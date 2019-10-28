Топ країн для туризму в 2020 році

Туристичний портал Lonely Planet визначив топ-10 країн для подорожей наступного року. Очолило цей список Королівство Бутан. У першій трійці — Велика Британія та Північна Македонія.

Більшість країн, які портал пропонує відвідати в 2020 році, є екзотичними для пересічної людини і аж ніяк не належать до місць «масового» туризму. OtiumPortal зібрав короткі довідки про першу трійку країн. Обирайте і плануйте свою незвичайну відпустку!

1. Королівство Бутан

Гірська буддійська країна між Китаєм та Індією. Вважається однією з найбільш закритих для туризму і важкодоступних через особливу політику влади. «Країна дракона-громовержця» готується стати першою повністю органічною територією. Наразі це єдина країна, де вуглекислий газ із атмосфери поглинається, а не викидається, тому повітря там дуже чисте, а гірські стежки ще не забруднені сміттям. Щоб подивитися на цю первозданну красу, доведеться заплатити багато грошей за вхід і дотримуватися суворих правил поведінки. Однак воно того варте. Аналогів цього екологічному куточку незайманої природи ви більше ніде не знайдете.

2. Велика Британія

Здавалося би, що незвичайного і невідомого може запропонувати нам «туманний Альбіон»? Однак не слід робити завчасні висновки. Щоб урівноважити потік туристів та показати країну з іншого боку, британці зроблять акцент на береговій лінії. Тепер зацікавленому туристу запропонують не лише типові пам’ятки архітектури, а й природні локації, де можна буде прогулятися, поспостерігати за дельфінами й іншими морськими мешканцями, а найголовніше — побути наодинці зі своїми думками та відпочити від гамірного потоку туристів. Загальна протяжність маршруту становитиме близько 300 миль та охопить усю берегову лінію країни.

3. Північна Македонія

Донедавна ця країна не була особливо помітною на міжнародній арені та не приваблювала багато туристів. Однак після вирішення суперечки щодо перейменування (раніше це була просто Македонія) ситуація змінилася. Влада країни звернула на себе увагу міжнародної спільноти і скористалася ситуацією, створивши багато нових туристичних маршрутів і пам’яток. Наприклад, уже зараз відкрито новий гірський маршрут High Scardus Trail, а наступного року буде спрощено шлях до озера Охрід, яке охороняється ЮНЕСКО. Після відвідування Північної Македонії ви обов’язково перезавантажите уявлення про цю країну!

Окрім вищезазначених, до переліку потрапили ще такі країни: острів Аруба, Королівство Есватіні (раніше Свазіленд), Коста-Рика, Королівство Нідерландів, Республіка Ліберія, Королівство Марокко та Східна Республіка Уругвай.

Анастасія Нікуліна