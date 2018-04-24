Третій (не)зайвий: як змиритися з мачухою та вітчимом

Ще вчора у сім’ї все було зрозуміло: одна мама, один тато – класична і комфортна комбінація. Але сьогодні ти розумієш, що так не буде тривати завжди. Що зміниться у твоєму житті з появою в ній нової людини – мачухи або вітчима?

Початок

Давно відгриміли канонади батьківських воєн – вони більше не б’ють тарілки і не ховаються один від одного по кутках просто тому, що спілкуються тільки по справах. Їх обручки і спільні фотографії загубилися під завалами нових документів. А ти змирився з тим, що кожен день бачиш когось одного і лише зрідка зустрічаєшся з другим. У принципі, вибір матері (або батька) складний, але ти все ж таки встигаєш приділяти їм однакову кількість уваги.

Ось одного разу ти помічаєш, що батько ходить на роботу, як на парад, при розмові з тобою відволікається, подумки поринаючи кудись у вирій, далеко-далеко. Дивлячись на нього, ти запитуєш себе: невже і батьки здатні позбутися почуттів? Хіба це могло статися саме у моїй родині?

Але не тільки це не дає спокою. Тебе мучать здогадки: як же на тобі відобразяться всі ці дивні зміни?

Перша реакція

Можливо, ви з батьками разом, задоволені й щасливі, зробите крок, аби все владнати. Але, ймовірно, на твоїх очах почнуть змінюватися ті звичні теплі та сімейні стосунки. Почнуться безкінечні роздуми, яким не буде кінця. Неймовірно, але факт: повернення в ті часи, коли ти і твої рідні мама й тато були щасливі разом, у зв’язку з появою третьої особистості, скасовується. Вирок їхнім стосункам був винесений давно, а тепер він приведений у виконання: вони не люблять одне одного і все вирішили. Сумно, але з цим слід навчитися жити далі.

Ти бачиш зміни у ставленні до себе? Починаєш вираховувати в кілоджоулях енергію батьківського тепла до тебе? Раптом у змаганні за любов першість здобуде той ще не знайомий, але вже заздалегідь настільки неприємний тобі новий «родич»? Навіщо матері (або батькові) потрібен хтось, коли вам так добре вдвох? При цьому, можливо, спочтку ти потайки будеш сподіватися на те, що «зайвий», зникне з вашої з батьком пари сам собою. Але визнай: це ж досить егоїстична позиція. Ми дорослішаємо, вчимося, знаходимо роботу та будуємо вже свою родину. А з ким залишиться самотній член родини? Попереду тільки старість, яка може стати самотньою, якщо ти не зрозумієш, що батько (мати) має право на особисте щастя.

Нові люди – нові проблеми!

Ти боїшся, що разом з новим батьком все буде інакше: новий розпорядок дня, інші правила поведінки, нові діти і несподівані обов’язки. Дійсно, з появою іншої людини певні зміни неминучі, але не треба готуватися до них, як до кінця світу: це не так складно, як здається на перший погляд. І, знову ж таки, коли-небудь і ти почнеш будувати родину. Необхідність враховувати звички другої половинки також буде. Вважай, що зараз в тебе репетиція твого майбутнього.

Якщо до того, що рідні батьки змінились, якось ти звик, то знайомство зі своїми новими батьками відтягуєш до останнього. Але довго так тривати не може – і ось у якийсь момент мама все-таки вирішує представити тобі свого нового чоловіка (або тато запрошує тебе на вечерю з його дівчиною). Не квапся панікувати, відмовлятися та лякатися. Просто май на увазі наступне.

Не ти єдиний так сильно переживаєш і хвилюєшся. Порахуй свій пульс – зараз такий самий ритм відбиває серце твого «нового» майбутнього батька (або подруги тата). Він або вона теж боїться цієї зустрічі. Теж не розуміє, про що і як краще розмовляти з тобою. І не знає, наскільки взагалі важливо те враження, яке він (вона) на тебе справить: раптом його (її) кандидатура не переконає тебе у щирості, і це все зіпсує? Зауваж: з самого початку у вас вже багато спільного – ви боїтеся один одного і любите одну й ту ж людину – твого батька (матір).

До речі, будь готовий до того, що стрес від такого знайомства може дуже по-різному виражатися. Ймовірно, «новачок» спробує розмовляти з тобою, як з малятком, – стане піклуватися. Або з першої ж зустрічі почне грати роль справжнього батька: буде розмовляти з тобою так, ніби ви вже сто років знайомі, стане давати тобі недоречні поради і запропонує ось прямо завтра удвох сходити на футбол. Не бери таку «гру» або надто активні спроби поспілкуватися за патологічні проблеми – за ними, як правило, ховаються хвилювання і бажання сподобатися.

Не намагайся оцінювати людину на свій смак. Нова людина з’єднується в одне ціле з твоїм батьком, а не з тобою, так? Саме йому він повинен імпонувати в першу чергу, правильно? Постарайся утриматися від чіплянь по дрібницях.

Зустрічі

Навіть якщо тобі не доведеться жити під одним дахом з маминим (батьковим) вибором, ви втрьох тепер все одно будете зустрічатися. Швидше за все, це не залишить тебе байдужим. Твоя реакція на подібний розвиток подій може бути різною: можливо, ти занудьгуєш без тепла батька або образишся на нього. Раніше у вас завжди було розуміння. Але коли все змінилося, і ви знаходитесь втрьох, – він бачить тільки свою нову половинку і не помічає тебе. Стіна між вашими серцями стає все товщою. Поговори з батьком про дефіцит його почуттів до тебе, поки прірва між вами не стала нездоланною, – щирість здатна творити дива.

Ймовірно, ти будеш відчувати себе ніяково. З появою у вашому житті когось третього, ви з батьком стали багато лаятися: він розгледів усі твої недоліки і тепер обговорює їх у присутності своєї нової половинки. Раніше ви спілкувалися в зовсім інших тонах? Бути може, таким дивним чином батько просто намагається справити враження, показати, що він – вимогливий і суворий наставник. Знову ж таки – спровокуй відверту розмову. Ймовірно, батько і сам навіть не помічає, що деяким чином змушує тебе мучитися.

Спробуй зізнатися собі в тому, що в твою сім’ю з приходом нової людини прилітає і щастя: ти віддаєш маму (або тата) в добрі руки, адже інше твої близькі для себе не вибрали б. Зрештою, нова людина може стати і для тебе не тільки ще одним батьком, а й другом, наставником.

Звикання

Звичайно, спочатку два тата чи дві мами будуть здаватися такою ж мутацією, як чотири руки і три вуха. Але з часом ти зрозумієш, що це здорово: тебе будуть любити і підтримувати вдвічі більше людей, ніж у середньостатистичних дівчат/хлопців. Варто також приготуватися до терплячого вислуховування порад та обговорень. Коли батьківська половинка спробує демонструвати педагогічні таланти – навчити тебе правильно жити/мити підлоги/прибирати кухоль на місце, не реагуй фразами на кшталт «Ти мені не мати/батько» – це дуже неправильно. У стосунках з мачухою/вітчимом деколи від твоєї здатності пам’ятати ціну мовчання, що вимірюється в золоті, залежить щастя рідної людини. Намагайся обговорювати все в дипломатичному тоні у присутності нового батька/матері і рідного батька.

З’являться і хороші моменти: у вашому тісному колі виникнуть нові традиції щовечірнього чаю утрьох або недільних походів у кіно. Вчися бачити у всьому не тільки мінуси, але й плюси. Є ймовірність, що разом з новим батьком з’являться і нові діти: або його власні від минулого шлюбу, або майбутні від цієї любові. Замість того, щоб налаштовуватися на чергове скорочення тепла та уваги, порадій: для когось ти станеш сестрою/братом і подаруєш цій дитині своє тепло.

Дві біди

Якщо батько буде ігнорувати знущання мачухи над тобою – ініціюй розмову про те, що у вашій окремо взятій сім’ї з його дозволу відбуваються не найприємніші події. Складно сказати – напиши листа. Якщо вітчим виявляє «небатьківські» почуття до тебе, для початку подзвони за безкоштовним телефоном довіри, щоб мати підтримку. Потім поговори з мамою тет-а-тет.

В обох випадках подумай з метою самозахисту про звернення до органів опіки або переїзді до іншого з батьків, бабусь-дідусів або інших родичів. І пам’ятай: твоє психічне здоров’я та благополуччя безцінні.

Якщо твої переживання і проблеми все ж були дещо надуманими і перебільшеними, є ймовірність, що дуже скоро ти, як і твоя рідна мати (твій батько), теж порозумієшся з їхнім вибором. Єдине, що тебе мучить, так це совість, яка постійно шепоче тобі про те, що так ти забуваєш про «справжнього» батька/мати? Дружба з новим партнером матері (або батька) – це самостійні, окремі стосунки, які не мають ніякого відношення до твоїх взаємозв’язків з іншою рідною людиною. Вона не повинна заважати теплому спілкуванню з членом твоєї минулої родини. Це дві окремі, паралельні, непересічні історії.

Ангеліна Браславська