сюрреалізму до Вашого відпочинку.

На площах європейської столиці Ви знайдете чудові імбирні пряники, глінтвейн, смажені каштани та різноманітні регіональні закуски на додаток до ювелірних прикрас ручної роботи, свічок тощо.

Безумовно напрямків для незабутніх канікул безліч. Кожна країна, кожне місто по-своєму святкує (чи не святкує, якщо ви хочете сховатися від усієї цієї метушні) Різдво. Та куди б Ви не вирушили, неповторний досвід подорожі й приємний післясмак вражень із позитивним зарядом емоцій на період вже українських святкувань Вам неодмінно буде гарантовано.

Надія Тереба