Топ пунктуальних авіакомпаній України

Windroses та Мотор Січ – перші в списку найпунктуальніших авіакомпаній України. Їхні літаки злітають у небо вчасно більш ніж у 90% випадків.

У рейтинг ТОП – 3 потрапила також житомирська авіакомпанія Yanair. Раніше вона не могла похизуватися своєю пунктуальністю, адже виконує в основному чартерні рейси.

Найцікавіше, що SkyUP виконала 87% рейсів вчасно, а МАУ – 85%. Нагадаємо, рейс вважається виконаним вчасно, якщо літак вилетів не пізніше, ніж за 15 хвилин після запланованого часу. Серед лоукостів: Wizzair – 80%, Ryanair – 90,5%, Ernest Airlines – 44%.

Ernest Airlines майже кожного разу займає останні позиції рейтингів, проте якщо Ви маєте гарну компанію для подорожі, то таких затримок боятися не варто. Адже за кожне запізнення, що перевищує 3 години очікування, ця компанія виплачує компенсацію від 250 євро за кожен квиток. Для цього Вам потрібно лише написати в службу airhelp, відправити їм свої квитки, а також реквізити картки або рахунку.

Інформація взята з ресурсу avianews .

Каріна-Іванна Рискіна ⠀⠀⠀