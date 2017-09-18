ТОП-11 найзатребуваніших професій в Україні

Перед кожним шкільним випускником постає питання: ким стати? Від рішення залежить чи не все життя. Школярі проходять профорієнтаційні тести, ретельно вивчають свої інтереси, зіставляючи їх з індивідуальними можливостями. Це відмінний початок. Але що ж відбувається на реальному ринку? Ми з’ясували, яких вакансій в Україні найбільше. Якщо побачите, що після обраного напрямку матимете куди йти – сміливо вступайте на освітню ниву і підкорюйте її.

Сьогодні престижність професій диктує ринкова економіка. А де ринок – там попит прямо залежить від пропозиції і навпаки. Більший попит – більша затребуваність.

Кого шукає бізнес

Сьогодні в кожній сфері діяльності надзвичайний дефіцит хороших фахівців. Бізнесу не вистачає активних та ініціативних людей, які наважаться впровадити нові ідеї.

Менталітет нашого кандидата-претендента такий: «Скажіть, що потрібно робити, покажіть посадову інструкцію». А наш клієнт-роботодавець хоче бачити інше: «Так, я знаю, як це зробити і знаю, з чого почати», – говорить головний партнер консалтингового агентства “Jägger” Марина Насирова.

11-те місце. Мікробіологи

Фахівці в галузі вивчення біотехнологій, мікробіології та генної інженерії теж одними з найбільш популярних і високооплачуваних. Біоінженерія та мікроелектроніка все міцніше вкорінюється в нашому житті. Темпи розвитку цієї галузі зводять біоінженерів і мікробіологів в рейтинг найпопулярніших фахівців.

Заробітна плата – від 5000 гривень.

10-те місце. Архітектори

Затребуваність професії архітектора завжди була дуже високою. Старе зносять, будують нове: будівельна галузь ні на мить не здає позицій, а з нею – і попит на архітекторів. Нема проекту – нема будинку.

Заробітна плата – від 9000 гривень.

9-те місце. Перекладачі східних мов

Охочих вивчати іноземні мови з кожним роком все більше і більше. Однак східні мови поки що не дуже популярні серед майбутніх перекладачів, хоча попит на цю професію високий. Часто східні компанії шукають перекладачів-менеджерів, які б працювали у представництві компанії в Україні, або ж взагалі запрошують на постійну роботу за кордон на дуже вигідних умовах.

Заробітна плата – від 7000 гривень (в Україні).

8-ме місце. Інженери зв’язку

Послуги зв’язку – те, без чого сьогодні не проживе ані окрема людина, ані підприємство. Тут – підключення до інтернету, телефонний зв’язок, створення локальних мереж, встановлення антен та багато іншого.

Заробітна плата гарного спеціаліста – від 4000 гривень.

7-ме місце. Менеджери з реклами та РR, маркетологи

Появі професії менеджера з реклами світ зобов’язаний розвитку ринкової економіки. Менеджери з реклами потрібні в торгових або виробничих підприємствах, в рекламних агентствах, в ЗМІ. У період виборів рекламісти завжди затребувані політичними діячами, партіями та іншими активістами.

Заробітна плата – від 6000 гривень.

6-те місце. Економісти, банківські спеціалісти

Банківська сфера невпинно розвивається, і тому потребує нових фахівців. Проте слід урахувати, що у цій галузі все ж є відчутна конкуренція за робочі місця: фінанси – це престижно, і багато абітурієнтів обирають економічну освіту. Тому в цій галузі найбільш затребувані ті фахівці, які є професіоналами у своїй справі і здатні приносити своїй компанії відчутний прибуток.

Заробітна плата – від 5000 гривень.

5-те місце. Юристи

Попит на юристів і далі зростає. Юрист може працювати в прокуратурі в міліції, адвокатом або юрисконсультом в юридичній компанії, в суді, на митниці, в податковій поліції, в приватних і державних компаніях. Деякі молоді люди, отримавши юридичну освіту, знайшли застосування своїм знанням в викладацькій, науковій і навіть політичній сфері діяльності.

Заробітна плата – від 5000 гривень.

4-те місце. Робітники

Однозначно, є дефіцит “синіх комірців” – механіків, інженерів, водіїв, вантажників, обслуговуючого персоналу і т. д. До речі, дедалі частіше таких співробітників шукають з елементарним знанням іноземної мови (часто тому, що тренінги з користування обладнанням проводять англійською). Традиційно для ринку праці актуальною залишатиметься потреба у водіях і робочих з обслуговування пересувної техніки та установок. Величезний попит – на металургів і машинобудівників.

Заробітна плата – від 4000 гривень.

3-тє місце. Менеджери з продажу

Менеджери з продажу завжди були фаворитами ринку. Діапазон таких фахівців дуже великий: від харчової до хімічної промисловості. Сьогодні компанії готові наймати фахівців з мінімальним рівнем підготовки. Для них важливіші такі якості, як комунікабельність, здатність до швидкого навчання та володіння іноземними мовами.

Заробітна плата – до 1000$.

2-ге місце. Фахівці агросектору

Останнім часом, із залученням іноземних інвестицій в вітчизняні аграрні компанії, зростає інтерес до сільськогосподарських професій. Великі аграрні підприємства активно залучають студентів до стажувань і подальшого працевлаштування. Сьогодні аграрні професії не дуже популярні серед молоді. Незважаючи на хороші перспективи розвитку галузі, дійсно гарного фахівця з ветеринарної справи чи зоотехніки треба пошукати. Можливо, нас відштовхує ручна праця, яка досі зберіглася в сільському господарстві. У Європі ж аграрна професія – це не «брудна робота», а престижна високооплачувана посада. Трохи згодом українське село потребуватиме агрономів, зоотехніків, ветеринарів найвищого рівня.

Заробітна плата – 9000 гривень.

1-ше місце. ІТ-фахівці

ІТ-індустрія – галузь, що розвивається в Україні найшвидше. Щороку вона зростає на 20–25%. На думку експертів, ринок і далі розвиватиметься – в основному, в області розробки програмного забезпечення. Варто відзначити, що українські програмісти входять до числа кращих у світі, що підтверджується високим попитом на вітчизняну IT-продукцію. Заробітна плата – від 6000 гривень.

Рейтинг найбільш затребуваних в Україні спеціальностей був складений за участі рекрутингових агентств. Рівень середніх заробітних плат визначений за допомогою сайтів пошуку роботи в Україні.

Маргарита Півень